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الرياضة رياضة سعودية

الشباب ينهي علاقته بالحارس الأوكراني بوشان

الحارس الأوكراني جيورجي بوشان (الدوري السعودي)
الحارس الأوكراني جيورجي بوشان (الدوري السعودي)
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الشباب ينهي علاقته بالحارس الأوكراني بوشان

الحارس الأوكراني جيورجي بوشان (الدوري السعودي)
الحارس الأوكراني جيورجي بوشان (الدوري السعودي)

أعلن نادي الشباب، الأربعاء، إنهاء العلاقة التعاقدية مع الحارس الأوكراني جيورجي بوشان بالتراضي، لينهي بذلك ارتباطه بالحارس الذي خاض 13 مباراة بقميص الفريق، قبل أن يكمل الموسم الماضي معاراً إلى الدوري الأوكراني.

وكان الشباب قد أعلن التعاقد مع بوشان في فبراير (شباط) 2025 قادماً من دينامو كييف الأوكراني، في أول تجربة احترافية للحارس خارج بلاده، وذلك ضمن تدعيمات الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وخاض الحارس الأوكراني 13 مباراة بقميص الشباب في مختلف المسابقات المحلية، بواقع 12 مباراة في الدوري السعودي للمحترفين ومواجهة واحدة في كأس خادم الحرمين الشريفين، دون أن ينجح في الحفاظ على شباكه نظيفة خلال تلك المشاركات.

وفي سبتمبر (أيلول) 2025، وافقت إدارة الشباب على انتقال بوشان إلى نادي بوليسيا الأوكراني بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم، قبل أن يعلن النادي، الأربعاء، إنهاء علاقته التعاقدية مع اللاعب بصورة نهائية.

ويأتي إنهاء التعاقد مع بوشان ضمن التحركات التي يجريها الشباب لإعادة ترتيب قائمته استعداداً للموسم الجديد، بعد إسدال الستار على منافسات الموسم المنصرم.

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الرياضة رياضة سعودية

هندري يختار الاستمرار... صخرة اسكوتلندا «اتفاقي» حتى 2028

المدافع الاسكوتلندي جاك هندري يواصل رحلته مع الاتفاق (رويترز)
المدافع الاسكوتلندي جاك هندري يواصل رحلته مع الاتفاق (رويترز)
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هندري يختار الاستمرار... صخرة اسكوتلندا «اتفاقي» حتى 2028

المدافع الاسكوتلندي جاك هندري يواصل رحلته مع الاتفاق (رويترز)
المدافع الاسكوتلندي جاك هندري يواصل رحلته مع الاتفاق (رويترز)

في وقتٍ كانت فيه التكهنات تحيط بمستقبل عدد من نجوم الدوري السعودي، حسم المدافع الاسكوتلندي جاك هندري موقفه مبكراً، وقرر مواصلة رحلته مع نادي الاتفاق.

فبحسب ما كشف عنه الصحافي الإيطالي الشهير «فابريزو رومانو»، توصل هندري إلى اتفاق مع نادي الاتفاق لتجديد عقده لمدة عامين إضافيين حتى يونيو (حزيران) 2028، في صفقة أُنجزت عبر وكالة «ستورم سبورتس إكس»، على أن يتم الإعلان الرسمي بعد انتهاء مشاركة منتخب اسكوتلندا في كأس العالم 2026.

ويحمل هذا الاتفاق أهمية خاصة للنادي الشرقي، بعدما انتشرت خلال الأشهر الماضية تقارير تحدثت عن إمكانية رحيل اللاعب مع نهاية عقده الحالي، بل إن بعض المصادر الاسكوتلندية أشارت إلى اهتمام أندية أخرى بضمه في صفقة انتقال حر. لكن المدافع البالغ من العمر 31 عاماً فضّل الاستمرار في السعودية، حيث أصبح أحد أعمدة الفريق الدفاعية منذ انضمامه في صيف 2023.

ويمتلك هندري مسيرة حافلة تنقلت بين عدة محطات أوروبية؛ حيث بدأ مشواره مع بارتيك ثيسل، ثم انتقل إلى ويغان أثليتيك، وخاض فترات إعارة مع شروزبري تاون وميلتون كينز دونز، قبل أن يلفت الأنظار بقميص دندي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2018، خطفه سلتيك، حيث توج بلقب الدوري الاسكوتلندي مرتين وكأس اسكوتلندا مرتين وكأس الرابطة مرتين.

بعدها خاض تجارب مع ملبورن سيتي الأسترالي وأوستند البلجيكي، قبل أن ينتقل إلى كلوب بروج الذي أحرز معه الدوري البلجيكي وكأس السوبر البلجيكية.

كما خاض تجربة قصيرة في الدوري الإيطالي مع كريمونيزي.

وعلى مستوى الأرقام، خاض هندري 74 مباراة بقميص الاتفاق وسجل هدفاً واحداً، بينما لعب خلال مسيرته مع أوستند 36 مباراة سجل خلالها هدفين، ومع كلوب بروج 31 مباراة أحرز خلالها هدفاً، كما شارك في 15 مباراة مع سلتيك و24 مباراة مع دندي.

دولياً، أصبح هندري إحدى الركائز الأساسية لمنتخب اسكوتلندا، بعدما خاض أكثر من 37 مباراة دولية وسجل ثلاثة أهداف بقميص «التارتان آرمى».

وبينما يواصل تمثيل بلاده في المونديال، يبدو أن هندري حسم أيضاً فصله المقبل مع الاتفاق، واضعاً حداً للشائعات، ومؤكداً أن مستقبله سيبقى في الدمام لسنوات إضافية.

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الرياضة رياضة سعودية

اعتماد جدول منافسات دورة الألعاب الآسيوية للصالات المغلقة والفنون القتالية بالرياض

دورة الألعاب الآسيوية للصالات المغلقة والفنون القتالية السادسة (اللجنة المنظمة)
دورة الألعاب الآسيوية للصالات المغلقة والفنون القتالية السادسة (اللجنة المنظمة)
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اعتماد جدول منافسات دورة الألعاب الآسيوية للصالات المغلقة والفنون القتالية بالرياض

دورة الألعاب الآسيوية للصالات المغلقة والفنون القتالية السادسة (اللجنة المنظمة)
دورة الألعاب الآسيوية للصالات المغلقة والفنون القتالية السادسة (اللجنة المنظمة)

اعتمدت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية للصالات المغلقة والفنون القتالية السادسة – الرياض 2026 تفاصيل البرنامج الرياضي وجدول المنافسات للدورة، التي تضم 18 رياضة موزعة على الرياضات الجماعية والفردية والقتالية، ضمن فئات الرجال والسيدات، إلى جانب عدد من المنافسات المختلطة، بما يعكس تنوع الحدث وشموليته على مستوى القارة الآسيوية.

ووفقاً لجدول المنافسات المقترح، في الرياضات الجماعية تُقام منافسات كرة السلة 3×3 خلال الفترة من 18 إلى 21 ديسمبر (كانون الأول) 2026، لفئتي الرجال والسيدات بنظام الفرق، فيما تُقام منافسات كرة قدم الصالات خلال الفترة من 14 إلى 20 ديسمبر، لفئتي الرجال والسيدات، وتشهد منافسات كرة اليد برنامجاً ممتداً على مدى 10 أيام خلال الفترة من 11 إلى 21 ديسمبر، ضمن فئتي الرجال والسيدات بنظام الفرق.

كما تُقام منافسات الكابادي خلال الفترة من 18 إلى 21 ديسمبر لفئتي الرجال والسيدات بنظام الفرق، فيما تُقام منافسات البادل خلال الفترة من 17 إلى 21 ديسمبر، ضمن منافسات الفرق للرجال والسيدات، بما يعزز حضور الرياضات الجماعية في برنامج الدورة.

وفي الرياضات الفردية، تُقام منافسات الشطرنج خلال الفترة من 16 إلى 21 ديسمبر، وتشمل فئات الشطرنج الكلاسيكي والسريع للرجال والسيدات والمختلط، فيما تُقام منافسات رياضة البلياردو خلال الفترة من 11 إلى 14 ديسمبر، وتشمل منافسات السنوكر، وسنوكر 6 كرات، والسنوكر للفرق، إضافة إلى البلياردو 9 كرات للفردي والزوجي، والكيرم ثلاثي الوسائد.

وتتواصل منافسات الرياضات الفردية بإقامة الإسكواش خلال الفترة من 11 إلى 15 ديسمبر، عبر منافسات الفردي للرجال والسيدات، فيما تُقام منافسات التيك بول خلال الفترة من 11 إلى 14 ديسمبر، وتشمل الفردي للرجال والسيدات، إلى جانب منافسات الفرق المختلطة.

أما في رياضات الفنون القتالية، فتُقام منافسات الكاراتيه خلال الفترة من 11 إلى 13 ديسمبر، وتشمل الكاتا الفردي للرجال والسيدات، والكوميتيه للرجال بأوزان -55 كغم، -60 كغم، -67 كغم، -75 كغم، -84 كغم، و+84 كغم، وللسيدات بأوزان -50 كغم، -55 كغم، -61 كغم، -68 كغم، و+68 كغم.

وتُقام منافسات الملاكمة خلال أيام 11 و12 و14 ديسمبر، وتشمل فئات الرجال بأوزان -55 كغم، -60 كغم، -65 كغم، -70 كغم، -80 كغم، وفئات السيدات بأوزان -51 كغم، -54 كغم، -57 كغم، -60 كغم، -65 كغم.

كما تُقام منافسات الجودو خلال الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر، وتشمل فئات الرجال بأوزان -60 كغم، -66 كغم، -73 كغم، -81 كغم، وفئات السيدات بأوزان -48 كغم، -52 كغم، -57 كغم، -63 كغم، فيما تُقام منافسات الجوجيتسو يومي 11 و12 ديسمبر، للرجال بأوزان -62 كغم، -69 كغم، -77 كغم، -85 كغم، -94 كغم، وللسيدات بأوزان -48 كغم، -52 كغم، -57 كغم، -63 كغم، -70 كغم.

وتشهد منافسات التايكوندو إقامة المنافسات خلال الفترة من 16 إلى 19 ديسمبر، وتشمل البومسي الحر للفردي رجال وسيدات والزوجي المختلط، إضافة إلى منافسات الكيروقي للرجال بأوزان -54 كغم، -60 كغم، -67 كغم، -74 كغم، -82 كغم، +82 كغم، وللسيدات بأوزان -46 كغم، -51 كغم، -57 كغم، -63 كغم، -70 كغم، +70 كغم.

وفي الفنون القتالية المختلطة، تُقام المنافسات خلال أيام 11 و12 و14 ديسمبر، وتشمل الأسلوب الحديث للرجال بأوزان -56 كغم، -65 كغم، -85 كغم، وللسيدات وزن -49 كغم، إضافة إلى الأسلوب التقليدي للرجال بأوزان -60 كغم، -71 كغم، -96 كغم، -120 كغم، وللسيدات بأوزان -54 كغم و-69 كغم.

وتُقام منافسات المواي خلال الفترة من 18 إلى 20 ديسمبر، وتشمل فئات الرجال بأوزان -54 كغم، -57 كغم، -63.5 كغم، -67 كغم، -75 كغم، وفئات السيدات بأوزان أقل من -48 كغم، -51 كغم، -54 كغم.

كما تُقام منافسات رفع الأثقال خلال الفترة من 17 إلى 21 ديسمبر، وتشمل فئات الرجال بأوزان 60 كغم، 75 كغم، 95 كغم، 110 كغم، وفئات السيدات بأوزان 49 كغم، 57 كغم، 69 كغم، 86 كغم، فيما تُقام منافسات المصارعة خلال الفترة من 19 إلى 21 ديسمبر، وتشمل المصارعة الحرة للرجال بأوزان 57 كغم، 65 كغم، 74 كغم، 86 كغم، وللسيدات بأوزان 50 كغم، 53 كغم، 57 كغم، 62 كغم، إلى جانب المصارعة الرومانية للرجال بأوزان -60 كغم، و63 كغم، و67 كغم، و77 كغم، و87 كغم، و130 كغم.

وتأتي هذه التفاصيل وفق البرنامج الزمني والفني المقترح للمنافسات، الذي لا يزال قابلاً للتحديث والتنسيق مع المجلس الأولمبي الآسيوي والمندوبين الفنيين، بما يضمن جاهزية المنافسات وتنظيمها وفق أعلى المعايير المعتمدة.

ومن المقرر أن تُقام دورة الألعاب الآسيوية للصالات المغلقة والفنون القتالية السادسة في العاصمة الرياض خلال الفترة من 11 إلى 21 ديسمبر (كانون الأول) 2026، بمشاركة 45 دولة آسيوية، في حدث يؤكد مكانة المملكة بوصفها وجهةً رائدةً لاستضافة كبرى الفعاليات الرياضية القارية والدولية.

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مركز التحكيم الرياضي السعودي يجري تعديلات على نظامه الأساسي

التعديلات تأتي امتداداً لجهود تطوير الإطار النظامي والإجرائي للفصل في المنازعات الرياضية (واس)
التعديلات تأتي امتداداً لجهود تطوير الإطار النظامي والإجرائي للفصل في المنازعات الرياضية (واس)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
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  • الرياض: «الشرق الأوسط»
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مركز التحكيم الرياضي السعودي يجري تعديلات على نظامه الأساسي

التعديلات تأتي امتداداً لجهود تطوير الإطار النظامي والإجرائي للفصل في المنازعات الرياضية (واس)
التعديلات تأتي امتداداً لجهود تطوير الإطار النظامي والإجرائي للفصل في المنازعات الرياضية (واس)

كشف مركز التحكيم الرياضي السعودي، الأربعاء، عن تعديلات لنظامه الأساسي، بعد اعتماده من الجمعية العمومية للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية في اجتماعها التاسع والعشرين، المنعقد موخراً، وذلك بناءً على اقتراح مجلس إدارة المركز.

وتضمنت التعديلات تعديل الفقرة الأولى من المادة الثامنة من النظام الأساسي، المتعلقة باختصاص المركز، وذلك بتعديل البند (أ) وإضافة بند جديد (ب) يتعلق باختصاصه بالنظر في المنازعات المالية الناشئة عن عقود الرعاية أو الاستثمار الرياضي أو البث التلفزيوني أو الإذاعي أو تنظيم الأحداث الرياضية وغير ذلك، بشرط أن يكون أحد أطراف المنازعة عضواً في المنظومة الرياضية، وأن ينص في العقد المبرم بين أطراف المنازعة، أو في اتفاق لاحق مكتوب، على اللجوء إلى التحكيم من خلال المركز.

كما شملت التعديلات المادة التاسعة عشرة من النظام الأساسي، المتعلقة بغرفة التحكيم العادي، وذلك بإضافة اشتراط أن ينص في العقد المبرم بين أطراف المنازعة، أو في اتفاق لاحق مكتوب، على اللجوء إلى التحكيم من خلال المركز.

وأكد رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم الرياضي السعودي، الدكتور محمد باصّم، أن هذه التعديلات تأتي امتداداً لجهود المركز في تطوير الإطار النظامي والإجرائي للفصل في المنازعات الرياضية والمنازعات ذات الصلة بالرياضة، بما يواكب النمو المتسارع في عقود الرعاية والاستثمار الرياضي وما قد ينشأ عنها من منازعات مالية.

وأوضح أن التعديلات تعزز وضوح اختصاص المركز في هذه المنازعات من خلال التأكيد على وجود اتفاق تحكيم مكتوب، سواء ضمن العقد أو باتفاق لاحق، بما يدعم سلامة الأساس النظامي لاختصاص المركز وقابلية أحكامه للتنفيذ، ويسهم في دعم استقرار البيئة الاستثمارية والعدلية في القطاع الرياضي.

ويأتي نشر هذه التعديلات استناداً إلى المادة السابعة والأربعين من النظام الأساسي للمركز، التي تقضي بأن ينشر المجلس النظام، أو أي تعديل يطرأ عليه، على الموقع الإلكتروني للمركز خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ تبليغه بالموافقة عليه، وأن يكون النظام نافذاً من اليوم التالي لنشره على الموقع الإلكتروني للمركز.

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