مصادر لـ«الشرق الأوسط»: النصر الإماراتي يفاوض الشباب لضم سييرو

علمت «الشرق الأوسط» من مصادرها الخاصة أن نادي النصر الإماراتي أبدى رغبة جادة في التعاقد مع لاعب وسط الشباب، السويسري فينسنت سييرو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب المصادر ذاتها، فقد فتحت إدارة النادي الإماراتي خط المفاوضات مع مسؤولي الشباب لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق يقضي بانتقال اللاعب، في ظل اهتمام متزايد بحسم الصفقة خلال الأيام المقبلة.

وأشارت المصادر إلى أن إدارة الشباب لا تمانع في مناقشة العرض المقدم لسييرو، خصوصاً بعد التوجه لإعادة هيكلة قائمة اللاعبين الأجانب، وهي الخطوة التي بدأها المدير الرياضي الجديد أوليفييه رينارد، الذي يعمل على إعادة ترتيب ملف المحترفين استعداداً للموسم المقبل.

ولم تتقدم المفاوضات حتى الآن إلى مرحلة الاتفاق النهائي، غير أن الاتصالات بين الطرفين لا تزال قائمة، بانتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة، في حال تقدم النصر الإماراتي بعرض رسمي يلبي تطلعات إدارة الشباب.