عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:33 دقيقه
الرياضة رياضة سعودية

بن هاربورغ: لن ننقل الخلود من الرس… سنتوسع جغرافياً بإنشاء مقرات تدريبية

مالك نادي الخلود، بن هاربورغ (نادي الخلود)
مالك نادي الخلود، بن هاربورغ (نادي الخلود)
TT
TT

بن هاربورغ: لن ننقل الخلود من الرس… سنتوسع جغرافياً بإنشاء مقرات تدريبية

مالك نادي الخلود، بن هاربورغ (نادي الخلود)
مالك نادي الخلود، بن هاربورغ (نادي الخلود)

نفى مالك نادي الخلود، بن هاربورغ، ما تردد أخيراً بشأن نقل مقر النادي من محافظة الرس إلى مدينة الرياض، مؤكداً أن تلك الأنباء عارية عن الصحة، وأن الرس ستظل المقر الدائم للنادي.

وأوضح بن هاربورغ، في مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي للنادي عبر منصة «إكس»، عدداً من النقاط المتعلقة بمستقبل الخلود، مفنداً الشائعات المتداولة، ومستعرضاً خطط النادي التوسعية في مجالي البنية التحتية والاستثمار الرياضي.

وقال: «أرحب بجمهور الخلود في الرس وفي جميع أنحاء المملكة، وأود أن أكون صريحاً معكم بشأن التطورات الجديدة في النادي. أولاً، أود تصحيح بعض الشائعات المنتشرة، وأبرزها أننا سنغادر الرس، وأؤكد لكم أن النادي لن يترك الرس نهائياً، ولن ينتقل إلى أي مدينة أخرى».

وأضاف: «ما نعلن عنه اليوم هو التوسع الجغرافي للنادي من خلال إنشاء منشأة تدريبية في الرياض، إلى جانب افتتاح مكتب في جدة، والتوسع في إنشاء أكاديميات بمختلف مناطق المملكة لاكتشاف المواهب واستقطابها. هذه الخطوات تمثل نمواً وتوسعاً للنادي، وليست نقلاً لمقره أو تغييراً لهويته».

وتابع: «التوسع في الرياض مع الإبقاء على مقر النادي في الرس سيمنحنا ميزة تنافسية مهمة، تتمثل في تسهيل استقطاب المواهب وجذب شركاء أكبر، إضافة إلى معالجة التحديات اللوجستية التي واجهتنا الموسم الماضي. ونحن على ثقة بأن المنشأة الجديدة ستكون من بين أفضل 3 منشآت تدريبية في المملكة، وستضم أحدث مرافق التغذية واللياقة البدنية والاستشفاء والتدريب. كما تم اعتمادها لتكون أحد المواقع المستخدمة في كأس آسيا 2027 وكأس العالم 2034».

وأشار إلى أن أكاديمية النادي ستبقى في الرس، موضحاً أن المشروع الجديد سيعود بالفائدة على لاعبي الفئات السنية، وقال: «لدينا حالياً ملعب واحد فقط للأكاديمية، لكن المشروع الجديد سيوفر ملاعب إضافية، إلى جانب توسعة مقر النادي في الرس بمساحة 15 ألف متر مربع، بما يتيح للاعبين الاستفادة من جميع الملاعب، مع انتقالهم إلى غرف الملابس التي كان يستخدمها الفريق الأول، وهو ما سيسهم في إنشاء واحدة من أفضل الأكاديميات والمنشآت الرياضية بالمملكة».

وأكد بن هاربورغ تمسك النادي بهويته وانتمائه للرس، قائلاً: «نحن من الرس، وسنبقى فيها إلى الأبد. وقد جسدنا هذا الارتباط في شعار النادي الجديد الذي يتضمن برج الشنانة، كما سنطلق هذا الموسم أطقم الفريق الجديدة التي تعكس تراث المدينة وإرث النادي. وسنواصل إقامة أكبر عدد ممكن من مبارياتنا في الرس، رغم التحديات المتعلقة بالبنية التحتية والجانب اللوجستي».

وأضاف: «خلال الموسم الماضي خضنا جميع مبارياتنا خارج ملعبنا، واضطررنا إلى الانتقال أكثر من 8 مرات للعب على ملعب الحزم، سواء بسبب حاجة أصحاب الملعب إليه أو لاستضافة مباريات أندية أخرى، وهو ما شكل تحدياً كبيراً وأجبرنا على الابتعاد عن جماهيرنا وفريقنا لفترات طويلة».

واختتم حديثه قائلاً: «لن نغادر الرس أبداً، لكن من أجل تحقيق الاستدامة والتطور، كان لا بد من التوسع جغرافياً. وخلال الأيام المقبلة سنكشف مزيداً من التفاصيل حول المنشأة الجديدة، وأثق بأنها ستنال إعجاب الجميع».

مواضيع
رياضة سعودية الدوري السعودي السعودية

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

كنو: رغبة الفوز مضاعفة... سنبذل كل غالٍ لأجله

رياضة سعودية كنو قال إن الرغبة لديهم بوصفهم لاعبين في الفوز مضاعفة (المنتخب السعودي)

كنو: رغبة الفوز مضاعفة... سنبذل كل غالٍ لأجله

أكد محمد كنو، لاعب وسط المنتخب السعودي، صعوبة المواجهة المرتقبة أمام منتخب الرأس الأخضر في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم 2026

سعد السبيعي (هيوستن (الولايات المتحدة) ) علي العمري (هيوستن (الولايات المتحدة) )
رياضة سعودية الشهري قال إنهم سيقاتلون أمام الرأس الأخضر (المنتخب السعودي)
رياضة سعودية

صالح الشهري: لو خُيرنا قبل المونديال لاخترنا هذا السيناريو... سنقاتل

أكد صالح الشهري مهاجم المنتخب السعودي، أن مواجهة منتخب الرأس الأخضر هي المواجهة الأهم بالنسبة لهم بوصفهم لاعبين في دور المجموعات بكأس العالم 2026

سعد السبيعي (هيوستن (الولايات المتحدة) ) علي العمري (هيوستن (الولايات المتحدة) )
رياضة سعودية عبد الإله العمري مدافع المنتخب السعودي (المنتخب السعودي)
رياضة سعودية

العمري: التأهل مسؤولية المجموعة… لا الأفراد

أكد عبد الإله العمري، مدافع المنتخب السعودي، جاهزية «الأخضر» لمواجهة الرأس الأخضر، مشدداً على أن جميع اللاعبين يدركون أهمية اللقاء.

سعد السبيعي (هيوستن (الولايات المتحدة) ) علي العمري (هيوستن (الولايات المتحدة) )
رياضة سعودية اليوناني دونيس مدرب المنتخب السعودي (المنتخب السعودي)
رياضة سعودية

دونيس: سنلعب بشجاعة... ولن نغيّر هويتنا

أكد اليوناني دونيس، مدرب المنتخب السعودي، أن الأخضر يدخل مواجهة الرأس الأخضر بثقة واستقرار ذهني، مشدداً على أن فريقه لن يغيّر هويته الفنية رغم أهمية المباراة.

علي العمري (هيوستن (الولايات المتحدة) ) سعد السبيعي (هيوستن (الولايات المتحدة) )
رياضة عالمية زاركو لازيتيتش (نادي التعاون)
رياضة عالمية

الصربي زاركو لازيتيتش مدرباً للتعاون لموسم واحد

أعلن نادي التعاون، المنافس في الدوري السعودي لكرة القدم، عن تعاقده مع المدرب الصربي زاركو لازيتيتش في عقد يمتد حتى نهاية الموسم المقبل.

خالد العوني (بريدة (السعودية))
الرياضة رياضة سعودية

كنو: رغبة الفوز مضاعفة... سنبذل كل غالٍ لأجله

كنو قال إن الرغبة لديهم بوصفهم لاعبين في الفوز مضاعفة (المنتخب السعودي)
كنو قال إن الرغبة لديهم بوصفهم لاعبين في الفوز مضاعفة (المنتخب السعودي)
TT
TT

كنو: رغبة الفوز مضاعفة... سنبذل كل غالٍ لأجله

كنو قال إن الرغبة لديهم بوصفهم لاعبين في الفوز مضاعفة (المنتخب السعودي)
كنو قال إن الرغبة لديهم بوصفهم لاعبين في الفوز مضاعفة (المنتخب السعودي)

أكد محمد كنو، لاعب وسط المنتخب السعودي، صعوبة المواجهة المرتقبة أمام منتخب الرأس الأخضر في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم 2026، مشيراً إلى أن اللاعبين لديهم رغبة مضاعفة لتجاوز آثار خسارة إسبانيا السابقة، وتقديم كل ما يملكون داخل أرضية الميدان لحسم بطاقة التأهل لدور الـ32، وإسعاد الجماهير السعودية والعربية.

وقال كنو في تصريحاته لوسائل الإعلام قبل المواجهة الحاسمة: «منتخب الرأس الأخضر فريق صعب ومتطور وليس بالخصم السهل إطلاقاً، وقد أثبت ذلك بعد أن واجه منتخبين من أقوى منتخبات العالم وخرج أمامهما بنتيجة التعادل».

وأضاف: «نحن بوصفنا لاعبين سنعمل على تطبيق كل الواجبات والخطط التكتيكية التي يطلبها منا المدرب، واستغلال نقاط ضعف الخصم، وبإذن الله سنبذل قصارى جهدنا للخروج بنقاط الفوز».

وحول المقارنات المعقودة بين الجيل الحالي وجيل مونديال 1994 التاريخي، وقدرته على تكرار إنجاز العبور للدور الثاني، أوضح نجم خط وسط الأخضر: «هذا الجيل يضم عناصر مميزة تمتلك جودة فنية عالية جداً؛ كل ما نركز عليه الآن هو العمل على المتطلبات الفنية والجزئيات التي يطلبها منا الجهاز الفني وتطبيقها بدقة في الملعب، وإن شاء الله سنظهر بالمستوى المعهود عنا ونكون عند حسن ظن الجميع».

وفيما يخص الحالة الذهنية للاعبين والتحضيرات المعنوية بعد الخسارة الأخيرة أمام المنتخب الإسباني، أفاد كنو: «الأسبوع الماضي كان محزناً وقاسياً علينا وعلى الشارع الرياضي العربي بشكل عام، فلم نكن راضين عن أنفسنا ولا عن النتيجة التي آلت إليها المباراة. لكن في مواجهة الرأس الأخضر، نحن عازمون على تقديم كل ما لدينا داخل المستطيل الأخضر، وهدفنا الوحيد هو الانتصار ومسح تلك الصورة لإفراح الجميع».

واختتم كنو حديثه بالرد على استفسار بشأن نقل خبرات جيل مونديال 2022 وإنجاز الفوز التاريخي على الأرجنتين للعناصر الشابة في القائمة الحالية، قائلاً: «هذا الإحساس والشغف بالانتصار نربى عليه ودائماً ما ننشره بيننا؛ رغبة الفوز تسكن في داخلنا دائماً. نعد جمهورنا الغالي غداً ببذل كل شيء، وإذا كانوا هم يطالبون بالثلاث نقاط، فنحن نريدها ونبحث عنها بشكل مضاعف، وبإذن الله سنكون في الموعد ونسعدهم».

مواضيع
رياضة سعودية كأس العالم السعودية
الرياضة رياضة سعودية

صالح الشهري: لو خُيرنا قبل المونديال لاخترنا هذا السيناريو... سنقاتل

الشهري قال إنهم سيقاتلون أمام الرأس الأخضر (المنتخب السعودي)
الشهري قال إنهم سيقاتلون أمام الرأس الأخضر (المنتخب السعودي)
TT
TT

صالح الشهري: لو خُيرنا قبل المونديال لاخترنا هذا السيناريو... سنقاتل

الشهري قال إنهم سيقاتلون أمام الرأس الأخضر (المنتخب السعودي)
الشهري قال إنهم سيقاتلون أمام الرأس الأخضر (المنتخب السعودي)

أكد صالح الشهري مهاجم المنتخب السعودي، أن مواجهة منتخب الرأس الأخضر هي المواجهة الأهم بالنسبة لهم بوصفهم لاعبين في دور المجموعات بكأس العالم 2026 الجارية منافساتها حالياً في الولايات المتحدة الأميركية، وكندا، والمكسيك.

وقال الشهري في حديثه لوسائل الإعلام قبل اللقاء المرتقب: «لو افترضنا قبل بداية المونديال أن يكون السيناريو الخاص بلقاءات الأخضر تعادلاً أول أمام أوروغواي، ومن ثم الخسارة من إسبانيا، وبعدها الدخول لمواجهة الرأس الأخضر بفرصة التأهل، فأعتقد حينها سيكون الجميع متفقاً على هذا السيناريو، والكرة الآن في ملعبنا، ونحن مستعدون للقاء بأفضل صورة».

وأردف: «في مثل هذه المباريات يأخذ اللاعبون دوراً كبيراً، لكن في الأساس يبقى دور المدربين هو الأعلى، وإن شاء الله بعزيمة الرجال نستطيع حصاد النقاط الثلاث».

وأضاف الشهري: «الخسارة الماضية أمام إسبانيا كانت مؤلمة، والحمد لله أن هناك فترة كافية بينها وبين مباراة الرأس الأخضر، لنأخذ وقتاً كافياً للتعامل مع تلك الخسارة، حيث استعدنا الثقة بأنفسنا مجدداً، وقمنا بحصص تدريبية ممتازة».

وحول أبرز ما قاله لهم الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، خلال الاجتماعات التي جمعته بهم في الفترة الماضية، قال: «الأمير عبد العزيز لم يقصر معنا منذ بداية المعسكر والمباريات الودية قبل المونديال، وكذلك في المباراتين الماضيتين بكأس العالم، وفي كل الأحوال هو دائم الوجود معنا، ودائماً ما يدفعنا للأمام، وبإذن الله قادرون على عدم تخييب ظنه وظن الشعب السعودي، كما نشكر جماهيرنا التي تدعمنا باستمرار، فهم المحرك الأول لنا، وننتظر دعمهم في المباراة المقبلة».

مواضيع
رياضة سعودية كأس العالم السعودية
الرياضة رياضة سعودية

العمري: التأهل مسؤولية المجموعة… لا الأفراد

عبد الإله العمري مدافع المنتخب السعودي (المنتخب السعودي)
عبد الإله العمري مدافع المنتخب السعودي (المنتخب السعودي)
TT
TT

العمري: التأهل مسؤولية المجموعة… لا الأفراد

عبد الإله العمري مدافع المنتخب السعودي (المنتخب السعودي)
عبد الإله العمري مدافع المنتخب السعودي (المنتخب السعودي)

أكد عبد الإله العمري، مدافع المنتخب السعودي، جاهزية «الأخضر» لمواجهة الرأس الأخضر، مشدداً على أن جميع اللاعبين يدركون أهمية اللقاء، وأن الفريق سيدخل المباراة بروح جماعية وثقة كبيرة، مع الالتزام الكامل بالخطة الفنية التي وضعها المدرب اليوناني دونيس.

وقال عبد الإله العمري في حديث قبل انطلاق الحصة التدريبية: «الحمد الله، أنهينا الاستعدادات خلال الأيام الماضية لهذه المواجهة، وبإذن الله تنعكس على المواجهة».

وعن منتخب الرأس الأخضر، كشف العمري: «بالتأكيد هو منتخب قوي ومحترم، ولكن نحن مجموعة واحدة، وبإذن الله ينعكس ذلك في الملعب».

وفيما يخص اللعب بطرق دفاعية مختلفة من الأربعة إلى الخمسة، وهل يؤثر عليهم ذلك داخل الملعب، كشف العمري: «المباراة الماضية ذهبت بخيرها وشرها، وفي نهاية الأمر نحن يجب علينا تطبيق خطة المدرب في الملعب أياً تكن».

وأشار العمري إلى الدعم الكبير الذي تحظى به بعثة المنتخب من جانب الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، وياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، وقال: «بالتأكيد هم مساندون لنا من أول يوم في المعسكر حتى اليوم الأخير، وبإذن الله يكرمنا الله بالفوز ونسعدهم».

واختتم العمري حديثه برفض مقولة إن مثل هذه المباريات هي «مباريات لاعبين»، مشيراً: «هي مباراة للمجموعة كاملة، من مدرب ولاعبين وإداريين، وبإذن الله يحالفنا التوفيق ونتأهل».

مواضيع
كأس العالم رياضة سعودية السعودية