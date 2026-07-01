مصادر «الشرق الأوسط»: الدرعية يتفق مع هتان باهبري

كشفت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» عن أن نادي الدرعية اتفق مبدئياً مع اللاعب هتان باهبري، ليكون ضمن صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة، بعد إتمام التفاصيل التعاقدية كافة بين الطرفين.

وحسب المصادر فإن الإعلان عن الصفقة سيتم بعد الانتهاء من البنود كافة.

يأتي انضمام باهبري في إطار تحركات إدارة الدرعية لتعزيز قائمة الفريق بعناصر تملك خبرة واسعة في المنافسات السعودية، إذ يمثل اللاعب إضافةً فنية بفضل قدراته الهجومية وتعدد أدواره داخل أرضية الملعب.

ويملك باهبري، البالغ من العمر 33 عاماً، مسيرة حافلة في كرة القدم السعودية، حيث بدأ مشواره مع نادي الاتحاد، قبل أن يخوض تجارب مع أندية الشباب والهلال، كما مثَّل المنتخب السعودي في عديد من المناسبات، وكان ضمن قائمة الأخضر في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وحقق باهبري خلال مسيرته عدداً من الإنجازات المحلية، أبرزها مع الهلال، كما عُرف بسرعته ومهارته في صناعة اللعب وقدرته على شغل أكثر من مركز في الخط الهجومي.

ومن المنتظر أن يعلن نادي الدرعية عن الصفقة رسمياً خلال الفترة المقبلة، بعد اكتمال الإجراءات المرتبطة بتسجيل اللاعب، في خطوة تعكس رغبة النادي في تدعيم صفوفه بأسماء ذات خبرة استعداداً للاستحقاقات المقبلة.