الفتح يخالص ديلغادو... واللاعب يوقع للنصر الإماراتي

أنهت إدارة نادي الفتح إجراءات المخالصة المالية مع اللاعب ويسلي ديلغادو، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق بين الطرفين يقضي بإنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي.
وتضمنت الاتفاقية تقديم اللاعب تعويضاً مالياً للنادي، مقابل إنهاء العقد وتسوية كافة الالتزامات المالية المترتبة بين الجانبين، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف.
وقدّمت إدارة النادي شكرها للاعب على ما قدّمه خلال فترة تمثيله للفريق، متمنية له التوفيق والنجاح في مسيرته الرياضية المقبلة. ووقّع اللاعب ديلغادو عقداً مع نادي النصر الإماراتي بعد المخالصة مع نادي الفتح.