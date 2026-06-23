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الفتح يخالص ديلغادو... واللاعب يوقع للنصر الإماراتي

ويسلي ديلغادو (نادي الفتح)
ويسلي ديلغادو (نادي الفتح)
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الفتح يخالص ديلغادو... واللاعب يوقع للنصر الإماراتي

ويسلي ديلغادو (نادي الفتح)
ويسلي ديلغادو (نادي الفتح)

أنهت إدارة نادي الفتح إجراءات المخالصة المالية مع اللاعب ويسلي ديلغادو، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق بين الطرفين يقضي بإنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي.

وتضمنت الاتفاقية تقديم اللاعب تعويضاً مالياً للنادي، مقابل إنهاء العقد وتسوية كافة الالتزامات المالية المترتبة بين الجانبين، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف.

وقدّمت إدارة النادي شكرها للاعب على ما قدّمه خلال فترة تمثيله للفريق، متمنية له التوفيق والنجاح في مسيرته الرياضية المقبلة. ووقّع اللاعب ديلغادو عقداً مع نادي النصر الإماراتي بعد المخالصة مع نادي الفتح.

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لياو يشيد برونالدو بعد تألقه أمام أوزبكستان بالمونديال

رافائيل لياو مهاجم منتخب البرتغال (إ.ب.أ)
رافائيل لياو مهاجم منتخب البرتغال (إ.ب.أ)
  • هيوستن: «الشرق الأوسط»
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  • هيوستن: «الشرق الأوسط»
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لياو يشيد برونالدو بعد تألقه أمام أوزبكستان بالمونديال

رافائيل لياو مهاجم منتخب البرتغال (إ.ب.أ)
رافائيل لياو مهاجم منتخب البرتغال (إ.ب.أ)

أشاد رافائيل لياو، مهاجم منتخب البرتغال، بزميله وقائد المنتخب كريستيانو رونالدو، بعد الفوز الكبير الذي حققه فريقه على أوزبكستان 5 - صفر، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة 11 من كأس العالم لكرة القدم في أميركا والمكسيك وكندا.

وقال لياو، في تصريحات عبر قناة «بي إن سبورتس» عقب المباراة: «رونالدو هو أفضل لاعبينا، ونحن جميعاً سعداء من أجله، لقد سجّل هدفين، وكان يمكنه تسجيل 3 أهداف لولا سوء الحظ».

وأضاف: «هذا ليس غريباً عليه، هذا ما يفعله أفضل لاعب في العالم».

وتابع: «نحن ممتنون للغاية لهذا الفوز، من الرائع تسجيل كل هذا العدد من الأهداف في كأس العالم».

وعن تسجيله هدفاً في المباراة: «الأهم هو النتيجة وتحقيق الفوز، وليس أن أسجل هدفاً في المباراة».

وتابع لاعب ميلان الإيطالي: «المباراة الأولى أمام الكونغو الديمقراطية كانت غريبة، كما أنها مختلفة عن مواجهة اليوم لاختلاف نوعية اللاعبين في الفريقين».

وأوضح: «نحن سعداء بهذا الفوز، ونتطلع إلى الأمام بعد تلك المباراة، لعبنا اليوم كفريق واحد، ولم يكن لدينا نقاط ضعف، وقدّمنا أداءً مميزاً، وتحكمنا في المباراة منذ البداية حتى النهاية».

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الرياضة كرة القدم كأس العالم كريستيانو رونالدو أميركا
الرياضة رياضة سعودية

الإسباني عمر ماسكاريل يعزز وسط الخليج

لاعب الوسط الدولي الإسباني عمر ماسكاريل (نادي الخليج)
لاعب الوسط الدولي الإسباني عمر ماسكاريل (نادي الخليج)
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الإسباني عمر ماسكاريل يعزز وسط الخليج

لاعب الوسط الدولي الإسباني عمر ماسكاريل (نادي الخليج)
لاعب الوسط الدولي الإسباني عمر ماسكاريل (نادي الخليج)

أتمت إدارة نادي الخليج إجراءات التعاقد مع لاعب الوسط الدولي الإسباني عمر ماسكاريل بعقد يمتد لموسم واحد، في إطار تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم استعداداً للموسم الرياضي 2026 - 2027.

ويمتلك ماسكاريل مسيرة احترافية في الملاعب الأوروبية، إذ تدرج في أكاديمية ريال مدريد، وخاض تجارب مع عدد من الأندية في إسبانيا وألمانيا وإنجلترا، أبرزها ريال مدريد كاستيا، وديربي كاونتي، وآينتراخت فرانكفورت، وشالكه، وإلتشي، وريال مايوركا. كما يمثل منتخب غينيا الاستوائية على المستوى الدولي.

ويتميز ماسكاريل بإجادته اللعب في مركز المحور الدفاعي، إلى جانب قدرته على شغل أكثر من مركز في خط الوسط، مستفيداً من خبراته الفنية والقيادية التي اكتسبها خلال مسيرته الاحترافية في الدوريات الأوروبية.

وفي الوقت ذاته، تواصل إدارة الخليج تحركاتها المكثفة لحسم عدد من الصفقات المحلية والأجنبية، بهدف تعزيز صفوف الفريق قبل التوجه إلى المعسكر الخارجي في هولندا استعداداً للموسم الجديد.

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الفيحاء والرياض في سباق للفوز بالكونغولي تشارلز بيكل

لاعب الوسط الكونغولي تشارلز بيكل (أ.ف.ب)
لاعب الوسط الكونغولي تشارلز بيكل (أ.ف.ب)
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الفيحاء والرياض في سباق للفوز بالكونغولي تشارلز بيكل

لاعب الوسط الكونغولي تشارلز بيكل (أ.ف.ب)
لاعب الوسط الكونغولي تشارلز بيكل (أ.ف.ب)

دخل ناديا الفيحاء والرياض في سباق مبكر لحسم واحدة من الصفقات اللافتة خلال سوق الانتقالات الصيفية، بعدما كشف الصحافي المتخصص في أخبار الانتقالات «بن جاكوبس» أن الناديين السعوديين يراقبان وضع لاعب الوسط الكونغولي تشارلز بيكل تمهيداً لمحاولة ضمه خلال الأسابيع المقبلة.

وتشير المعطيات إلى أن اللاعب بات منفتحاً على خوض تجربة جديدة، في وقت يترقب فيه مستقبله بعد نهاية فترته مع إسبانيول الإسباني وعودته إلى كريمونيزي الإيطالي.

ويُعد بيكل من الأسماء التي اكتسبت سمعة قوية خلال السنوات الأخيرة بفضل قدرته على شغل أكثر من مركز في وسط الملعب، إلى جانب أدواره الدفاعية والانضباط التكتيكي الذي جعله عنصراً مهماً في منتخب الكونغو الديمقراطية. ويبدو أن الفيحاء والرياض يبحثان عن لاعب يمنح خط الوسط المزيد من الصلابة والخبرة الأوروبية، وهو ما يتوافر في صاحب الـ29 عاماً.

ولد تشارلز مونجيندا بيكل في مدينة زولوتورن السويسرية عام 1997، وبدأ مسيرته في أكاديمية بازل قبل أن يتدرج إلى الفريق الأول. وبعد محطات مع غراسهوبرز وشافهاوزن ونوشاتيل زاماكس في سويسرا، انتقل إلى غرونوبل الفرنسي حيث لفت الأنظار، ثم خاض تجربة في فاماليكاو البرتغالي قبل انتقاله إلى كريمونيزي الإيطالي في صيف 2022، وهناك قدم أفضل فتراته الكروية، إذ خاض 91 مباراة وسجل 6 أهداف، قبل انتقاله إلى إسبانيول في الدوري الإسباني.

وعلى مدار مسيرته الاحترافية لعب بيكل ما يقارب 400 مباراة رسمية وسجل 13 هدفاً، بينما شارك مع إسبانيول في 24 مباراة بالدوري الإسباني خلال موسم 2025 - 2026.

دولياً، مثّل الفئات السنية لمنتخب سويسرا قبل أن يختار الدفاع عن ألوان منتخب الكونغو الديمقراطية منذ عام 2023. ومنذ ظهوره الأول، خاض أكثر من 34 مباراة دولية وسجل هدفاً واحداً، كما كان ضمن تشكيلة «الفهود» في كأس العالم 2026، ليصبح أحد أبرز لاعبي الوسط في القارة الأفريقية.

ومع احتدام المنافسة بين الفيحاء والرياض، يبقى السؤال: من سينجح في إقناع «محارب الكونغو» بخوض مغامرته السعودية الأولى؟ الأيام المقبلة قد تحمل الإجابة.

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