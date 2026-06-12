«فيفا» يختار العبكري والطريس لمباراة كوت ديفوار والإكوادور

عين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الحكم السعودي محمد العبكري كحكم تقنية فيديو وخالد الطريس حكما رابعا في مواجهة كوت ديفوار والإكوادور ضمن الجولة الأولى من مباريات كأس العالم.
وسيقود الطاقم التحكيمي للمباراة الحكم الفرنسي فرانسوا ليتيكسييه ومساعدين من الجنسية الفرنسية.
وتعد هذه المباراة هي المباراة الثانية خلال مباريات كأس العالم 2026 التي يتواجد بها ضمن الطاقم التحكيمي حكام سعوديين، حيث أدار الثنائي خالد الطريس ومحمد العبكري مواجهة كندا والبوسنة والهرسك.
ومن المتوقع أن يتم تعيين الحكم السعودي الثالث عبدالله الشهري في إحدى مباريات الجولة الأولى أيضا.