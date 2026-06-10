الخليج يكسب برقان الكويتي ويعبر إلى نصف نهائي «آسيوية اليد»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5282601-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A-%D9%88%D9%8A%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%86%D8%B5%D9%81-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%AF
الخليج يكسب برقان الكويتي ويعبر إلى نصف نهائي «آسيوية اليد»
الخليج نجح في مواصلة نتائجه الإيجابية في البطولة حيث حصد 3 انتصارات وتعادلاً واحداً (نادي الخليج)
ضمن فريق الخليج الأول لكرة اليد، الأربعاء، تأهله للدور نصف النهائي من بطولة كأس الأندية الآسيوية المقامة في الكويت بعد فوزه على فريق برقان الكويتي بنتيجة 26-25، في مباراة متكافئة إلى حد كبير.
ونجح الخليج في مواصلة نتائجه الإيجابية في البطولة حيث حصد 3 انتصارات وتعادلاً واحداً، وواصل تصدره لفرق البطولة التي تقام بنظام الدوري.
ويتأهل الأربعة الأوائل إلى الدور نصف النهائي، بعد أن تم إلغاء نظام المجموعتين نتيجة انسحاب ممثل الصين قبل انطلاقة البطولة، ليتقلص العدد إلى 7 فرق جميعها من الخليج العربي، من بينها فريقان كويتيان ومثلهما من دولة قطر.
وسينال الخليج الخميس راحة، على أن يلعب الجمعة مباراة تأكيد التأهل والحفاظ على الصدارة أمام فريق الدحيل القطري.
ونال اللاعب السعودي مجتبى آل سالم جائزة أفضل لاعب في مواجهة برقان، ليؤكد أنه اللاعب السعودي الأبرز في اللعبة حالياً.
مصادر: اتفاق مبدئي بين الفتح وخالد العطويhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5282617-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%A6%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%88%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B7%D9%88%D9%8A
اتفقت إدارة نادي الفتح مع المدرب السعودي خالد العطوي لقيادة الفريق الأول لكرة القدم لقيادة الفريق لموسم مع أفضلية التجديد دون إبرام أي عقد ملزم بين الطرفين.
ويجري الحديث عن بعض التفاصيل المتعلقة بالفريق وتحديداً الصفقات المحلية والأجنبية للموسم المقبل قبل أن يتم توقيع العقود رسمياً ورفعها للجهات المختصة للموافقة عليها.
وذكرت مصادر «الشرق الأوسط» أن المفاوضات مع المدرب لم تأخذ وقتاً طويلاً حيث إن المدرب كان يرغب في العودة للعمل في النادي بعد أن كان قد قاد فريق درجة الناشئين موسم «2008 - 2009» قبل أن ينطلق نحو مسيرة طويلة في العمل مع المنتخبات السعودية في الفئات السنية، وكذلك يقود الاتفاق وعدداً من الفرق السعودية في الدوري السعودي للمحترفين.
وأجرت إدارة الفتح مفاوضات مع عدة مدربين في الفترة الماضية لكنها اصطدمت بالشروط المالية العالية من جهة، أو شروط تتعلق بضمان الانتظام في صرف الرواتب الشهرية للاعبين في موعدها، وهي نقطة الخلاف مع المدرب السابق البرتغالي جوزيه غوميز الذي وقّع للخليج.
«الأخضر» يستعد لكأس اتحاد غرب آسيا للناشئاتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5282528-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B6%D8%B1-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D9%83%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%A6%D8%A7%D8%AA
المنتخب السعودي للناشئات تحت 17 عاماً للمشاركة في بطولة (الاتحاد السعودي لكرة القدم)
يستعد المنتخب السعودي للناشئات تحت 17 عاماً للمشاركة في بطولة اتحاد غرب آسيا السادسة للناشئات، والتي يستضيفها الاتحاد الأردني لكرة القدم خلال الفترة من 17 إلى 27 من شهر يوليو (تموز) المقبل، بمشاركة 8 منتخبات، وهي: الأردن، والإمارات، والبحرين، والعراق، والسعودية، وسوريا، وفلسطين، ولبنان.
وأجريت قرعة البطولة اليوم (الأربعاء) وأسفرت عن وجود منتخب الأخضر في المجموعة (إي) إلى جانب منتخبات سوريا، ولبنان، والإمارات في مجموعة يتطلع خلالها المنتخب لتقديم مستويات تنافسية مميزة.
وتهدف البطولة إلى رفع مستوى الاحتكاك الفني وتطوير كرة القدم النسائية في منطقة غرب آسيا، إضافة إلى اكتساب اللاعبات المزيد من الخبرة الدولية.
من ناحيتها، أكَّدت عالية الرشيد مديرة إدارة كرة القدم النسائية أهمية المشاركة، مشيرة إلى أن البطولة تمثل محطة مهمة في إعداد المنتخب الوطني وقالت: «تأتي مشاركتنا في هذه البطولة ضمن خطة إعداد طويلة تهدف إلى تطوير مستوى اللاعبات وصقل قدراتهن من خلال الاحتكاك مع منتخبات مميزة في المنطقة، بما يعزز جاهزية المنتخب للاستحقاقات المقبلة».
ويأمل الجهاز الفني للمنتخب الوطني للناشئات في تحقيق أقصى استفادة فنية من هذه المشاركة، وتقديم أداء يعكس تطور كرة القدم النسائية السعودية.
من ميامي إلى أتلانتا وهيوستن... 3 ملاعب عملاقة ترسم طريق «الأخضر» في كأس العالم 2026https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5282467-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%A7-%D9%88%D9%87%D9%8A%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%86-3-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A8-%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%85-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B6%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D8%A3%D8%B3
من ميامي إلى أتلانتا وهيوستن... 3 ملاعب عملاقة ترسم طريق «الأخضر» في كأس العالم 2026
ملعب «مرسيدس-بنز» في أتلانتا (رويترز)
لن يخوض المنتخب السعودي رحلته في كأس العالم 2026 عبر ثلاث مباريات فقط، بل عبر ثلاث مدن أميركية مختلفة وثلاث تجارب جماهيرية وهندسية متباينة، في رحلة تمتد من شواطئ فلوريدا شرقاً إلى جورجيا ثم إلى قلب ولاية تكساس. ومن ملعب استضاف «السوبر بول» و«الفورمولا 1»، وآخر يُعد من أكثر الملاعب تطوراً في العالم، وثالث كان أول ملعب أميركي بسقف متحرك بالكامل، سيجد «الأخضر» نفسه أمام تحديات متنوعة داخل المستطيل الأخضر وخارجه خلال سعيه لعبور دور المجموعات.
ويبدأ المنتخب السعودي مشواره في البطولة يوم 16 يونيو (حزيران) بمواجهة الأوروغواي على ملعب «هارد روك» في ميامي، قبل أن يواجه إسبانيا في 21 يونيو على ملعب «مرسيدس-بنز» في أتلانتا، ثم يختتم مبارياته في دور المجموعات أمام الرأس الأخضر في 27 يونيو على ملعب «إن آر جي» في هيوستن.
وسيكون ملعب «هارد روك» المحطة الأولى في رحلة المنتخب السعودي. ويقع الملعب في مدينة ميامي غاردنز بولاية فلوريدا، ويُعدّ واحداً من أشهر الملاعب الرياضية في الولايات المتحدة. افتُتح عام 1987، وخضع لعملية تحديث ضخمة عام 2015 بتكلفة تجاوزت 350 مليون دولار، قبل أن يتحول إلى منشأة رياضية وترفيهية متكاملة.
ويتسع الملعب لنحو 65 ألف متفرج، ويتميز بسقف ضخم يغطّي معظم المدرجات ويوفّر حماية للجماهير من الحرارة والأمطار، وهي ميزة مهمة في أجواء ميامي الرطبة خلال فصل الصيف. كما استضاف ست نسخ من «السوبر بول»، ونهائي «كوبا أميركا 2024»، ومباريات كأس العالم للأندية 2025، بالإضافة إلى سباقات «الفورمولا 1» التي تُقام سنوياً حول الملعب ضمن حلبة ميامي الدولية.
وسيحظى المنتخب السعودي في ميامي ببداية مونديالية على أرضية اعتادت استضافة أكبر الأحداث الرياضية في العالم، وسط أجواء جماهيرية صاخبة ومشهد مختلف تماماً عن الملاعب التقليدية.
أما المحطة الثانية فستكون على ملعب «مرسيدس-بنز» في أتلانتا، حيث يلتقي المنتخب السعودي نظيره الإسباني يوم 21 يونيو في واحدة من أصعب مباريات دور المجموعات.
ويُعدّ «مرسيدس-بنز» من أكثر الملاعب تطوراً وحداثة على مستوى العالم. افتُتح عام 2017 بتكلفة تجاوزت 1.6 مليار دولار، ويشتهر بسقفه المتحرك الفريد الذي يتكون من ثمانية ألواح ضخمة تفتح وتغلق بطريقة تشبه عدسة الكاميرا، في تصميم هندسي يُعد من أكثر التصاميم ابتكاراً في عالم الرياضة.
ويتسع الملعب لأكثر من 71 ألف متفرج في مباريات كرة القدم، كما يضم واحدة من أكبر الشاشات الرياضية في العالم، وهي شاشة «هالو» الدائرية التي تحيط بحافة السقف بطول يزيد على 335 متراً، مما يسمح للجماهير بمتابعة تفاصيل المباراة من أي مقعد داخل المدرجات.
وخلال السنوات الماضية استضاف الملعب نهائي «السوبر بول» وعدداً من أهم الأحداث الرياضية في الولايات المتحدة، قبل أن يتحول في صيف 2026 إلى إحدى أبرز واجهات كأس العالم. وبالنسبة إلى المنتخب السعودي، ستكون مواجهة إسبانيا على أرضية هذا الملعب واحدة من أبرز اختبارات البطولة.
وفي 27 يونيو، تنتقل بعثة «الأخضر» إلى ولاية تكساس لخوض المباراة الثالثة أمام الرأس الأخضر على ملعب «إن آر جي» في مدينة هيوستن.
ويحمل هذا الملعب مكانة خاصة في تاريخ الملاعب الأميركية؛ إذ أصبح عند افتتاحه عام 2002 أول ملعب في تاريخ دوري كرة القدم الأميركية يمتلك سقفاً متحركاً بالكامل. وتبلغ سعته أكثر من 72 ألف متفرج، مع إمكانية زيادتها إلى نحو 80 ألفاً في المناسبات الكبرى.
ويتكون السقف من لوحَين عملاقَين ينفتحان من المنتصف خلال دقائق معدودة، مما يمنح المنظمين مرونة كبيرة في التعامل مع الظروف الجوية. كما يضم 196 جناح ضيافة وآلاف المقاعد المخصصة لكبار الشخصيات، فضلاً عن مرافق حديثة جعلته واحداً من أكثر الملاعب استخداماً في الولايات المتحدة.
واستضاف ملعب هيوستن مباراتي «السوبر بول» عامَي 2004 و2017، كما احتضن العديد من مباريات المنتخبين الأميركي والمكسيكي، بالإضافة إلى بطولات «الكونكاكاف» والحفلات الموسيقية العالمية والمهرجانات الجماهيرية الكبرى.
وما يميز رحلة المنتخب السعودي في دور المجموعات أنها لن تكون مجرد انتقال بين ثلاث مدن، بل بين ثلاث هويات مختلفة تماماً. ففي ميامي، ينتظر الأخضر أجواء فلوريدا الساحلية، وملعباً يجمع بين كرة القدم و«الفورمولا 1». وفي أتلانتا سيظهر الوجه الأكثر حداثة للتكنولوجيا الرياضية داخل «مرسيدس-بنز». أما في هيوستن فسيخوض مباراته الأخيرة على أحد أكثر الملاعب الأميركية ارتباطاً بتاريخ الأحداث الكبرى.
وبين «هارد روك» و«مرسيدس-بنز» و«إن آر جي» سيكون المنتخب السعودي أمام فرصة لكتابة فصل جديد من تاريخه المونديالي على ملاعب تمثّل نخبة البنية التحتية الرياضية في الولايات المتحدة. ومع اقتراب صافرة البداية، لن تكون الأنظار موجهة فقط نحو المنافسين داخل الملعب، بل أيضاً نحو الملاعب العملاقة التي ستحتضن رحلة «الأخضر» في واحدة من أكبر نسخ كأس العالم عبر التاريخ.
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