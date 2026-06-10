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الرياضة رياضة سعودية

ماجد الحكير لـ«الشرق الأوسط»: نعتزم تشكيل «صندوق استثماري» للاستحواذ على نادي الرياض

ماجد الحكير (منصة إكس)
ماجد الحكير (منصة إكس)
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ماجد الحكير لـ«الشرق الأوسط»: نعتزم تشكيل «صندوق استثماري» للاستحواذ على نادي الرياض

ماجد الحكير (منصة إكس)
ماجد الحكير (منصة إكس)

يعتزم ماجد الحكير، العضو الذهبي لنادي الرياض المنافس في الدوري السعودي لكرة القدم، تشكيل «تكتل» من رجال الأعمال من أجل الاستثمار في نادي الرياض بعد أن تم رسمياً طرح النادي ضمن 5 أندية للتخصيص من خلال إعلان وزارة الرياضة والمركز الوطني للتخصيص خلال المؤتمر الصحافي الاثنين الماضي.

وبين الحكير الذي سبق أن رأس النادي في فترة سابقة أن القيام بهذه الخطوة ستسبقه دراسة الجدوى من الاستثمار في الرياضة.

وأضاف في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»: «النية موجودة للقيام بهذه الخطوة من خلال التحالف، وهذا تسبقه الدراسة ومعرفة التفاصيل بشأن الاستثمار، وما لنا وعلينا، لكن النية بكل تأكيد موجودة».

وأشار إلى العلاقة العاطفية مع نادي الرياض موجودة من قبل عائلة الحكير، إلا أنه شدد على أن الموضوع يتعلق بالتكتل والتحالف وليس من خلال «الشركة العائلية».

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الرياضة رياضة سعودية

مصادر: اتفاق مبدئي بين الفتح وخالد العطوي

خالد العطوي (تصوير: عيسى الدبيسي)
خالد العطوي (تصوير: عيسى الدبيسي)
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مصادر: اتفاق مبدئي بين الفتح وخالد العطوي

خالد العطوي (تصوير: عيسى الدبيسي)
خالد العطوي (تصوير: عيسى الدبيسي)

اتفقت إدارة نادي الفتح مع المدرب السعودي خالد العطوي لقيادة الفريق الأول لكرة القدم لقيادة الفريق لموسم مع أفضلية التجديد دون إبرام أي عقد ملزم بين الطرفين.

ويجري الحديث عن بعض التفاصيل المتعلقة بالفريق وتحديداً الصفقات المحلية والأجنبية للموسم المقبل قبل أن يتم توقيع العقود رسمياً ورفعها للجهات المختصة للموافقة عليها.

وذكرت مصادر «الشرق الأوسط» أن المفاوضات مع المدرب لم تأخذ وقتاً طويلاً حيث إن المدرب كان يرغب في العودة للعمل في النادي بعد أن كان قد قاد فريق درجة الناشئين موسم «2008 - 2009» قبل أن ينطلق نحو مسيرة طويلة في العمل مع المنتخبات السعودية في الفئات السنية، وكذلك يقود الاتفاق وعدداً من الفرق السعودية في الدوري السعودي للمحترفين.

وأجرت إدارة الفتح مفاوضات مع عدة مدربين في الفترة الماضية لكنها اصطدمت بالشروط المالية العالية من جهة، أو شروط تتعلق بضمان الانتظام في صرف الرواتب الشهرية للاعبين في موعدها، وهي نقطة الخلاف مع المدرب السابق البرتغالي جوزيه غوميز الذي وقّع للخليج.

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الرياضة رياضة سعودية كرة القدم الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

الخليج يكسب برقان الكويتي ويعبر إلى نصف نهائي «آسيوية اليد»

الخليج نجح في مواصلة نتائجه الإيجابية في البطولة حيث حصد 3 انتصارات وتعادلاً واحداً (نادي الخليج)
الخليج نجح في مواصلة نتائجه الإيجابية في البطولة حيث حصد 3 انتصارات وتعادلاً واحداً (نادي الخليج)
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الخليج يكسب برقان الكويتي ويعبر إلى نصف نهائي «آسيوية اليد»

الخليج نجح في مواصلة نتائجه الإيجابية في البطولة حيث حصد 3 انتصارات وتعادلاً واحداً (نادي الخليج)
الخليج نجح في مواصلة نتائجه الإيجابية في البطولة حيث حصد 3 انتصارات وتعادلاً واحداً (نادي الخليج)

ضمن فريق الخليج الأول لكرة اليد، الأربعاء، تأهله للدور نصف النهائي من بطولة كأس الأندية الآسيوية المقامة في الكويت بعد فوزه على فريق برقان الكويتي بنتيجة 26-25، في مباراة متكافئة إلى حد كبير.

ونجح الخليج في مواصلة نتائجه الإيجابية في البطولة حيث حصد 3 انتصارات وتعادلاً واحداً، وواصل تصدره لفرق البطولة التي تقام بنظام الدوري.

ويتأهل الأربعة الأوائل إلى الدور نصف النهائي، بعد أن تم إلغاء نظام المجموعتين نتيجة انسحاب ممثل الصين قبل انطلاقة البطولة، ليتقلص العدد إلى 7 فرق جميعها من الخليج العربي، من بينها فريقان كويتيان ومثلهما من دولة قطر.

الخليج يواجه الدحيل القطري الجمعة المقبل (نادي الخليج)

وسينال الخليج الخميس راحة، على أن يلعب الجمعة مباراة تأكيد التأهل والحفاظ على الصدارة أمام فريق الدحيل القطري.

ونال اللاعب السعودي مجتبى آل سالم جائزة أفضل لاعب في مواجهة برقان، ليؤكد أنه اللاعب السعودي الأبرز في اللعبة حالياً.

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الرياضة رياضة سعودية

«الأخضر» يستعد لكأس اتحاد غرب آسيا للناشئات

المنتخب السعودي للناشئات تحت 17 عاماً للمشاركة في بطولة (الاتحاد السعودي لكرة القدم)
المنتخب السعودي للناشئات تحت 17 عاماً للمشاركة في بطولة (الاتحاد السعودي لكرة القدم)
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«الأخضر» يستعد لكأس اتحاد غرب آسيا للناشئات

المنتخب السعودي للناشئات تحت 17 عاماً للمشاركة في بطولة (الاتحاد السعودي لكرة القدم)
المنتخب السعودي للناشئات تحت 17 عاماً للمشاركة في بطولة (الاتحاد السعودي لكرة القدم)

يستعد المنتخب السعودي للناشئات تحت 17 عاماً للمشاركة في بطولة اتحاد غرب آسيا السادسة للناشئات، والتي يستضيفها الاتحاد الأردني لكرة القدم خلال الفترة من 17 إلى 27 من شهر يوليو (تموز) المقبل، بمشاركة 8 منتخبات، وهي: الأردن، والإمارات، والبحرين، والعراق، والسعودية، وسوريا، وفلسطين، ولبنان.

وأجريت قرعة البطولة اليوم (الأربعاء) وأسفرت عن وجود منتخب الأخضر في المجموعة (إي) إلى جانب منتخبات سوريا، ولبنان، والإمارات في مجموعة يتطلع خلالها المنتخب لتقديم مستويات تنافسية مميزة.

وتهدف البطولة إلى رفع مستوى الاحتكاك الفني وتطوير كرة القدم النسائية في منطقة غرب آسيا، إضافة إلى اكتساب اللاعبات المزيد من الخبرة الدولية.

المنتخب السعودي للناشئات يواصل استعداداته لتحقيق النتائج (الاتحاد السعودي لكرة القدم)

من ناحيتها، أكَّدت عالية الرشيد مديرة إدارة كرة القدم النسائية أهمية المشاركة، مشيرة إلى أن البطولة تمثل محطة مهمة في إعداد المنتخب الوطني وقالت: «تأتي مشاركتنا في هذه البطولة ضمن خطة إعداد طويلة تهدف إلى تطوير مستوى اللاعبات وصقل قدراتهن من خلال الاحتكاك مع منتخبات مميزة في المنطقة، بما يعزز جاهزية المنتخب للاستحقاقات المقبلة».

ويأمل الجهاز الفني للمنتخب الوطني للناشئات في تحقيق أقصى استفادة فنية من هذه المشاركة، وتقديم أداء يعكس تطور كرة القدم النسائية السعودية.

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