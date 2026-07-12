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الرياضة رياضة سعودية

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: النصر الإماراتي يفاوض الشباب لضم سييرو

فينسنت سييرو (نادي الشباب)
فينسنت سييرو (نادي الشباب)
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مصادر لـ«الشرق الأوسط»: النصر الإماراتي يفاوض الشباب لضم سييرو

فينسنت سييرو (نادي الشباب)
فينسنت سييرو (نادي الشباب)

علمت «الشرق الأوسط» من مصادرها الخاصة أن نادي النصر الإماراتي أبدى رغبة جادة في التعاقد مع لاعب وسط الشباب، السويسري فينسنت سييرو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب المصادر ذاتها، فقد فتحت إدارة النادي الإماراتي خط المفاوضات مع مسؤولي الشباب لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق يقضي بانتقال اللاعب، في ظل اهتمام متزايد بحسم الصفقة خلال الأيام المقبلة.

وأشارت المصادر إلى أن إدارة الشباب لا تمانع في مناقشة العرض المقدم لسييرو، خصوصاً بعد التوجه لإعادة هيكلة قائمة اللاعبين الأجانب، وهي الخطوة التي بدأها المدير الرياضي الجديد أوليفييه رينارد، الذي يعمل على إعادة ترتيب ملف المحترفين استعداداً للموسم المقبل.

ولم تتقدم المفاوضات حتى الآن إلى مرحلة الاتفاق النهائي، غير أن الاتصالات بين الطرفين لا تزال قائمة، بانتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة، في حال تقدم النصر الإماراتي بعرض رسمي يلبي تطلعات إدارة الشباب.

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الرياضة رياضة سعودية

رشا الخميس لـ«الشرق الأوسط»: الفنون القتالية في السعودية تزدهر

رشا الخميس (الشرق الأوسط)
رشا الخميس (الشرق الأوسط)
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رشا الخميس لـ«الشرق الأوسط»: الفنون القتالية في السعودية تزدهر

رشا الخميس (الشرق الأوسط)
رشا الخميس (الشرق الأوسط)

أكدت رشا الخميس، رئيسة الاتحاد السعودي للفنون القتالية المختلطة، أن الاتحاد يتطلع إلى مرحلة جديدة من النمو والتوسع، عبر إتمام 5 توجهات استراتيجية تستهدف نشر اللعبة، وتوسيع قاعدة ممارسيها، ورفع مستوى المنافسة على الصعيدين المحلي والدولي.

وقالت الخميس، في حديثها لـ«الشرق الأوسط»، إن التوجهات تشمل نشر الرياضة المجتمعية من خلال المدارس والجامعات والحدائق والأندية، وزيادة مشاركة الرياضيين في تصفيات وبطولات المملكة، إلى جانب تطوير البطولات المحلية وتعزيز الحضور في المشاركات القارية والدولية، إضافة إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة داخل الاتحاد والمنظومة الرياضية، والعمل على تعزيز الرعايات والشراكات لدعم نمو اللعبة.

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وأوضحت أن رياضة الفنون القتالية المختلطة تُعد من أكثر الرياضات تنوعاً، إذ تجمع بين عدة أساليب قتالية، مثل الملاكمة والركلات والمصارعة الأرضية، وهو ما أسهم في جعلها من أكثر الرياضات شعبية ومتابعة على مستوى العالم.

وأضافت أن الاتحاد يركز على نشر اللعبة في المدارس والجامعات والرياضة المجتمعية، بهدف زيادة أعداد الممارسين وإتاحة الفرصة أمام مزيد من المواهب لخوض هذه الرياضة، مؤكدة أن اتساع قاعدة الممارسين يسهم في رفع مستوى المنافسة، ويعزز حضور المملكة في المحافل الإقليمية والدولية خلال المرحلة المقبلة.

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الرياضة السعودية
الرياضة رياضة سعودية

رحيل 4 لاعبات من «سيدات الاتحاد»

4 لاعبات رحلن عن صفوف سيدات الاتحاد (الشرق الأوسط)
4 لاعبات رحلن عن صفوف سيدات الاتحاد (الشرق الأوسط)
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رحيل 4 لاعبات من «سيدات الاتحاد»

4 لاعبات رحلن عن صفوف سيدات الاتحاد (الشرق الأوسط)
4 لاعبات رحلن عن صفوف سيدات الاتحاد (الشرق الأوسط)

أعلن الاتحاد، المنافس في الدوري الممتاز للسيدات، عن رحيل 4 لاعبات من صفوفه بعد تمثيلهن الفريق لمواسم عديدة.

ونشر الحساب الرسمي للنادي أسماء اللاعبات، وهن «رهف طارق، بيان محمد، فرح جفري، ندى الغامدي».

وكان النادي أعلن عن مغادرة اللاعبة البرازيلية لاتيسيا نونيز بعد تمثيلها الفريق لمدة موسمين.

وأنهى فريق سيدات الاتحاد مشواره في الموسم الماضي بالمركز الثالث على مستوى ترتيب الدوري السعودي، وهي المرة الأولى التي يوجد فيها الفريق ضمن المراكز الثلاثة الأولى.

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مصادر لـ«الشرق الأوسط»: الغنام اتحادي بـ«اتفاق»

خالد الغنام (الشرق الأوسط)
خالد الغنام (الشرق الأوسط)
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مصادر لـ«الشرق الأوسط»: الغنام اتحادي بـ«اتفاق»

خالد الغنام (الشرق الأوسط)
خالد الغنام (الشرق الأوسط)

علمت «الشرق الأوسط»، من مصادر مطلعة، أن نادي الاتحاد توصل إلى اتفاق مع نظيره الاتفاق للحصول على خدمات خالد الغنام، جناح النواخذة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت المصادر إلى أن قيمة الصفقة ستبلغ 30 مليون ريال سعودي، إضافة إلى حوافز مالية أخرى مرتبطة بالأداء، بالإضافة إلى استعارة الاتفاق لخدمات حارس المرمى حامد الشنقيطي من الاتحاد.

وتنتظر إدارة الاتفاق موافقة لجنة الرقابة المالية لإتمام الصفقة بشكل رسمي.

وعاش الغنام أفضل مواسمه، الموسم الماضي، رفقة فارس الدهناء، بعدما ساهم في 20 هدفاً (سجل 13 وصنع 7) في 33 مباراة لعبها بالدوري السعودي للمحترفين وكأس الملك.

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