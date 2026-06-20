«مجلس الجمهور» يوزع كامل تذاكر مباراة الأخضر وإسبانيا

أنهى مجلس الجمهور السعودي عملية توزيع التذاكر المجانية الخاصة بمباراة الأخضر أمام إسبانيا، الأحد، ضمن مونديال 2026.
وجرى التوزيع في مقر المجلس بأتلانتا، حيث حضرت الجماهير السعودية من المبتعثين والمقيمين في ولاية جورجيا بكثافة في الفندق الذي يوجد به مجلس الجمهور؛ رغبة في الحصول على تذاكر المواجهة.
وكان الاتحاد السعودي ضاعف أعداد التذاكر عن مواجهة الأوروغواي والتي قُدرت بـ400 تذكرة، والتي قام بشرائها من فيفا، حيث زاد العدد لما يقارب 4 أضعاف «1600 تذكرة»، وعلى الرغم من هذه الزيادة فإن الطلب ظل مرتفعاً، والجماهير التي توافدت للفندق بأعداد كبيرة غادرت محبطة من عدم حصولها على تذكرة حضور المباراة.
| أعداد كبيرة من الجماهير السعودية تواجدت في مقر مجلس الجمهور للحصول على تذاكر المواجهة ولكن تم إبلاغهم بنفاد الحصة المتاحة.#كأس_العالم2026 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/AcV0wzPslW
— الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) June 20, 2026
ورغم أن أعضاء مجلس الجمهور السعودي قاموا بتوزيع كافة التذاكر المتاحة، وتم إبلاغ الجماهير بذلك، فإن عدداً من المشجعين فضلوا البقاء وعدم المغادرة على أمل اقتناء تذكرة لدعم الأخضر في المواجهة المونديالية.