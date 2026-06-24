العدّاءة السعودية مريم محجب تحقق برونزية البطولة العربية

حققت العدّاءة السعودية مريم محجب، لاعبة المنتخب السعودي ونادي الاتحاد، الميدالية البرونزية في منافسات 80 متر حواجز في النسخة الأولى من البطولة العربية لفئة تحت 16 عاماً، التي أُقيمت مؤخراً في مدينة الإسماعيلية المصرية، خلال الفترة من 20 إلى 24 يونيو (حزيران) الحالي، بمشاركة 14 دولة عربية.

ونجحت مريم بتحقيق رقم شخصي قوي بزمن 12.87 ثانية، وسط تنافس قريب جداً من المركزين الأول والثاني.

مريم نجحت بتحقيق رقم شخصي قوي بزمن 12.87 ثانية (ألعاب القوى السعودية)

من جهته، أبدى حمود الصوعان، مدرب المنتخب السعودي للسيدات، والمدير الفني في نادي الاتحاد، سعادته بالإنجاز التاريخي لمريم، قائلاً: «إنجاز يعطي مؤشراً قوياً للمشاركات الدولية المقبلة، ومستقبلاً للوطن واللاعبة مريم محجب في هذا العمر الصغير، موهبة اكتُشفت في سن التاسعة، وجرى تأسيسها في اللعبة ما يُقارب سنتين، ومن ثم التحقت بمشاركات الأندية، ومن أول موسم حققت المركز الأول على مستوى المملكة بأرقام ممتازة، والآن برونزية عربية».

وأضاف، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «نَعِد الجميع بالوصول إلى محافل دولية أكبر. مريم تمتاز بالشغف والطموح والإرادة الكبيرة، ونُوجه شكرنا لاتحاد اللعبة، ولنادي الاتحاد ورئيس الألعاب المختلفة سلطان الذيب، والداعم الدكتور محمد البخاري، وأسرة اللاعبة على الاهتمام والدعم المستمر لنجاحها في المستقبل».

يُذكر أن المنتخبات العربية شاركت في بطولتين هما العربية الثالثة تحت 23 عاماً، والنسخة الأولى لفئة تحت 16 عاماً، في خطوة تهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة واكتشاف المواهب الشابة في ألعاب القوى العربية.