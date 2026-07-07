مصادر: «الهلال» يقترب من ضم محمد العويس… و«الشباب» يغريه بـ«الأساسي»

كشفت مصادر مطلعة، لـ«الشرق الأوسط»، أن حارس المرمى الدولي محمد العويس تلقّى عرضين رسميين من ناديي الهلال والشباب، تمهيداً للتعاقد معه، خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وأكدت المصادر أن اللاعب يُفضل العودة إلى «الهلال»، وأن انتقاله يقترب لـ«الأزرق» بنسبة 90 في المائة، رغم أن نادي الشباب عرَض عليه أن يكون أساسياً في كل المباريات.
ووفقاً للمصادر، فإن العرض الهلالي يمتد لمدة عامين، وسط مفاضلة يُجريها الحارس قبل حسم مستقبله، بعد الموسم اللافت الذي قدّمه مع نادي العلا والمنتخب السعودي.
واستعاد العويس مكانته مع المنتخب السعودي في «كأس العالم 2026»، بعدما قدم مستويات مميزة، خصوصاً في مباراتيْ أوروغواي والرأس الأخضر، وكان أحد أبرز عناصر المنتخب خلال البطولة.