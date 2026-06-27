مصادر لـ«الشرق الأوسط»: سعد اللذيذ يدرس الاستقالة من منصب الرئيس التنفيذي لنادي نيوم

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» السبت أن سعد اللذيذ، الرئيس التنفيذي لنادي نيوم المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، يدرس تقديم استقالته من منصبه، وذلك لأسباب لم تتضح حتى الآن.

وحاولت «الشرق الأوسط» التواصل مع اللذيذ للتعليق على هذه المعلومات، إلا أنه لم يتسنَّ الحصول على رده حتى وقت نشر هذا الخبر.

وكان اللذيذ قد انضم إلى نادي نيوم مستشاراً، في أبريل (نيسان) 2025. قبل أن تتم ترقيته إلى منصب الرئيس التنفيذي في يونيو (حزيران) من العام ذاته؛ حيث أشرف على المرحلة الإدارية للنادي، خلال موسمه الأول في دوري المحترفين.

وأنهى نيوم الموسم الماضي في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، في أول مشاركة له بتاريخ المسابقة، عقب صعوده من دوري الدرجة الأولى.

ويستعد الفريق خلال الموسم الجديد لخوض أول مشاركة خارجية في تاريخه عبر بطولة أندية الخليج، في محطة جديدة للنادي الذي أمضى سنوات طويلة في دوري الدرجة الثالثة تحت اسم الصقور، قبل انتقال ملكيته إلى شركة نيوم وانطلاق مشروعه الرياضي الجديد.