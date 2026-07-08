سويسرا تهزم كولومبيا بركلات الترجيح وتتأهل لربع نهائي المونديال

تأهل منتخب سويسرا إلى دور الثمانية من بطولة كأس العالم لكرة القدم بفوزه على نظيره الكولومبي 4 - 3 بركلات الترجيح، بعد التعادل السلبي في الوقت الأصلي والإضافي لمباراة دور الـ16.

وأكمل منتخب سويسرا عقد المتأهلين إلى دور الثمانية بتأهله في آخر مباريات دور الـ16 ليل الثلاثاء - الأربعاء بتوقيت غرينتش، ليضرب موعداً مع حامل اللقب، منتخب الأرجنتين، الذي كان قد فاز مساء الثلاثاء على مصر (3 - 2).

وستقام مباراة دور الثمانية يوم 11 يوليو (تموز) في كانساس سيتي، علما بأن الفائز من مباراة سويسرا والأرجنتين سيلاقي المتأهل عن مباراة إنجلترا والنرويج، يوم 15 من الشهر نفسه في أتلانتا.

وعادل منتخب سويسرا أفضل إنجازاته بالتأهل لدور الثمانية والذي كان قد حققه في نسخ 1934 و1938 و1954.

وعلى مدار آخر 3 نسخ مونديالية اكتفى منتخب سويسرا بالوصول لدور الـ16، قبل أن يتخطى تلك العقبة أخيراً بنسخة 2026.