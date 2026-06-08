«أبطال آسيا لكرة اليد»: الخليج ينتزع الصدارة... وانتصار يفصله عن التأهل

إيبانيز: فيرمينو قادني للأهلي... ولم أتخيل استدعائي لقائمة البرازيل

كشف مدافع الأهلي والمنتخب البرازيلي روجر إيبانيز عن كواليس انتقاله إلى الأهلي، وتفاصيل تجربته في الدوري السعودي، وذلك خلال لقاء مطول مع وسائل إعلام برازيلية، تحدث فيه عن مسيرته الاحترافية وحلمه بتمثيل المنتخب البرازيلي في كأس العالم.

وأكد إيبانيز أن استدعاءه لقائمة البرازيل المشاركة في كأس العالم كان من أكثر اللحظات تأثيراً في مسيرته، مشيراً إلى أنه لم يكن يتوقع وجود اسمه ضمن القائمة. وقال: «لم أتخيل أن يتم استدعائي، كنا نشاهد إعلان القائمة ولم تكن لدي أي فكرة، وعندما استدعاني كارلو أنشيلوتي ذهبت وقدمت أفضل ما لدي».

ووصف مدافع الأهلي المشاركة في كأس العالم بأنها تحقيق لحلم الطفولة، مضيفاً: «إنه جنون وحلم منذ الصغر، لكنه في الوقت ذاته مسؤولية كبيرة وشرف عظيم أن تمثل المنتخب البرازيلي».

وتحدث إيبانيز عن انتقاله إلى الأهلي، موضحاً أنه كان قريباً من الانتقال إلى نوتنغهام فورست الإنجليزي قبل أن يتلقى عرضاً من النادي الأهلي. وقال: «كنت أرغب في مغادرة روما، وقبل يوم من توقيعي لنوتنغهام فورست وصلني عرض الأهلي، ثم أرسل لي فيرمينو رسالة قال فيها إنه يريدني معه في الفريق، كما تواصل معي المدرب ماتياس يايسله وأوضح رغبته في ضمي، وبعد الاطلاع على مشروع النادي وافقت على الانتقال».

إيبانيز خلال المباراة الودية بين منتخبي البرازيل ومصر (أ.ب)

وأشار اللاعب البرازيلي إلى أن حديثه مع مواطنه روبرتو فيرمينو كان عاملاً حاسماً في اتخاذ القرار، موضحاً أن الأخير أخبره بطموحات المشروع الرياضي في الأهلي والنمو السريع الذي يشهده الدوري السعودي.

وأشاد إيبانيز بالتطور الكبير الذي شهده الدوري السعودي خلال السنوات الأخيرة، مؤكداً أن المستوى البدني والتكتيكي ارتفع بشكل لافت، إلى جانب التطور الملحوظ للاعبين السعوديين. وقال: «في أول موسم لي كان عدد اللاعبين المنضمين للمنتخب من فريقي محدوداً، أما الآن فقد ارتفع العدد بشكل كبير، ما يعكس حجم التطور الحاصل».

كما أثنى على جماهير الكرة السعودية، مؤكداً أن الشغف الجماهيري في المملكة استثنائي، مضيفاً: «الجمهور في السعودية يعشق كرة القدم بطريقة لا تصدّق، والتجربة مع الأهلي كانت رائعة وتمثل تحدياً كبيراً بالنسبة لي».

وكشف مدافع الأهلي بعض الجوانب الفنية المتعلقة بأسلوب المدرب الألماني ماتياس يايسله، مؤكداً أن المدرب يولي اهتماماً كبيراً بالتنظيم الدفاعي والانضباط التكتيكي، وهو ما ساهم في رفع مستوى الفريق خلال الفترة الماضية.

وعلى الصعيد الشخصي، وصف إيبانيز نفسه بأنه شخص هادئ يفضل قضاء وقته مع عائلته بعيداً عن الأضواء، مؤكداً أن سر نجاح المدافع لا يكمن في السرعة فقط، بل في الذكاء والقدرة على قراءة تحركات المنافسين ودراستهم قبل المباريات.

واختتم اللاعب البرازيلي حديثه برسالة لجماهير الأهلي، قال فيها: «أشكر الجماهير السعودية والأهلاوية على الدعم الكبير، فهم يجعلوننا نشعر بأننا في منزلنا، وأعدهم بأن أقدم دائماً كل ما لدي بقميص الأهلي».