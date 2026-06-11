السبت ... بعثة الأخضر السعودي إلى ميامي وتستقر في فندق «الهلال»

بدأ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في رسم خطوط برنامجه اللوجستي والفني التفصيلي للمرحلة المقبلة التي ستشهد انتقاله إلى مدينة ميامي الأميركية؛ لبدء التحضيرات المباشرة لمواجهة الأوروغواي الافتتاحية في المونديال، حيث تقرر رسمياً أن تصل بعثة الأخضر إلى ميامي مساء يوم السبت، الموافق للثالث عشر من يونيو الجاري.

وستتخذ البعثة من فندق "دلمار" مقراً لإقامتها، وهو ذات الفندق الذي سكنت فيه بعثة نادي الهلال العام الماضي في ميامي قبيل مواجهة ريال مدريد الإسباني في بطولة كأس العالم للأندية، مما يوفر للأخضر بيئة مألوفة وعالية التجهيز.

عبدالله الحمدان يشارك بصورة إيجابية ✅بعثة الأخضر تغادر إلى ميامي يوم 13 يونيو ✈️المنتخب سيقيم في ميامي بالفندق ذاته الذي سكنه #الهلال خلال مشاركته الصيف الماضي طائرة خاصة ترافق تنقلات الأخضر خلال مشواره في كأس العالم ️سعد السبيعي موفد «الشرق الأوسط» ⬇️️ pic.twitter.com/kfKQyvdIAG — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) June 11, 2026

وعلى الصعيد الإعلامي، تقرر عقد المؤتمر الصحفي للمدير الفني اليوناني جورجيوس دونيس في قاعة المؤتمرات بملعب "هارد روك" الشهير، وذلك في تمام الساعة الثانية وخمس وأربعين دقيقة ظهراً، لتسليط الضوء على آخر استعدادات الصقور للموقعة المونديالية المرتقبة.

وميدانياً، سيركّز الأخضر تحضيراته الفنية والتكتيكية في ميامي على أرضية ملعب تدريبات نادي إنتر ميامي "بريفورمانس"، والذي تم اختياره بعناية لتوفير أعلى مستويات الخصوصية والتجهيز الفني للاعبين، على أن تعود بعثة المنتخب السعودي مباشرة إلى مقرها الثابت في مدينة أوستن في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً فور نهاية مباراة أوروغواي الرسمية.

وأنهى الأخضر مرانه الاسترجاعي على أرضية ملعب "كيو تو"، والذي كان مفتوحاً بالكامل أمام وسائل الإعلام والقنوات الفضائية، وكذلك الجماهير والطلاب المبتعثين السعوديين الذين تواجدوا بكثافة لدعم المنتخب.

وقد عاشت البعثة يوماً حافلاً انطلق بكلمة ترحيبية وتوجيهية خاصة من المدرب دونيس للجماهير الحاضرة، تلتها كلمة من قائد المنتخب سالم الدوسري، الذي وجّه فيها الدعوة للجماهير لمواصلة دعم الأخضر والاستمتاع بمنافسات كأس العالم.

وعلى الصعيد الميداني، شهد المران الاسترجاعي مشاركة إيجابية جِداً من المهاجم عبد الله الحمدان، الذي أظهر بعد إصابته في مواجهة السنغال، جاهزية طيبة في التدريبات التي خُصصت لتفكيك العضلات وإزالة الإرهاق.

اليوناني دونيس سيعقد أولى مؤتمراته الصحافية المونديالية في ملعب هارد روك (المنتخب السعودي)

وفور نهاية المران، أقامت إدارة المنتخب حفل توقيع وتفاعل للجماهير؛ حيث تواجد خماسي الأخضر المكون من القائد سالم الدوسري، وصالح الشهري، ونواف العقيدي، وعلي مجرشي، ومحمد أبو الشامات، وقاموا بالتوقيع للمشجعين والتقاط الصور التذكارية مع الطلاب المبتعثين وسط أجواء مميزة.

وعن برنامج الخميس، فمن المقرر أن يخوض المنتخب السعودي حصته التدريبية في تمام الساعة السادسة مساءً على ملعب "كيو تو" ذاته، وذلك بعد أن دخل الأخضر رسمياً في مقر إقامته وتدريبه المعتمد من قِبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" طوال فترة منافسات العرس الكروي العالمي.