لماذا يستهوي معسكر ماربيا أندية الدوري السعودي «صيفاً»؟

تتجه أنظار عدد كبير من الأندية العربية والأوروبية والأفريقية خلال صيف 2026 إلى مركز ماربيا لكرة القدم في جنوب إسبانيا، الذي أصبح من أبرز الوجهات العالمية لإقامة المعسكرات الإعدادية، بفضل ما يوفره من بنية تحتية متكاملة وخدمات احترافية تلبي احتياجات الأندية والمنتخبات.

ويستضيف المركز هذا الصيف معسكرات أندية سيلتيك الاسكوتلندي ولاس بالماس الإسباني والعربي القطري وكوفنتري سيتي الإنجليزي وإف سي ويمبلدون الإنجليزي وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، إلى جانب عدد من الأندية السعودية، هي الأهلي، الاتحاد، الاتفاق، نيوم، القادسية، والفتح، في مشهد يعكس المكانة التي بات يحظى بها المركز على خريطة الإعداد الفني عالمياً.

ويقع المركز في مدينة ماربيا التابعة لمنطقة الأندلس على ساحل كوستا ديل سول، وهي مدينة تشتهر باستقبال أعداد كبيرة من السياح الخليجيين خلال فصل الصيف، إلى جانب امتلاكها أجواءً مناسبة وبرامج رياضية متخصصة جعلتها وجهة مفضلة للأندية المحترفة.

ويضم المركز ملاعب «عشب طبيعي» بمواصفات عالمية، وصالات حديثة للياقة البدنية، ومرافق طبية واستشفائية متطورة، إضافة إلى خدمات لوجستية متكاملة تشمل تنظيم المباريات الودية، وتأمين أماكن الإقامة والتنقل، بما يضمن للأندية بيئة مثالية للتحضير للموسم الجديد.

عدد من الأندية التي قررت إقامة معسكرها في ماربيا (الشرق الأوسط)

وخلال السنوات الأخيرة، رسخ مركز ماربيا مكانته إحدى أبرز محطات الإعداد الصيفي للأندية السعودية، التي باتت تعتمد عليه بصورة متكررة للاستفادة من جودة منشآته وتنوع المنافسين الموجودين في الفترة نفسها، وهو ما يمنح الأجهزة الفنية فرصة خوض مباريات ودية قوية ورفع جاهزية اللاعبين قبل انطلاق الموسم.

ويؤكد الحضور المتزامن لهذا العدد من الأندية من ثلاث قارات مختلفة أن ماربيا لم تعد مجرد مدينة سياحية، بل أصبحت مركزاً رياضياً عالمياً يجمع نخبة الأندية في كل صيف، ويواصل تعزيز سمعته كأحد أفضل مواقع المعسكرات الخارجية على مستوى كرة القدم.