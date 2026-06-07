الأهلي... بداية التحضيرات بالنمسا والختام في البرتغالhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5281426-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B6%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%B3%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84
الأهلي... بداية التحضيرات بالنمسا والختام في البرتغال
رحلة الأهلي للتحضير للموسم الجديد تبدأ يوم 3 يوليو المقبل (النادي الأهلي)
كشف النادي الأهلي عن تفاصيل معسكره الإعدادي للموسم الرياضي 2026 - 2027، حيث اختار إقامة البرنامج التحضيري في كل من النمسا والبرتغال على مرحلتين، في خطوة تهدف إلى تجهيز الفريق بأفضل صورة ممكنة قبل خوض استحقاقات الموسم المقبل، وسط تطلعات جماهيرية كبيرة لمواصلة النجاحات والمنافسة على الألقاب.
تنطلق المرحلة الأولى من المعسكر في النمسا يوم 3 يوليو (تموز)، وتستمر حتى يوم 16 من الشهر نفسه، بينما تحتضن البرتغال المرحلة الثانية خلال المدة من 16 إلى 28 يوليو، قبل عودة البعثة إلى المملكة لاستكمال التحضيرات النهائية. ومن المنتظر أن يتخلل المعسكر عدد من المباريات الودية التي تهدف إلى رفع المعدلات البدنية والفنية ومنح الجهاز الفني فرصة أكبر لتقييم العناصر، وتجهيز الفريق للموسم الجديد.
الفيصل خلال تدشينه مركز النخبة للرياضات القتالية (الشرق الأوسط)
دشّن الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، اليوم (الأحد)، مركز النخبة للرياضات القتالية في محافظة جدة، بحضور عبد العزيز باعشن، الأمين العام والرئيس التنفيذي للجنة، وعدد من مسؤولي اللجنة، ورؤساء الاتحادات الرياضية.
وفي الكلمة التي ألقاها للرياضيين، خلال تدشين المركز، رفع الفيصل عظيم الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وللأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على ما يوليانه من دعم ورعاية واهتمام بالقطاع الرياضي، وهو ما كان له الأثر الأكبر في تطور الرياضة السعودية، داعياً جميع الرياضيين السعوديين للاستفادة من هذه المقدرات والفرص المتاحة.
ويمتد مركز النخبة للرياضات القتالية في جدة على مساحة إجمالية تبلغ 3 آلاف متر مربع، ويشتمل على مناطق مخصصة للتدريب البدني، وصالات خاصة للرياضات القتالية بخمس مساحات تدريبية، ومرافق للاستشفاء والعلاج (ساونا وأحواض ساخنة وباردة)، ومساحات للتغذية ودعم الرياضيين، ومكاتب إدارية، ومرافق وخدمات مساندة للرياضيين.
ويضم المركز فريقاً من أخصائيي الإعداد البدني الذين يشرفون على تصميم برامج تدريبية فردية ومتخصصة باستخدام تقنيات تحليل الأداء واللياقة البدنية (VALD)، وأخصائيي التغذية الرياضية (خطط غذائية فردية ومكملات غذائية)، وتحليل الأداء (تحليلات فنية وبايوميكانيكية للرياضات القتالية عبر تصوير وتحليل الحصص التدريبية)، وعلم النفس الرياضي (جلسات فردية وبرامج تدريب ذهني وورش عمل تركز على الدافعية، والتنظيم الذاتي، والتماسك الاجتماعي، والصحة النفسية)، والأطباء، وأخصائيي العلاج الطبيعي.
ويركز المركز على تطوير الرياضات القتالية، وأبرزها: الجودو، والجوجيتسو، والمصارعة، والتايكوندو، والكاراتيه، بمعدل 250 رياضيّاً ورياضية في الحصة التدريبية الواحدة.
من جهته، كشف عبد العزيز باعشن أن مركز جدة للرياضات القتالية يمثل مرحلةً ضمن سلسلة من مراكز النخبة في المملكة؛ إذ إنه سيتم تدشين مركز الرياض للرياضات القتالية في يوليو (تموز) المقبل، ويتكون من 5 مساحات تدريبية قتالية، ومساحة «MMA»، وصالة رياضية، وخدمات طبية للأداء العالي.
| لقطات من مراسم تدشين مركز النخبة للرياضات القتالية بجدة، بحضور وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل. pic.twitter.com/1rpcT4AaEV
وأضاف باعشن: «في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، سيتم افتتاح مركز تدريب رياضيي النخبة في الرياض، بطاقة تشغيلية تصل إلى 10 آلاف شخص شهريّاً، ويتضمن 10 مساحات تدريبية قتالية، وملعباً ومضماراً لألعاب القوى، وصالة رياضية».
وأعلن باعشن أنه سيتم البدء بالتشغيل التجريبي لمراكز تدريب النخبة لألعاب القوى عام 2027، في جازان وبيشة، على أن تتضمن مضماراً بمسافة 400 متر معتمداً دوليّاً، ومناطق لألعاب الرمي، وصالة رياضية متعددة الاستخدامات.
«أبطال آسيا لكرة اليد»: ديمترو يرفض خسارة الخليج أمام العربي القطريhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5281411-%D8%A3%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A
«أبطال آسيا لكرة اليد»: ديمترو يرفض خسارة الخليج أمام العربي القطري
الخليج رفض الخسارة في اللحظات الأخيرة بهدف تعادل مثير (نادي الخليج)
رفض الأوكراني ديمترو خسارة فريقه الخليج السعودي، بعد أن سدد كرة من مسافة بعيدة ليسجل التعادل في شباك فريق العربي القطري في الجولة الثانية من البطولة الآسيوية للأندية المقامة حالياً في الكويت.
وسيطر الخليج على مجريات اللقاء حتى الثلث الأخير من المباراة الذي شهد صحوة من الفريق القطري، والذي سعى لتعويض خسارته في المباراة الأولى في البطولة؛ حيث نجح في معادلة النتيجة والتي وصل فيها الفارق إلى «6» لصالح الخليج حتى منتصف الشوط الثاني، قبل أن ينجح العربي في خطف هدف التقدم قبل نهاية المباراة بثوانٍ، إلا أن ديمترو اختصر المسافة، وسدد كرة قوية من أكثر من «14» متراً لتسكن شباك المنافس، وتنتهي المباراة بالتعادل «28-28».
هذا التعادل كان مفيداً أكثر للخليج قياساً بالعربي الذي تحسر لاعبوه على النتيجة التي قد تصعب مهامهم في التأهل للأدوار النهائية.
المنتخب السعودي للسيدات نجح في كسب وديته الأولى بمعسكره الإعدادي (الاتحاد السعودي)
استهل المنتخب السعودي الأول للسيدات معسكره الإعدادي المقام في العاصمة التايلاندية بانكوك، بفوز عريض على منتخب سريلانكا بنتيجة 4-0 في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم، ضمن برنامج التحضير للاستحقاقات المقبلة.
وفرض أخضر السيدات أفضليته منذ بداية اللقاء، لينهي الشوط الأول متقدماً بثلاثة أهداف دون رد، افتتحتها البندري مبارك في الدقيقة 24 قبل أن تضيف أميرة أبو السمح هدفين متتاليين في الدقيقتين 26 و27.
وواصل المنتخب السعودي سيطرته خلال الشوط الثاني ليعزز تقدمه بهدف رابع حمل توقيع البندري مبارك مجدداً في الدقيقة 37، مؤكداً تفوق الأخضر في أولى مبارياته الودية خلال المعسكر.
ويأتي هذا الانتصار ضمن برنامج فني يقوده المدير الفني الإسباني لويس كورتيس، ويهدف إلى رفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبات، وتعزيز الانسجام بين عناصر المنتخب قبل خوض الاستحقاقات المقبلة.
ومن المقرر أن يواصل المنتخب مبارياته الودية خلال المعسكر بمواجهة منتخب لاوس يوم 10 يونيو (حزيران)، قبل أن يختتم تحضيراته بلقاء آخر أمام المنتخب ذاته يوم 13 يونيو.