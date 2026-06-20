الحمدان: جاهزون... وواثقون

أكد عبد الله الحمدان، مهاجم المنتخب السعودي، جاهزية «الأخضر» لمواجهة المنتخب الإسباني ضمن منافسات كأس العالم 2026، مشدداً على أن جميع اللاعبين يدركون أهمية اللقاء ويعملون بشكل متواصل من أجل تقديم مستوى يليق بطموحات الجماهير السعودية.

وقال الحمدان، في حديثه لوسائل الإعلام، إن مواجهة إسبانيا ستكون صعبة أمام أحد أبرز المنتخبات العالمية، إلا أن المنتخب السعودي يدخل المباراة بثقة كبيرة ورغبة في تحقيق نتيجة إيجابية، مشيراً إلى أن الاستعدادات جرت بصورة مكثفة خلال الفترة الماضية.

وأوضح مهاجم الأخضر أن لاعبي المنتخب يعيشون أجواء احترافية عالية، من خلال التدريبات اليومية المتواصلة صباحاً ومساءً، والعمل المستمر على الجوانب البدنية والفنية والتكتيكية، بهدف الظهور بأفضل مستوى ممكن في أكبر محفل كروي عالمي.

️| عبدالله الحمدان لاعب #المنتخب_السعودي في حديثه لوسائل الإعلام:-المباراة ستكون صعبة، لكننا مستعدين لها، ولدينا الطموح للخروج منها بنتيجة إيجابية.-الضغط أمر طبيعي في عالم كرة القدم، لكننا لا نعاني من أي ضغوط، وسندخل اللقاء سعياً للاستمتاع باللعب، ونشكر جماهيرنا التي تساندنا... pic.twitter.com/ZNYvOg2ESi — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) June 20, 2026

وأضاف: «المشاركة في كأس العالم حلم لكل لاعب، ولذلك نبذل أقصى ما لدينا في كل حصة تدريبية. نعمل يومياً من أجل تمثيل الوطن بالشكل الذي يليق باسم السعودية وتحقيق نتائج إيجابية تسعد جماهيرنا».

كما أشار الحمدان إلى أن الضغوط تعد جزءاً طبيعياً من كرة القدم، خصوصاً في البطولات الكبرى، إلا أن لاعبي الأخضر يتعاملون معها باحترافية، مؤكداً أن الفريق سيدخل اللقاء بروح تنافسية عالية مع الحرص على الاستمتاع بالمباراة وتقديم كرة قدم تعكس التطور الذي يشهده المنتخب السعودي.

واختتم حديثه بتوجيه الشكر للجماهير السعودية التي تواصل دعمها ومساندتها للمنتخب في مختلف المحافل، مؤكداً أن اللاعبين سيبذلون كل ما لديهم من أجل إسعادها خلال مشوار كأس العالم 2026.