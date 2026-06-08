«أبطال آسيا لكرة اليد»: الخليج ينتزع الصدارة... وانتصار يفصله عن التأهلhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5281814-%D8%A3%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%B2%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D9%81%D8%B5%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%87%D9%84
«أبطال آسيا لكرة اليد»: الخليج ينتزع الصدارة... وانتصار يفصله عن التأهل
انتصار واحد يفصل الخليج عن التأهل إلى الأدوار النهائية (نادي الخليج)
انتزع فريق الخليج السعودي لكرة اليد فوزاً مهماً على الكويت الكويتي المستضيف في الجولة الثالثة من بطولة الأندية الآسيوية لكرة اليد بنتيجة «34-31»، ليسقط الفريق المتصدر ويحل مكانه، بعد أن رفع رصيده إلى 5 نقاط.
وتألق لاعبو الخليج في المباراة، خصوصاً اللاعب المحترف البحريني محمد حبيب الذي نال نجومية المباراة التي شهدت حضوراً كبيراً من الشخصيات الرياضية، يتقدمهم الدكتور طارق الجلاهمة وزير الدولة لشؤون الرياضة والشباب، وكذلك بدر ذياب رئيس الاتحاد الآسيوي، وأيضاً حسن هلال رئيس الاتحاد السعودي والعربي للعبة.
وبات فريق الخليج بحاجة إلى فوز واحد لضمان وجوده في الأدوار النهائية بالبطولة التي يسعى لاستعادة لقبها، حيث يتوقع أن يقوم المدرب اليوناني ديمتروس بإراحة بعض النجوم في المباريات المقبلة بالدور التمهيدي في ظل ضغط مباريات البطولة.
أعلنت وزارة الرياضة والمركز الوطني للتخصيص، اليوم الاثنين، عن طرح خمسة أندية أمام الجهات المستثمرة، وهي الرياض، والفتح، وأبها، والطائي، والشعلة.
فارس الفزي (الرياض)
لولوة العنقري (الرياض)
وكيل وزارة الرياضة لـ«الشرق الأوسط»: تخصيص الشباب والاتفاق قيد المفاوضات... ولن نغامر بالمستثمرينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5281815-%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%82%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA
وكيل وزارة الرياضة لـ«الشرق الأوسط»: تخصيص الشباب والاتفاق قيد المفاوضات... ولن نغامر بالمستثمرين
عادل الزهراني وكيل وزارة الرياضة للإعلام والتسويق (الشرق الأوسط)
أكد عادل الزهراني، وكيل وزارة الرياضة للإعلام والتسويق والمتحدث الرسمي للوزارة، أن مشروع تخصيص الأندية السعودية يشهد اهتماماً متزايداً من المستثمرين، كاشفاً عن تلقي أكثر من 80 طلب اهتمام من شركات محلية ودولية، بالتزامن مع إعلان طرح خمسة أندية جديدة للتخصيص، ليرتفع عدد الأندية المدرجة ضمن المسار إلى 18 نادياً.
وقال الزهراني لـ«الشرق الأوسط» على هامش المؤتمر الدوري للقطاع الرياضي، إن طرح أندية الرياض والفتح والطائي وأبها والشعلة، يمثل خطوة جديدة ضمن برنامج التخصيص، مشيراً إلى أن حجم الاهتمام الاستثماري يعكس جاذبية القطاع الرياضي السعودي والفرص المتاحة فيه.
️| عادل الزهراني، المتحدث الرسمي لوزارة الرياضة، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»:-- عدم خصخصة ناديي الشباب والاتفاق لا يتعلق بالديون أو الأمور المالية، وإنما هو أمر مرتبط بالشركات, وعقدنا عدداً من الاجتماعات مع شركات بشأن الاستحواذ على الناديين، لكنها لم تكتمل. pic.twitter.com/Gm0LTCGwT8
وأوضح أن عدم اكتمال تخصيص ناديَي الشباب والاتفاق لا يرتبط بوجود التزامات مالية أو ديون، مبيناً أن الأمر يتعلق بعدم اكتمال المفاوضات مع الشركات الراغبة في الاستحواذ على الناديين.
وأضاف: «عُقدت اجتماعات ومفاوضات مع مستثمرين مهتمين بالشباب والاتفاق، لكن هذه المفاوضات لم تصل إلى مراحلها النهائية حتى الآن، ولذلك لم تُستكمل إجراءات التخصيص».
وشدد الزهراني على أن وزارة الرياضة لن تمضي في أي عملية تخصيص ما لم تتأكد بشكل كامل من ملاءة المستثمر المالية، وقدرته على تطوير النادي، وضمان استدامته على المدى الطويل.
وقال: «لن نغامر بتخصيص أي نادٍ قبل التأكد من قدرة المستثمر على الوفاء بالتزاماته وتنفيذ خططه التطويرية؛ فنجاح المشروع واستدامته يمثلان أولوية بالنسبة لنا».
| عادل الزهراني المتحدث الرسمي لوزارة الرياضة خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»:-- طرح 5 أندية للتخصيص أمر نفتخر به في وزارة الرياضة وسعداء أن يوجد رغبات من الشركات للاستثمار في الأندية حيث وصلنا أكثر من 80 طلب على 22 نادٍ pic.twitter.com/d3ANNMaXuf
وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الرياضة أن جميع الأندية السعودية متاحة حالياً أمام المستثمرين، موضحاً أن بإمكان أي جهة راغبة التقدم بطلب اهتمام عبر القنوات الرسمية، على أن يتم تقييم الجدية والخطط الاستثمارية قبل الانتقال إلى المراحل التالية.
وفيما يتعلق بمقار الأندية وهويتها بعد التخصيص، أوضح الزهراني أن الأصل هو استمرار الأندية في مقراتها الحالية، مشيراً إلى أن أي نقاشات تتعلق بالجوانب التشغيلية أو مواقع التدريبات تتم بصورة منفردة مع المستثمرين وفق ما يخدم النادي.
إيبانيز: فيرمينو قادني للأهلي... ولم أتخيل استدعائي لقائمة البرازيل
مدافع الأهلي قال إن الجماهير السعودية تعشق كرة القدم بشكل كبير (الدوري السعودي)
كشف مدافع الأهلي والمنتخب البرازيلي روجر إيبانيز عن كواليس انتقاله إلى الأهلي، وتفاصيل تجربته في الدوري السعودي، وذلك خلال لقاء مطول مع وسائل إعلام برازيلية، تحدث فيه عن مسيرته الاحترافية وحلمه بتمثيل المنتخب البرازيلي في كأس العالم.
وأكد إيبانيز أن استدعاءه لقائمة البرازيل المشاركة في كأس العالم كان من أكثر اللحظات تأثيراً في مسيرته، مشيراً إلى أنه لم يكن يتوقع وجود اسمه ضمن القائمة. وقال: «لم أتخيل أن يتم استدعائي، كنا نشاهد إعلان القائمة ولم تكن لدي أي فكرة، وعندما استدعاني كارلو أنشيلوتي ذهبت وقدمت أفضل ما لدي».
ووصف مدافع الأهلي المشاركة في كأس العالم بأنها تحقيق لحلم الطفولة، مضيفاً: «إنه جنون وحلم منذ الصغر، لكنه في الوقت ذاته مسؤولية كبيرة وشرف عظيم أن تمثل المنتخب البرازيلي».
وتحدث إيبانيز عن انتقاله إلى الأهلي، موضحاً أنه كان قريباً من الانتقال إلى نوتنغهام فورست الإنجليزي قبل أن يتلقى عرضاً من النادي الأهلي. وقال: «كنت أرغب في مغادرة روما، وقبل يوم من توقيعي لنوتنغهام فورست وصلني عرض الأهلي، ثم أرسل لي فيرمينو رسالة قال فيها إنه يريدني معه في الفريق، كما تواصل معي المدرب ماتياس يايسله وأوضح رغبته في ضمي، وبعد الاطلاع على مشروع النادي وافقت على الانتقال».
وأشار اللاعب البرازيلي إلى أن حديثه مع مواطنه روبرتو فيرمينو كان عاملاً حاسماً في اتخاذ القرار، موضحاً أن الأخير أخبره بطموحات المشروع الرياضي في الأهلي والنمو السريع الذي يشهده الدوري السعودي.
وأشاد إيبانيز بالتطور الكبير الذي شهده الدوري السعودي خلال السنوات الأخيرة، مؤكداً أن المستوى البدني والتكتيكي ارتفع بشكل لافت، إلى جانب التطور الملحوظ للاعبين السعوديين. وقال: «في أول موسم لي كان عدد اللاعبين المنضمين للمنتخب من فريقي محدوداً، أما الآن فقد ارتفع العدد بشكل كبير، ما يعكس حجم التطور الحاصل».
كما أثنى على جماهير الكرة السعودية، مؤكداً أن الشغف الجماهيري في المملكة استثنائي، مضيفاً: «الجمهور في السعودية يعشق كرة القدم بطريقة لا تصدّق، والتجربة مع الأهلي كانت رائعة وتمثل تحدياً كبيراً بالنسبة لي».
وكشف مدافع الأهلي بعض الجوانب الفنية المتعلقة بأسلوب المدرب الألماني ماتياس يايسله، مؤكداً أن المدرب يولي اهتماماً كبيراً بالتنظيم الدفاعي والانضباط التكتيكي، وهو ما ساهم في رفع مستوى الفريق خلال الفترة الماضية.
وعلى الصعيد الشخصي، وصف إيبانيز نفسه بأنه شخص هادئ يفضل قضاء وقته مع عائلته بعيداً عن الأضواء، مؤكداً أن سر نجاح المدافع لا يكمن في السرعة فقط، بل في الذكاء والقدرة على قراءة تحركات المنافسين ودراستهم قبل المباريات.
واختتم اللاعب البرازيلي حديثه برسالة لجماهير الأهلي، قال فيها: «أشكر الجماهير السعودية والأهلاوية على الدعم الكبير، فهم يجعلوننا نشعر بأننا في منزلنا، وأعدهم بأن أقدم دائماً كل ما لدي بقميص الأهلي».
«ترانسفير ماركت»: ريتيغي الأغلى في الدوري السعودي... وانخفاض قيمة رونالدو وبنزيمةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5281809-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%AA-%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%BA%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D9%84%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88
«ترانسفير ماركت»: ريتيغي الأغلى في الدوري السعودي... وانخفاض قيمة رونالدو وبنزيمة
مهاجم نادي القادسية ماتيو ريتيغي بات الأعلى قيمة (الدوري السعودي)
أصدر موقع «ترانسفير ماركت» العالمي المتخصص في القيم السوقية للاعبين تحديثه السنوي المتعلق بالدوري السعودي بتحديث القيم السوقية لـ496 لاعباً مشاركاً في الدوري السعودي للمحترفين.
ويتصدر القائمة كأعلى اللاعبين قيمة سوقية مهاجم نادي القادسية ماتيو ريتيغي رغم انخفاض قيمته السوقية بمقدار 5 ملايين يورو إلى 30 مليون يورو. وكان التحديث الأبرز هو انخفاض قيمة كريستيانو رونالدو بعد قيادته فريقه النصر للفوز ببطولة الدوري السعودي من 12 مليون يورو إلى 10 ملايين يورو، وذلك بسبب تقدمه في السن.
وقال تيبيريوس رادزييفسكي مدير منطقة آسيا في موقع «ترانسفير ماركت» عن انخفاض قيمة رونالدو السوقية: «قدّم كريستيانو موسماً استثنائياً آخر، واستمر في الأداء بمستوى نادراً ما يُرى من لاعب يبلغ من العمر 41 عاماً. ومع ذلك، ورغم هذا الموسم المتميز، يبقى عامل السنّ مؤثراً لا مفرّ منه، ونتيجة ذلك، فإنّ الخفض الطفيف في قيمته أمرٌ لا مفرّ منه حتى في ضوء أدائه الأخير ».
وعلى الرغم من هذا الخفض، تبقى قيمته السوقية البالغة 10 ملايين يورو رقماً قياسياً لأي لاعب فوق سن الأربعين في الواقع، وشهد النجم البرتغالي الآخر جواو فيليكس لاعب نادي النصر ارتفاعاً في القيمة السوقية بمقدار 3 ملايين يورو لتصل إلى 28 مليون يورو.
وشهد نادي الهلال عدة تخفيضات في قيمة اللاعبين، من بينهم ثيو هيرنانديز بانخفاض 8 ملايين يورو لتصبح قيمته 20 مليون يورو، وداروين نونيز بانخفاض 5 ملايين يورو لتصبح قيمته 20 مليون يورو، وسافيتش بانخفاض 3 ملايين يورو لتصبح قيمته 12 مليون يورو.
كما يشهد المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة تراجعاً مستمراً بالنظر إلى أدائه وتقدمه في السن. انخفضت قيمة كريم بنزيمة من 6 ملايين يورو إلى 5 ملايين يورو ليصبح نادي الهلال أكثر الأندية انخفاضاً بالقيمة في التحديث الجديد.
وتبلغ قيمة الدوري السعودي التسويقية على الموقع 1,05 مليار يورو ضمن أعلى 10 دوريات قيمة سوقية حول العالم.