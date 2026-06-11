«أخضر السيدات» يكسب لاوس ودياً برباعية

المنتخب السعودي حقق الفوز على لاوس بنتيجة 4 مقابل لا شيء (الاتحاد السعودي)
حقق المنتخب السعودي الأول للسيدات لكرة القدم فوزاً مستحقاً على منتخب لاوس بنتيجة 4-0، في المواجهة الودية التي جمعتهما ضِمن المعسكر الإعدادي المُقام حالياً في تايلاند، وذلك في إطار استعدادات «الأخضر» للاستحقاقات المقبلة.
وفرض المنتخب السعودي أفضليته على مُجريات اللقاء، منذ الدقائق الأولى، ونجح في افتتاح التسجيل عن طريق مرام البقمي عند الدقيقة السادسة، قبل أن تضيف فاطمة منصور الهدف الثاني في الدقيقة 40، لينتهي الشوط الأول بتقدم «الأخضر» بهدفين دون رد.
وفي الشوط الثاني واصل المنتخب سيطرته الهجومية، حيث عززت البندري مبارك النتيجة بإحراز الهدف الثالث عند الدقيقة 52، قبل أن تختتم مرام البقمي رباعية «الأخضر» بتسجيلها هدفها الشخصي الثاني في المباراة، مؤكدة تفوق «الأخضر» الذي خرج بشِباك نظيفة وأداء فني مميز.
يأتي هذا الانتصار ضِمن البرنامج الإعدادي للمنتخب السعودي للسيدات، الذي يهدف إلى رفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبات ومنح الجهاز الفني فرصة أكبر لتقييم العناصر المشارِكة قبل الاستحقاقات المقبلة.
ويختتم «الأخضر» السعودي مبارياته الودية في هذا المعسكر بمواجهة منتخب لاوس مجدداً، يوم السبت المقبل، في لقاءٍ يسعى من خلاله الجهاز الفني إلى مواصلة الاستفادة الفنية وتعزيز الانسجام بين اللاعبات.
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كوثر وكيل (لندن)
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مَن بقي ومَن رحل؟... خريطة المدربين تكشف ملامح الموسم الجديد للدوري السعودي
خورخي خيسيوس أبرز المدربين الراحلين (نادي النصر)
تشهد أندية الدوري السعودي لكرة القدم حراكاً فنياً مكثفاً استعداداً للموسم المقبل، في ظل استمرار عدد من المدربين الذين نجحوا في تثبيت أقدامهم مع فرقهم، مقابل رحيل أسماء بارزة، ودخول الأندية في مفاوضات متقدمة مع مدربين محليين وأجانب لإعادة رسم ملامح المنافسة.
ويبرز نادي الهلال بوصفه أحد أبرز الأندية التي حسمت بنسبة كبيرة بقاء الإيطالي سيموني إنزاغي للموسم الثاني على التوالي، فيما يواصل الأهلي الاعتماد على الألماني ماتياس يايسله بعد النجاحات التي حققها مع الفريق بتحقيقه بطولتي النخبة الآسيوية وكأس السوبر السعودي، في حين يتمسك القادسية بالآيرلندي الشمالي بريندان رودجرز، والذي قاد «الفريق» للوصول المباشر إلى النسخة المقبلة من بطولة النخبة الآسيوية بعد المستويات والنتائج المميزة التي قدمها في الموسم الماضي.
كما استقر الحزم على استمرار المدرب التونسي جلال القادري، ويواصل نادي نيوم مشروعه الطموح بقيادة الفرنسي كريستوف غالتييه، فيما يقود الإنجليزي ديس باكينغهام فريق الخلود، وتولّى البرتغالي جوزيه غوميز تدريب الخليج بعد رحيله عن الفتح، في حين أعلن الفيحاء تعاقده رسمياً مع البرازيلي فابيو كاريلي صاحب التجارب السابقة مع الاتحاد والوحدة وضمك خلفاً لبيدرو إيمانويل.
وفي المقابل، تشهد السوق المحلية سلسلة من التغييرات الفنية بعد عدم تجديد فريق النصر مع البرتغالي خورخي خيسيوس الذي حقق بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وفي الساحل الغربي ألغت إدارة نادي الاتحاد عقد البرتغالي سيرجيو كونسيساو، ولم تحسم حتى إدارة نادي الاتفاق الملف الفني بعد الاختلاف في اللحظات الأخيرة مع البرتغالي بيدرو إيمانويل بعد رحيل المدرب السعودي سعد الشهري.
أما نادي التعاون فلديه عدة خيارات فنية عقب رحيل البرازيلي بيريكليس شاموسكا إلى الوحدة الإماراتي، وتؤكد مصادر مطلعة أن إدارة التعاون تضع الأوروغوياني غوستافو بويت، المدرب السابق للخليج، ضمن أبرز الأسماء المرشحة لقيادة الفريق.
وعلى صعيد الأندية الأخرى، يقترب الفتح من التوصل إلى اتفاق نهائي مع المدرب السعودي خالد العطوي الذي ترك الدرعية بعد أن قاده للصعود إلى دوري المحترفين السعودي بعد قيادته في مباراتين فقط، في وقت يدرس فيه الرياض ملف التجديد مع مدربه البرازيلي ماوريسيو بعد نجاحه في قيادة الفريق للبقاء ضمن أندية الدوري السعودي.
أما الشباب فما زال يبحث عن مدرب جديد عقب انتهاء تجربة الجزائري نور الدين بن زكري، في وقت قالت تقارير إنه يقترب من الاتفاق مع المدرب بيدرو إيمانويل.
وفي جانب الأندية الصاعدة لدوري للمحترفين توصل الفيصلي إلى اتفاق مع المدرب الصربي فوك رازوفيتش الذي نجح في عودة العنابي للدوري الممتاز، في حين تدرس إدارة نادي أبها تجديد عقد المدرب الكرواتي دامير بوريتش الذي قاد الفريق لتحقيق بطولة دوري يلو، في حين لم يحسم الدرعية هوية مدربه حتى الآن بعد رحيل خالد العطوي.
وتعكس هذه التحركات رغبة الأندية السعودية في رفع المستوى الفني قبل الموسم الجديد، في ظل منافسة متوقعة على مختلف الأصعدة، سواء عبر الاستقرار على الأسماء الناجحة أو البحث عن مدربين يملكون الخبرة والقدرة على صناعة الفارق في واحدة من أكثر الدوريات نشاطاً على مستوى سوق الانتقالات الفنية.
إقبال جماهيري كبير على التذاكر الموسمية للأهليhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5282838-%D8%A5%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B0%D8%A7%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A
تتضمَّن التذاكر الموسمية عدداً من المزايا الحصرية للمشتركين (النادي الأهلي)
تواصل جماهير النادي الأهلي، المنافِس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، إقبالها اللافت على شراء التذاكر الموسمية الخاصة بالموسم الرياضي الجديد، في مشهد يعكس حجم الشعبية التي يتمتَّع بها الفريق، والدعم المستمر من أنصاره، حيث بلغ عدد التذاكر المبيعة حتى الآن نحو 5500 تذكرة موسمية.
وتتضمَّن التذاكر الموسمية عدداً من المزايا الحصرية للمشتركين، من أبرزها فرصة التصوير مع لقبَي دوري أبطال آسيا للنخبة اللذين حققهما الأهلي، وهي المبادرة التي حظيت بتفاعل واسع من الجماهير الأهلاوية.
وشهد متحف النادي، مساء الأربعاء، حضور أعداد كبيرة من المشجِّعين الذين توافدوا لالتقاط الصور التذكارية مع الكأسين، بينما حرص كثير من الجماهير على الحضور برفقة عائلاتهم للمشارَكة في الفعالية، وتوثيق هذه اللحظات المرتبطة بأحد أبرز إنجازات النادي القارية.
كما خَصَّصت إدارة النادي جداريةً خاصةً لتوقيع الجماهير وكتابة رسائلهم وعباراتهم الداعمة للفريق، في خطوة لاقت استحسان الحضور، وأسهمت في إضفاء أجواء تفاعلية على الحدث.
ومن المقرَّر أن تستمر الفعالية خلال الأيام المقبلة، وسط توقعات بزيادة أعداد الزوار والمشتركين في التذاكر الموسمية، في ظلِّ الإقبال الجماهيري المتواصل والرغبة في الاستفادة من المزايا المُقدَّمة.
ويؤكد هذا الحراك الجماهيري حجم الثقة التي تحظى بها إدارة النادي ومشروعه الرياضي، إلى جانب رغبة أنصار الأهلي في مواصلة دعم فريقهم من المدرجات خلال الموسم الجديد.
أميركي نشأ في ينبع يساند الأخضر في المونديالhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5282758-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%86%D8%B4%D8%A3-%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%A8%D8%B9-%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B6%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%84
روبرتو أكد أنه يحمل ذكريات إيجابية خلال طفولته بمدينة ينبع (تصوير: سعد السبيعي)
بين عشرات الجماهير التي حضرت الحصة التدريبية المفتوحة للمنتخب السعودي في مدينة أوستن الأميركية، كان هناك مشجع أميركي يرتدي قميص «الأخضر» ويتحدث ببعض الكلمات العربية، حاملاً كتاباً يحتوى على صور للاعبين بانتظار الحصول على توقيعاتهم، لم يكن سعودياً، بل هو أميركي يُدعى روبرتو، لكنه بدا أكثر قرباً من المنتخب السعودي من كثيرين حضروا لحظات التقاء اللاعبين مع الجماهير.
روبرتو، الذي التقته «الشرق الأوسط» على هامش التدريب المفتوح، كشف عن أن علاقته بالسعودية بدأت منذ طفولته، حين عاش سنوات طويلة في مدينة ينبع الصناعية، حيث كان والده يعمل في شركة «أرامكو» لمدة عشرين عاماً.
وعندما سُئل عن الكلمات العربية التي كان يرددها خلال وجوده في الملعب، ابتسم قائلاً: «نعم، لقد نشأت في ينبع الصناعية، أنا من مدينة ينبع. لا أتحدث اللغة العربية بصورة جيدة بالتأكيد، لكنني ما زلت أتذكر بعض الكلمات».
ولا يخفي روبرتو ارتباطه العاطفي بالمملكة، مؤكداً أن أجمل ذكرياته لا ترتبط بمكان بعينه بقدر ما ترتبط بالناس الذين عاش بينهم.
وقال: «أفضل ذكرى لديّ هم الناس الذين عشت معهم في مدينتي، والترحيب الكبير الذي وجدناه هناك، إضافةً إلى الأنشطة الترفيهية واللقاءات الاجتماعية التي كان الناس يجتمعون خلالها للاستمتاع بوقتهم».
ولم يكتفِ روبرتو بحضور التدريب، بل اصطحب معه كتاباً وصوراً خاصة ببعض اللاعبين للحصول على توقيعاتهم والتقاط الصور التذكارية معهم، قبل أن يتبادل الأحاديث مع عدد من المشجعين السعوديين الحاضرين.
وقال: «أحضرت كتابي للحصول على بعض التوقيعات من لاعبي المنتخب السعودي، وكذلك التوقيع على الصور الخاصة ببعض اللاعبين».
ويبدو أن رحلة روبرتو مع الأخضر لن تتوقف عند أوستن، إذ أكد أنه اشترى تذاكره بالفعل لمواصلة متابعة المنتخب خلال البطولة، وأضاف: «سأتجه إلى هيوستن لمشاهدة المنتخب السعودي في مباراته الثالثة بدور المجموعات».
وعن رأيه في المنتخب السعودي، بدا متفائلاً بما يقدمه الفريق قبل انطلاق المنافسات، قائلاً: «أعتقد أنهم بدأوا بشكل جيد الأسبوع الماضي. أمام بورتوريكو قدموا أداءً جيداً جداً، وبعد ذلك أرى أن لديهم فرصة جيدة».
واختتم حديثه بالإشارة إلى صعوبة المجموعة، لكنه تمسك بتفاؤله: «ستكون أوروغواي أول مباراة صعبة للغاية، وكذلك إسبانيا، لكنني أعتقد أن المنتخب السعودي قادر على تقديم مستوى جيد، ولديه فرصة رائعة هذه المجموعة».