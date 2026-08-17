أبها يعلن التعاقد مع البلجيكي باتشواي

لم تأتِ بداية الشباب في الموسم الجديد على الصورة التي كان يأملها أنصاره، بعدما تلقى خسارته الثانية توالياً بسقوطه أمام الوحدة 2 - 3 بعد الأشواط الإضافية، ليودع كأس الملك من دور الـ32، عقب خسارته أمام القادسية 1 - 3 في مستهل مشواره بالدوري السعودي للمحترفين.

وأعادت الخسارة أمام الوحدة الشباب إلى محطة لم يغادر منها كأس الملك منذ نسخة 2019 – 2020، عندما ودع البطولة من دور الـ32 أمام الشعلة بنتيجة 1 - 2، قبل أن ينجح في تجاوز هذا الدور خلال 6 نسخ متتالية، وصولاً إلى الموسم الحالي الذي شهد أبكر خروج له منذ 7 مواسم.

وتنقل الشباب خلال تلك الفترة بين دور الـ16 وربع النهائي ونصف النهائي، دون أن يعود إلى الخروج من دور الـ32. ففي نسخة 2020 – 2021، انتهى مشواره في دور الـ16 بالخسارة أمام القادسية 0 - 1، قبل أن يبلغ نصف النهائي في نسخة 2021 – 2022، بعدما تجاوز الأهلي 2 - 1 في ربع النهائي، ثم خسر أمام الهلال في نصف النهائي.

وفي نسخة 2022 – 2023، ودّع الشباب البطولة من دور الـ16 أمام الاتحاد بعد امتداد المواجهة إلى ركلات الترجيح، ثم بلغ ربع النهائي في نسخة 2023 – 2024، وخسر أمام النصر 2 - 5.

وتقدم الشباب خطوة أخرى في نسخة 2024 - 2025 بوصوله إلى نصف النهائي، قبل أن يخسر أمام الاتحاد 2 - 3، بينما توقف مشواره في النسخة الماضية 2025 - 2026 عند ربع النهائي، عقب خسارته أمام الاتحاد 1 - 4.

وجاءت نسخة 2026 - 2027 لتعيد الشباب إلى دور الـ32 للمرة الأولى منذ نسخة 2019 - 2020، بعدما خسر أمام الوحدة 2 - 3 عقب الأشواط الإضافية، لتنتهي سلسلة امتدت ست نسخ متتالية نجح خلالها الفريق في تجاوز أول أدوار المسابقة.

ويتزامن الخروج المبكر مع بداية حقبة فنية جديدة بقيادة الألماني توماس ليتش، الذي أصبح خامس مدرب يقود الشباب خلال النسخ الخمس الأخيرة من البطولة، بعد الإسباني فيسنتي مورينو، والكرواتي إيغور بيسكان، والتركي فاتح تريم، والإسباني إيمانويل ألغواسيل.

ولم تقتصر البداية الرسمية لليتش على الخروج من كأس الملك، إذ سبقها التعثر أمام القادسية 1 - 3 في افتتاح الدوري، ليبدأ المدرب الألماني مشواره بخسارتين متتاليتين. وأشار ليتش عقب مواجهة القادسية إلى أن فريقه قدم مستوى مميزاً خلال أول 60 دقيقة، قبل أن يتراجع الأداء في الجزء الأخير من المباراة.

وتضع النتيجتان الشباب أمام تحدٍّ مبكر لاستعادة التوازن في بداية المشروع الجديد؛ خصوصاً أن الخروج من كأس الملك جاء من دور الـ32 للمرة الأولى منذ نسخة 2019 - 2020، ليصبح تحسين النتائج سريعاً أحد أبرز التحديات أمام ليتش في المرحلة المقبلة.