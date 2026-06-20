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الرياضة رياضة سعودية

«مجلس الجمهور» يوزع كامل تذاكر مباراة الأخضر وإسبانيا

اتحاد الكرة اضطر لمضاعفة عدد التذاكر أربع مرات لمنح فرصة أكبر للجماهير السعودية (الشرق الأوسط)
اتحاد الكرة اضطر لمضاعفة عدد التذاكر أربع مرات لمنح فرصة أكبر للجماهير السعودية (الشرق الأوسط)
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«مجلس الجمهور» يوزع كامل تذاكر مباراة الأخضر وإسبانيا

اتحاد الكرة اضطر لمضاعفة عدد التذاكر أربع مرات لمنح فرصة أكبر للجماهير السعودية (الشرق الأوسط)
اتحاد الكرة اضطر لمضاعفة عدد التذاكر أربع مرات لمنح فرصة أكبر للجماهير السعودية (الشرق الأوسط)

أنهى مجلس الجمهور السعودي عملية توزيع التذاكر المجانية الخاصة بمباراة الأخضر أمام إسبانيا، الأحد، ضمن مونديال 2026.

وجرى التوزيع في مقر المجلس بأتلانتا، حيث حضرت الجماهير السعودية من المبتعثين والمقيمين في ولاية جورجيا بكثافة في الفندق الذي يوجد به مجلس الجمهور؛ رغبة في الحصول على تذاكر المواجهة.

الجماهير توافدت منذ وقت مبكر على مقر المجلس (الشرق الأوسط)

وكان الاتحاد السعودي ضاعف أعداد التذاكر عن مواجهة الأوروغواي والتي قُدرت بـ400 تذكرة، والتي قام بشرائها من فيفا، حيث زاد العدد لما يقارب 4 أضعاف «1600 تذكرة»، وعلى الرغم من هذه الزيادة فإن الطلب ظل مرتفعاً، والجماهير التي توافدت للفندق بأعداد كبيرة غادرت محبطة من عدم حصولها على تذكرة حضور المباراة.

ورغم أن أعضاء مجلس الجمهور السعودي قاموا بتوزيع كافة التذاكر المتاحة، وتم إبلاغ الجماهير بذلك، فإن عدداً من المشجعين فضلوا البقاء وعدم المغادرة على أمل اقتناء تذكرة لدعم الأخضر في المواجهة المونديالية.

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الرياضة رياضة سعودية

أبو الشامات لجماهير الأخضر: ننتظر حضوركم وسنكون في الموعد

محمد أبو الشامات (الشرق الأوسط)
محمد أبو الشامات (الشرق الأوسط)
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أبو الشامات لجماهير الأخضر: ننتظر حضوركم وسنكون في الموعد

محمد أبو الشامات (الشرق الأوسط)
محمد أبو الشامات (الشرق الأوسط)

قال محمد أبو الشامات، لاعب المنتخب السعودي، إن «الأخضر» مستعد لمواجهة إسبانيا، مشدداً على أن تركيز اللاعبين منصب بالكامل داخل أرضية الملعب دون الالتفات للتصريحات الخارجية.

وقال أبو الشامات في حديثه لوسائل الإعلام قبل اللقاء: «بإذن الله، نحن جاهزون للمباراة، وهي مباراة كبيرة، ونسأل الله أن نكون في الموعد».

وعن تصريحات الإسباني داني أولمو التي قلل فيها من المنتخب السعودي، أوضح: «لا نعطي هذا التصريح أي أهمية، وتركيزنا سيكون داخل أرضية الملعب فقط لا غير».

وفيما يتعلق بالتنقلات والضغط البدني خلال البطولة، أشار أبو الشامات إلى أن الجهاز الطبي يتابع جميع التفاصيل لضمان الجاهزية الكاملة، مضيفاً: «نمتلك جهازاً طبياً على أعلى مستوى، يتابع معنا جميع التفاصيل لكي نكون في أتم الجاهزية، ولا توجد ضغوط، وسترون جاهزية عالية بإذن الله».

كما تحدث أبو الشامات عن الضغوط المصاحبة للمباراة، مؤكداً أن جميع المنتخبات تعيش الوضع ذاته، وقال: «الضغوطات موجودة لدى جميع المنتخبات المشاركة في كأس العالم، لكننا لاعبون كبار ونعرف كيف نتعامل مع هذا الوضع. بدأنا البطولة بشكل مميز، ونطمح لتحقيق نتيجة إيجابية غداً بإذن الله وضمان التأهل».

واختتم حديثه بتوجيه الشكر للجماهير السعودية على دعمها المستمر، قائلاً: «أقدم شكري للجماهير السعودية على حضورهم وتفاعلهم المميز معنا، وننتظر حضورهم، الأحد، ولا عذر بالنسبة للوقت، وسنكون حاضرين في الموعد بإذن الله».

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الحمدان: جاهزون... وواثقون

عبد الله الحمدان (الشرق الأوسط)
عبد الله الحمدان (الشرق الأوسط)
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الحمدان: جاهزون... وواثقون

عبد الله الحمدان (الشرق الأوسط)
عبد الله الحمدان (الشرق الأوسط)

أكد عبد الله الحمدان، مهاجم المنتخب السعودي، جاهزية «الأخضر» لمواجهة المنتخب الإسباني ضمن منافسات كأس العالم 2026، مشدداً على أن جميع اللاعبين يدركون أهمية اللقاء ويعملون بشكل متواصل من أجل تقديم مستوى يليق بطموحات الجماهير السعودية.

وقال الحمدان، في حديثه لوسائل الإعلام، إن مواجهة إسبانيا ستكون صعبة أمام أحد أبرز المنتخبات العالمية، إلا أن المنتخب السعودي يدخل المباراة بثقة كبيرة ورغبة في تحقيق نتيجة إيجابية، مشيراً إلى أن الاستعدادات جرت بصورة مكثفة خلال الفترة الماضية.

وأوضح مهاجم الأخضر أن لاعبي المنتخب يعيشون أجواء احترافية عالية، من خلال التدريبات اليومية المتواصلة صباحاً ومساءً، والعمل المستمر على الجوانب البدنية والفنية والتكتيكية، بهدف الظهور بأفضل مستوى ممكن في أكبر محفل كروي عالمي.

وأضاف: «المشاركة في كأس العالم حلم لكل لاعب، ولذلك نبذل أقصى ما لدينا في كل حصة تدريبية. نعمل يومياً من أجل تمثيل الوطن بالشكل الذي يليق باسم السعودية وتحقيق نتائج إيجابية تسعد جماهيرنا».

كما أشار الحمدان إلى أن الضغوط تعد جزءاً طبيعياً من كرة القدم، خصوصاً في البطولات الكبرى، إلا أن لاعبي الأخضر يتعاملون معها باحترافية، مؤكداً أن الفريق سيدخل اللقاء بروح تنافسية عالية مع الحرص على الاستمتاع بالمباراة وتقديم كرة قدم تعكس التطور الذي يشهده المنتخب السعودي.

واختتم حديثه بتوجيه الشكر للجماهير السعودية التي تواصل دعمها ومساندتها للمنتخب في مختلف المحافل، مؤكداً أن اللاعبين سيبذلون كل ما لديهم من أجل إسعادها خلال مشوار كأس العالم 2026.

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الكسار: تصريحات الإسبانيين لا تهمنا

أحمد الكسار (الشرق الأوسط)
أحمد الكسار (الشرق الأوسط)
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الكسار: تصريحات الإسبانيين لا تهمنا

أحمد الكسار (الشرق الأوسط)
أحمد الكسار (الشرق الأوسط)

أكد أحمد الكسار، حارس المنتخب السعودي، أن لاعبي «الأخضر» يركزون بشكل كامل على تقديم الأداء المنتظر أمام المنتخب الإسباني في كأس العالم 2026، مشدداً على أن الهدف هو الظهور بصورة تعكس تطلعات الجماهير السعودية والشارع الرياضي.

وقال الكسار في حديثه لوسائل الإعلام: «نسعى للظهور بالصورة المطلوبة التي ينتظرها منا الشارع الرياضي السعودي أمام إسبانيا، ولدينا ثقة كبيرة بإمكانات المجموعة وقدرتها على تقديم مباراة قوية».

وأضاف أن المنتخب يضع كامل تركيزه داخل أرض الملعب، مؤكداً أن أي تصريحات تصدر من لاعبي المنافس لا تشغل اللاعبين، وقال: «لا تهمنا أي تصريحات من لاعبي المنتخب المنافس؛ لأنها تبقى أموراً خارج الملعب، وتركيزنا منصبٌّ على ما سنقدمه داخل المستطيل الأخضر».

وأشاد حارس الأخضر بالدعم الجماهيري الكبير الذي يحظى به المنتخب خلال مشواره في المونديال، مؤكداً أن الجماهير السعودية تمثل أحد أهم مصادر التحفيز للاعبين.

وقال الكسار: «الجمهور السعودي يقف خلفنا دائماً في كل الظروف، ويمنحنا دعماً استثنائياً أينما لعبنا. الحقيقة أن الكلمات تعجز عن تقديم الشكر الكافي لهم، فهم السند الحقيقي لنا، ونتمنى أن نكون عند حسن ظنهم، وأن نسعدهم بما نقدمه في كأس العالم».

واختتم الكسار حديثه بالتأكيد على أن لاعبي المنتخب يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وأنهم سيبذلون كل ما لديهم من أجل تمثيل الكرة السعودية بأفضل صورة وتحقيق نتيجة إيجابية أمام المنتخب الإسباني.

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