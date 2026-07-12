إيطاليا تبحث عن مدرب جديد... غوارديولا الحلم وكونتي ومانشيني يتراجعان في السباق

بدأ الاتحاد الإيطالي لكرة القدم مرحلة جديدة في مشروع إعادة بناء المنتخب، فبعد اقتراب حسم تعيين باولو مالديني مديراً فنياً وليوناردو مسؤولاً عن المشروع الرياضي، تحوّل الاهتمام مباشرة إلى الملف الأكثر حساسية: اختيار المدرب الذي سيقود «الأتزوري» خلال الدورة المقبلة حتى كأس العالم 2030.

وحسب صحيفة «لاغازيتا ديلو سبورت»، فإن الساعات التي سبقت الإعلان عن تعيين مالديني وليوناردو شهدت نقاشات مطولة حول هوية المدرب المقبل، وسط رغبة واضحة في إحداث قطيعة مع الماضي، والبحث عن اسم يمثل بداية مختلفة تماماً.

ورغم تداول أسماء أنطونيو كونتي وروبرتو مانشيني وبيب غوارديولا، فإن الصحيفة تشير إلى أن كونتي ومانشيني لا يتصدران قائمة المرشحين المفضلين لدى الثنائي الجديد.

أنطونيو كونتي (د.ب.أ)

ويحظى كونتي بدعم واسع من أندية الدوري الإيطالي، التي ترى فيه الرجل القادر على إعادة المنتخب سريعاً إلى المنافسة. كما أبدت الأندية استعدادها للمساهمة مالياً في تمويل راتبه إذا تطلب الأمر، في خطوة غير مسبوقة تعكس رغبتها في إنجاح المشروع الجديد. وتشير التقديرات إلى أن عقداً يمتد حتى كأس العالم 2030، بقيمة تقارب أربعة ملايين يورو سنوياً، مطروح للنقاش.

روبرتو مانشيني (أ.ب)

أما مانشيني، فيتمتع بعلاقة قوية مع رئيس الاتحاد الإيطالي جيوفاني مالاغو، لكن رحيله المفاجئ عن المنتخب في صيف 2023 لتولي تدريب المنتخب السعودي لا يزال يلقي بظلاله على فرص عودته، بعدما عدّ كثيرون تلك الخطوة بمثابة التخلي عن المنتخب في لحظة حرجة، رغم أن التعاقد لاحقاً مع لوتشيانو سباليتي خفف من آثار تلك الأزمة.

بيب غوارديولا (رويترز)

وتبقى المفاجأة الكبرى هي اسم بيب غوارديولا، الذي تحول من مجرد فكرة إلى احتمال يناقش داخل أروقة المشروع الجديد. وترى الصحيفة أن من يريد إحداث ثورة حقيقية في الكرة الإيطالية يحتاج إلى مدرب اعتاد صناعة الثورات الكروية.

وتستند هذه الفكرة أيضاً إلى خبرة ليوناردو في إتمام صفقات بدت مستحيلة، بعدما نجح خلال عمله مديراً رياضياً لباريس سان جيرمان في استقدام ليونيل ميسي إلى النادي الفرنسي، رغم الشكوك الكبيرة التي أحاطت بالصفقة آنذاك.

ولا يخفي المقربون من المشروع الجديد أن التحدي الأكبر يتمثل في الراتب، إذ كان غوارديولا يتقاضى نحو 25 مليون يورو سنوياً في عقده الأخير مع مانشستر سيتي، وهو رقم يصعب على الاتحاد الإيطالي مجاراته. لكن الصحيفة ترى أن المدرب الإسباني لطالما أكد أن التحديات الرياضية، أكثر من الأموال، هي ما تدفعه إلى اتخاذ قراراته، وأن إعادة إيطاليا إلى مكانتها الطبيعية قد تمثل تحدياً مغرياً بالنسبة إليه.

وإلى جانب هذه الأسماء، يظهر أندريا بيرلو كخيار مطروح، بسبب العلاقة القديمة التي تربطه بليوناردو، كما يتردد اسم كارلو أنشيلوتي ضمن السيناريوهات الأقل واقعية، في حال قرر إنهاء تجربته مع منتخب البرازيل عقب خيبة كأس العالم.

وفي الوقت الحالي، يبقى السباق مفتوحاً، فيما ينتظر الإيطاليون معرفة الاسم الذي سيقود منتخبهم في بداية مرحلة جديدة يأمل القائمون عليها أن تكون مختلفة جذرياً عن السنوات الماضية.