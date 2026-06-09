توني: انتقالي للدوري السعودي لم يُبعدني عن المونديال... أسجل الأهداف ولا أستمع للضجيج

أكد المهاجم الإنجليزي إيفان توني أن انتقاله إلى الدوري السعودي لم يؤثر على فرصه في تمثيل منتخب إنجلترا، مشيراً إلى أن الرد على الانتقادات جاء من خلال مواصلة التسجيل وتقديم المستويات التي قادته للعودة إلى صفوف المنتخب.

وفي حديثه لقناة «آي تي في سبورت»، قال مهاجم الأهلي السعودي: «الكثير تحدثوا عن أن انتقالي إلى السعودية دمر فرصتي في الوجود ضمن قائمة المنتخب، لكنني لا أستمع إلى هذا الضجيج. أركز فقط على ما أجيده، وهو تسجيل الأهداف ومساعدة فريقي على تحقيق الانتصارات».

وأضاف: «الجميع يعلم أنه عندما تواصل التسجيل فإن فرص اختيارك للمنتخب تصبح أكبر، وهذا ما حدث بالفعل».

وعن تصريحات مدرب المنتخب الإنجليزي توماس توخيل، الذي أبدى عدم رضاه عن مستواه خلال معسكر يونيو (حزيران) الماضي، أوضح توني أن الجانب الذهني كان العامل الأبرز في تحسن وضعه الحالي.

وقال: «أعتقد أن الأمر يتعلق بالحالة الذهنية. تحدثت مع المدرب وصفّينا الأجواء وحللنا الأمور. أنا الآن في حالة ذهنية أفضل وأكثر ثقة بكثير من تلك الفترة، وأشعر بأنني أنتمي إلى هنا وقادر على تقديم الكثير للفريق».

توني قال إنه في حالة ذهنية مثالية (أ.ف.ب)

وتابع توني: «عندما تشعر بالراحة والحرية والجاهزية البدنية وتواصل تسجيل الأهداف، فهذا أفضل وضع يمكن أن تكون فيه. أشعر بثقة كبيرة قبل بداية كأس العالم».

كما علّق توني على إشادة قائد المنتخب الإنجليزي هاري كين به، بعدما وصفه بأنه لاعب مؤثر ويمنح الفريق إضافة مختلفة.

وقال مهاجم إنجلترا: «عندما يأتي هذا الكلام من أحد أفضل المهاجمين في العالم، إن لم يكن الأفضل، فهو إطراء كبير للغاية. عندما يقول لاعب مثل هاري كين ذلك، فهذا يعني أنني أقوم بالأشياء بالشكل الصحيح».

وختم حديثه قائلاً: «إذا أتيحت لنا فرصة اللعب معاً فأنا متأكد من أن شيئاً مميزاً سيحدث. هاري دائماً يشكل خطورة على أرض الملعب، وهو من أفضل المهاجمين في العالم. إذا استطعت تشتيت المدافعين ومنحه بعض المساحة، فإنه قادر على التسجيل من أنصاف الفرص».