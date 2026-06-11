«أخضر السيدات» يكسب لاوس ودياً برباعية

مَن بقي ومَن رحل؟... خريطة المدربين تكشف ملامح الموسم الجديد للدوري السعودي

تشهد أندية الدوري السعودي لكرة القدم حراكاً فنياً مكثفاً استعداداً للموسم المقبل، في ظل استمرار عدد من المدربين الذين نجحوا في تثبيت أقدامهم مع فرقهم، مقابل رحيل أسماء بارزة، ودخول الأندية في مفاوضات متقدمة مع مدربين محليين وأجانب لإعادة رسم ملامح المنافسة.

الهلال أبرز الأندية التي حسمت بنسبة كبيرة بقاء الإيطالي سيموني إنزاغي للموسم الثاني على التوالي (نادي الهلال)

ويبرز نادي الهلال بوصفه أحد أبرز الأندية التي حسمت بنسبة كبيرة بقاء الإيطالي سيموني إنزاغي للموسم الثاني على التوالي، فيما يواصل الأهلي الاعتماد على الألماني ماتياس يايسله بعد النجاحات التي حققها مع الفريق بتحقيقه بطولتي النخبة الآسيوية وكأس السوبر السعودي، في حين يتمسك القادسية بالآيرلندي الشمالي بريندان رودجرز، والذي قاد «الفريق» للوصول المباشر إلى النسخة المقبلة من بطولة النخبة الآسيوية بعد المستويات والنتائج المميزة التي قدمها في الموسم الماضي.

القادسية يتمسك بالآيرلندي الشمالي بريندان رودجرز بعد قيادة الفريق لبطولة النخبة الآسيوية (نادي القادسية)

كما استقر الحزم على استمرار المدرب التونسي جلال القادري، ويواصل نادي نيوم مشروعه الطموح بقيادة الفرنسي كريستوف غالتييه، فيما يقود الإنجليزي ديس باكينغهام فريق الخلود، وتولّى البرتغالي جوزيه غوميز تدريب الخليج بعد رحيله عن الفتح، في حين أعلن الفيحاء تعاقده رسمياً مع البرازيلي فابيو كاريلي صاحب التجارب السابقة مع الاتحاد والوحدة وضمك خلفاً لبيدرو إيمانويل.

الأهلي سيعتمد على ماتياس يايسله بعد نجاحات حققها مع الفريق (النادي الأهلي)

وفي المقابل، تشهد السوق المحلية سلسلة من التغييرات الفنية بعد عدم تجديد فريق النصر مع البرتغالي خورخي خيسيوس الذي حقق بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وفي الساحل الغربي ألغت إدارة نادي الاتحاد عقد البرتغالي سيرجيو كونسيساو، ولم تحسم حتى إدارة نادي الاتفاق الملف الفني بعد الاختلاف في اللحظات الأخيرة مع البرتغالي بيدرو إيمانويل بعد رحيل المدرب السعودي سعد الشهري.

إدارة الاتحاد ألغت عقد المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو (نادي الاتحاد)

أما نادي التعاون فلديه عدة خيارات فنية عقب رحيل البرازيلي بيريكليس شاموسكا إلى الوحدة الإماراتي، وتؤكد مصادر مطلعة أن إدارة التعاون تضع الأوروغوياني غوستافو بويت، المدرب السابق للخليج، ضمن أبرز الأسماء المرشحة لقيادة الفريق.

وعلى صعيد الأندية الأخرى، يقترب الفتح من التوصل إلى اتفاق نهائي مع المدرب السعودي خالد العطوي الذي ترك الدرعية بعد أن قاده للصعود إلى دوري المحترفين السعودي بعد قيادته في مباراتين فقط، في وقت يدرس فيه الرياض ملف التجديد مع مدربه البرازيلي ماوريسيو بعد نجاحه في قيادة الفريق للبقاء ضمن أندية الدوري السعودي.

أما الشباب فما زال يبحث عن مدرب جديد عقب انتهاء تجربة الجزائري نور الدين بن زكري، في وقت قالت تقارير إنه يقترب من الاتفاق مع المدرب بيدرو إيمانويل.

الحزم استقر على المدرب التونسي جلال القادري (نادي الحزم)

وفي جانب الأندية الصاعدة لدوري للمحترفين توصل الفيصلي إلى اتفاق مع المدرب الصربي فوك رازوفيتش الذي نجح في عودة العنابي للدوري الممتاز، في حين تدرس إدارة نادي أبها تجديد عقد المدرب الكرواتي دامير بوريتش الذي قاد الفريق لتحقيق بطولة دوري يلو، في حين لم يحسم الدرعية هوية مدربه حتى الآن بعد رحيل خالد العطوي.

المدرب البرازيلي فابيو كاريلي (تصوير: علي خمج)

وتعكس هذه التحركات رغبة الأندية السعودية في رفع المستوى الفني قبل الموسم الجديد، في ظل منافسة متوقعة على مختلف الأصعدة، سواء عبر الاستقرار على الأسماء الناجحة أو البحث عن مدربين يملكون الخبرة والقدرة على صناعة الفارق في واحدة من أكثر الدوريات نشاطاً على مستوى سوق الانتقالات الفنية.