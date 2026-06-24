الشباب ينهي علاقته بالحارس الأوكراني بوشان

اعتماد جدول منافسات دورة الألعاب الآسيوية للصالات المغلقة والفنون القتالية بالرياض

اعتمدت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية للصالات المغلقة والفنون القتالية السادسة – الرياض 2026 تفاصيل البرنامج الرياضي وجدول المنافسات للدورة، التي تضم 18 رياضة موزعة على الرياضات الجماعية والفردية والقتالية، ضمن فئات الرجال والسيدات، إلى جانب عدد من المنافسات المختلطة، بما يعكس تنوع الحدث وشموليته على مستوى القارة الآسيوية.

ووفقاً لجدول المنافسات المقترح، في الرياضات الجماعية تُقام منافسات كرة السلة 3×3 خلال الفترة من 18 إلى 21 ديسمبر (كانون الأول) 2026، لفئتي الرجال والسيدات بنظام الفرق، فيما تُقام منافسات كرة قدم الصالات خلال الفترة من 14 إلى 20 ديسمبر، لفئتي الرجال والسيدات، وتشهد منافسات كرة اليد برنامجاً ممتداً على مدى 10 أيام خلال الفترة من 11 إلى 21 ديسمبر، ضمن فئتي الرجال والسيدات بنظام الفرق.

كما تُقام منافسات الكابادي خلال الفترة من 18 إلى 21 ديسمبر لفئتي الرجال والسيدات بنظام الفرق، فيما تُقام منافسات البادل خلال الفترة من 17 إلى 21 ديسمبر، ضمن منافسات الفرق للرجال والسيدات، بما يعزز حضور الرياضات الجماعية في برنامج الدورة.

وفي الرياضات الفردية، تُقام منافسات الشطرنج خلال الفترة من 16 إلى 21 ديسمبر، وتشمل فئات الشطرنج الكلاسيكي والسريع للرجال والسيدات والمختلط، فيما تُقام منافسات رياضة البلياردو خلال الفترة من 11 إلى 14 ديسمبر، وتشمل منافسات السنوكر، وسنوكر 6 كرات، والسنوكر للفرق، إضافة إلى البلياردو 9 كرات للفردي والزوجي، والكيرم ثلاثي الوسائد.

وتتواصل منافسات الرياضات الفردية بإقامة الإسكواش خلال الفترة من 11 إلى 15 ديسمبر، عبر منافسات الفردي للرجال والسيدات، فيما تُقام منافسات التيك بول خلال الفترة من 11 إلى 14 ديسمبر، وتشمل الفردي للرجال والسيدات، إلى جانب منافسات الفرق المختلطة.

أما في رياضات الفنون القتالية، فتُقام منافسات الكاراتيه خلال الفترة من 11 إلى 13 ديسمبر، وتشمل الكاتا الفردي للرجال والسيدات، والكوميتيه للرجال بأوزان -55 كغم، -60 كغم، -67 كغم، -75 كغم، -84 كغم، و+84 كغم، وللسيدات بأوزان -50 كغم، -55 كغم، -61 كغم، -68 كغم، و+68 كغم.

وتُقام منافسات الملاكمة خلال أيام 11 و12 و14 ديسمبر، وتشمل فئات الرجال بأوزان -55 كغم، -60 كغم، -65 كغم، -70 كغم، -80 كغم، وفئات السيدات بأوزان -51 كغم، -54 كغم، -57 كغم، -60 كغم، -65 كغم.

كما تُقام منافسات الجودو خلال الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر، وتشمل فئات الرجال بأوزان -60 كغم، -66 كغم، -73 كغم، -81 كغم، وفئات السيدات بأوزان -48 كغم، -52 كغم، -57 كغم، -63 كغم، فيما تُقام منافسات الجوجيتسو يومي 11 و12 ديسمبر، للرجال بأوزان -62 كغم، -69 كغم، -77 كغم، -85 كغم، -94 كغم، وللسيدات بأوزان -48 كغم، -52 كغم، -57 كغم، -63 كغم، -70 كغم.

وتشهد منافسات التايكوندو إقامة المنافسات خلال الفترة من 16 إلى 19 ديسمبر، وتشمل البومسي الحر للفردي رجال وسيدات والزوجي المختلط، إضافة إلى منافسات الكيروقي للرجال بأوزان -54 كغم، -60 كغم، -67 كغم، -74 كغم، -82 كغم، +82 كغم، وللسيدات بأوزان -46 كغم، -51 كغم، -57 كغم، -63 كغم، -70 كغم، +70 كغم.

وفي الفنون القتالية المختلطة، تُقام المنافسات خلال أيام 11 و12 و14 ديسمبر، وتشمل الأسلوب الحديث للرجال بأوزان -56 كغم، -65 كغم، -85 كغم، وللسيدات وزن -49 كغم، إضافة إلى الأسلوب التقليدي للرجال بأوزان -60 كغم، -71 كغم، -96 كغم، -120 كغم، وللسيدات بأوزان -54 كغم و-69 كغم.

وتُقام منافسات المواي خلال الفترة من 18 إلى 20 ديسمبر، وتشمل فئات الرجال بأوزان -54 كغم، -57 كغم، -63.5 كغم، -67 كغم، -75 كغم، وفئات السيدات بأوزان أقل من -48 كغم، -51 كغم، -54 كغم.

كما تُقام منافسات رفع الأثقال خلال الفترة من 17 إلى 21 ديسمبر، وتشمل فئات الرجال بأوزان 60 كغم، 75 كغم، 95 كغم، 110 كغم، وفئات السيدات بأوزان 49 كغم، 57 كغم، 69 كغم، 86 كغم، فيما تُقام منافسات المصارعة خلال الفترة من 19 إلى 21 ديسمبر، وتشمل المصارعة الحرة للرجال بأوزان 57 كغم، 65 كغم، 74 كغم، 86 كغم، وللسيدات بأوزان 50 كغم، 53 كغم، 57 كغم، 62 كغم، إلى جانب المصارعة الرومانية للرجال بأوزان -60 كغم، و63 كغم، و67 كغم، و77 كغم، و87 كغم، و130 كغم.

وتأتي هذه التفاصيل وفق البرنامج الزمني والفني المقترح للمنافسات، الذي لا يزال قابلاً للتحديث والتنسيق مع المجلس الأولمبي الآسيوي والمندوبين الفنيين، بما يضمن جاهزية المنافسات وتنظيمها وفق أعلى المعايير المعتمدة.

ومن المقرر أن تُقام دورة الألعاب الآسيوية للصالات المغلقة والفنون القتالية السادسة في العاصمة الرياض خلال الفترة من 11 إلى 21 ديسمبر (كانون الأول) 2026، بمشاركة 45 دولة آسيوية، في حدث يؤكد مكانة المملكة بوصفها وجهةً رائدةً لاستضافة كبرى الفعاليات الرياضية القارية والدولية.