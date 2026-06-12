«أخضر السيدات» يختتم معسكره بودية ثانية مع لاوس

يختتم المنتخب السعودي الأول للسيدات، السبت، معسكره الإعدادي بمواجهة ودية ثانية مع منتخب لاوس، ضِمن البرنامج الفني الذي يهدف إلى رفع جاهزية اللاعبات استعداداً للاستحقاقات المقبلة.
ويدخل «الأخضر» اللقاء بعد الفوز في المواجهتين السابقتين أمام المنتخب نفسه بنتيجة 3-0 و4-0 في نتائج عكست التطور الفني الذي يعيشه المنتخب، خلال الفترة الحالية.
وتُمثل المواجهة الختامية فرصة للجهاز الفني لمواصلة الوقوف على مستويات اللاعبات وتقييم جاهزيتهن الفنية والبدنية، إلى جانب تعزيز الانسجام بين عناصر المنتخب قبل دخول المرحلة المقبلة من المنافسات الدولية.