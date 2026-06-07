الأهلي... بداية التحضيرات بالنمسا والختام في البرتغال

الفيصل يدشّن مركز النخبة للرياضات القتالية بجدة

دشّن الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، اليوم (الأحد)، مركز النخبة للرياضات القتالية في محافظة جدة، بحضور عبد العزيز باعشن، الأمين العام والرئيس التنفيذي للجنة، وعدد من مسؤولي اللجنة، ورؤساء الاتحادات الرياضية.

الفيصل يلتقي عدداً من الرياضيين خلال تدشين المركز (الشرق الأوسط)

وفي الكلمة التي ألقاها للرياضيين، خلال تدشين المركز، رفع الفيصل عظيم الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وللأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على ما يوليانه من دعم ورعاية واهتمام بالقطاع الرياضي، وهو ما كان له الأثر الأكبر في تطور الرياضة السعودية، داعياً جميع الرياضيين السعوديين للاستفادة من هذه المقدرات والفرص المتاحة.

يمتد مركز النخبة في جدة على مساحة تبلغ 3 آلاف متر مربع (الشرق الأوسط)

ويمتد مركز النخبة للرياضات القتالية في جدة على مساحة إجمالية تبلغ 3 آلاف متر مربع، ويشتمل على مناطق مخصصة للتدريب البدني، وصالات خاصة للرياضات القتالية بخمس مساحات تدريبية، ومرافق للاستشفاء والعلاج (ساونا وأحواض ساخنة وباردة)، ومساحات للتغذية ودعم الرياضيين، ومكاتب إدارية، ومرافق وخدمات مساندة للرياضيين.

ويضم المركز فريقاً من أخصائيي الإعداد البدني الذين يشرفون على تصميم برامج تدريبية فردية ومتخصصة باستخدام تقنيات تحليل الأداء واللياقة البدنية (VALD)، وأخصائيي التغذية الرياضية (خطط غذائية فردية ومكملات غذائية)، وتحليل الأداء (تحليلات فنية وبايوميكانيكية للرياضات القتالية عبر تصوير وتحليل الحصص التدريبية)، وعلم النفس الرياضي (جلسات فردية وبرامج تدريب ذهني وورش عمل تركز على الدافعية، والتنظيم الذاتي، والتماسك الاجتماعي، والصحة النفسية)، والأطباء، وأخصائيي العلاج الطبيعي.

يضم المركز فريقاً من أخصائيي الإعداد البدني (الشرق الأوسط)

ويركز المركز على تطوير الرياضات القتالية، وأبرزها: الجودو، والجوجيتسو، والمصارعة، والتايكوندو، والكاراتيه، بمعدل 250 رياضيّاً ورياضية في الحصة التدريبية الواحدة.

من جهته، كشف عبد العزيز باعشن أن مركز جدة للرياضات القتالية يمثل مرحلةً ضمن سلسلة من مراكز النخبة في المملكة؛ إذ إنه سيتم تدشين مركز الرياض للرياضات القتالية في يوليو (تموز) المقبل، ويتكون من 5 مساحات تدريبية قتالية، ومساحة «MMA»، وصالة رياضية، وخدمات طبية للأداء العالي.

| لقطات من مراسم تدشين مركز النخبة للرياضات القتالية بجدة، بحضور وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل. pic.twitter.com/1rpcT4AaEV — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) June 7, 2026

وأضاف باعشن: «في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، سيتم افتتاح مركز تدريب رياضيي النخبة في الرياض، بطاقة تشغيلية تصل إلى 10 آلاف شخص شهريّاً، ويتضمن 10 مساحات تدريبية قتالية، وملعباً ومضماراً لألعاب القوى، وصالة رياضية».

وأعلن باعشن أنه سيتم البدء بالتشغيل التجريبي لمراكز تدريب النخبة لألعاب القوى عام 2027، في جازان وبيشة، على أن تتضمن مضماراً بمسافة 400 متر معتمداً دوليّاً، ومناطق لألعاب الرمي، وصالة رياضية متعددة الاستخدامات.