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الرياضة رياضة سعودية

أخضر السيدات... يكتسح سريلانكا ودياً برباعية

المنتخب السعودي للسيدات نجح في كسب وديته الأولى بمعسكره الإعدادي (الاتحاد السعودي)
المنتخب السعودي للسيدات نجح في كسب وديته الأولى بمعسكره الإعدادي (الاتحاد السعودي)
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أخضر السيدات... يكتسح سريلانكا ودياً برباعية

المنتخب السعودي للسيدات نجح في كسب وديته الأولى بمعسكره الإعدادي (الاتحاد السعودي)
المنتخب السعودي للسيدات نجح في كسب وديته الأولى بمعسكره الإعدادي (الاتحاد السعودي)

استهل المنتخب السعودي الأول للسيدات معسكره الإعدادي المقام في العاصمة التايلاندية بانكوك، بفوز عريض على منتخب سريلانكا بنتيجة 4-0 في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم، ضمن برنامج التحضير للاستحقاقات المقبلة.

وفرض أخضر السيدات أفضليته منذ بداية اللقاء، لينهي الشوط الأول متقدماً بثلاثة أهداف دون رد، افتتحتها البندري مبارك في الدقيقة 24 قبل أن تضيف أميرة أبو السمح هدفين متتاليين في الدقيقتين 26 و27.

وواصل المنتخب السعودي سيطرته خلال الشوط الثاني ليعزز تقدمه بهدف رابع حمل توقيع البندري مبارك مجدداً في الدقيقة 37، مؤكداً تفوق الأخضر في أولى مبارياته الودية خلال المعسكر.

ويأتي هذا الانتصار ضمن برنامج فني يقوده المدير الفني الإسباني لويس كورتيس، ويهدف إلى رفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبات، وتعزيز الانسجام بين عناصر المنتخب قبل خوض الاستحقاقات المقبلة.

ومن المقرر أن يواصل المنتخب مبارياته الودية خلال المعسكر بمواجهة منتخب لاوس يوم 10 يونيو (حزيران)، قبل أن يختتم تحضيراته بلقاء آخر أمام المنتخب ذاته يوم 13 يونيو.

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رياضة سعودية كرة القدم للسيدات السعودية

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«أبطال آسيا لكرة اليد»: ديمترو يرفض خسارة الخليج أمام العربي القطري

الخليج رفض الخسارة في اللحظات الأخيرة بهدف تعادل مثير (نادي الخليج)
الخليج رفض الخسارة في اللحظات الأخيرة بهدف تعادل مثير (نادي الخليج)
TT
TT

«أبطال آسيا لكرة اليد»: ديمترو يرفض خسارة الخليج أمام العربي القطري

الخليج رفض الخسارة في اللحظات الأخيرة بهدف تعادل مثير (نادي الخليج)
الخليج رفض الخسارة في اللحظات الأخيرة بهدف تعادل مثير (نادي الخليج)

رفض الأوكراني ديمترو خسارة فريقه الخليج السعودي، بعد أن سدد كرة من مسافة بعيدة ليسجل التعادل في شباك فريق العربي القطري في الجولة الثانية من البطولة الآسيوية للأندية المقامة حالياً في الكويت.

وسيطر الخليج على مجريات اللقاء حتى الثلث الأخير من المباراة الذي شهد صحوة من الفريق القطري، والذي سعى لتعويض خسارته في المباراة الأولى في البطولة؛ حيث نجح في معادلة النتيجة والتي وصل فيها الفارق إلى «6» لصالح الخليج حتى منتصف الشوط الثاني، قبل أن ينجح العربي في خطف هدف التقدم قبل نهاية المباراة بثوانٍ، إلا أن ديمترو اختصر المسافة، وسدد كرة قوية من أكثر من «14» متراً لتسكن شباك المنافس، وتنتهي المباراة بالتعادل «28-28».

هذا التعادل كان مفيداً أكثر للخليج قياساً بالعربي الذي تحسر لاعبوه على النتيجة التي قد تصعب مهامهم في التأهل للأدوار النهائية.

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رياضة سعودية رياضة السعودية
الرياضة رياضة سعودية

الأربعاء... 70 مشجعاً سعودياً يصلون إلى ميامي لدعم الأخضر في المونديال

سيمثل وفد الجماهير السعودية روابط الأندية لدعم الأخضر في رحلته المونديالية (مجلس جمهور المنتخب السعودي)
سيمثل وفد الجماهير السعودية روابط الأندية لدعم الأخضر في رحلته المونديالية (مجلس جمهور المنتخب السعودي)
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الأربعاء... 70 مشجعاً سعودياً يصلون إلى ميامي لدعم الأخضر في المونديال

سيمثل وفد الجماهير السعودية روابط الأندية لدعم الأخضر في رحلته المونديالية (مجلس جمهور المنتخب السعودي)
سيمثل وفد الجماهير السعودية روابط الأندية لدعم الأخضر في رحلته المونديالية (مجلس جمهور المنتخب السعودي)

يتأهب مجلس جمهور المنتخب السعودي للوجود في الولايات المتحدة الأميركية لمساندة الأخضر خلال مشاركته في نهائيات كأس العالم 2026؛ حيث يصل وفد المجلس إلى مدينة ميامي يوم 10 يونيو (حزيران) الحالي، وفقاً لمصادر «الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر أن الوفد سيضم نحو 70 عضواً يمثلون روابط مشجعي الأندية السعودية، بعد استكمال إجراءات الحصول على التأشيرات اللازمة لدخول الأراضي الأميركية.

وسيتولى مجلس الجمهور السعودي تنظيم الحضور الجماهيري المساند للأخضر داخل الملاعب، من خلال قيادة التشجيع وتوزيع الأعلام ومؤازرة اللاعبين خلال المباريات، إلى جانب الحضور في الفعاليات والتجمعات الجماهيرية المصاحبة للبطولة خارج أسوار الملاعب.

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وزارة الرياضة تعقد مؤتمراً صحافياً عن التخصيص... وترقب لإعلان طرح 5 أندية سعودية

وزارة الرياضة تعقد مؤتمراً صحافياً عن التخصيص... وترقب لإعلان طرح 5 أندية سعودية
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

وزارة الرياضة تعقد مؤتمراً صحافياً عن التخصيص... وترقب لإعلان طرح 5 أندية سعودية

وزارة الرياضة تعقد مؤتمراً صحافياً عن التخصيص... وترقب لإعلان طرح 5 أندية سعودية

تعقد وزارة الرياضة السعودية، عصر غد (الاثنين)، مؤتمراً صحافياً في مقرها بالعاصمة الرياض، للإعلان عن مستجدات مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية، وسط ترقب واسع للكشف عن نتائج إجراءات تخصيص ناديي النجمة والأخدود، حيث سيذهب الأول تحت ملكية شركة الوسائل السعودية التابعة لرجل الأعمال محمد الخريجي، إلى جانب الإعلان عن مرحلة جديدة من المشروع، تشمل طرح عدد من الأندية السعودية أمام المستثمرين.

وبحسب معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» من مصادرها المطلعة، فمن المنتظر أن يشهد المؤتمر الإعلان عن الجهات الاستثمارية التي ستتولى الاستحواذ على ناديي النجمة والأخدود، بعد استكمال المراحل والإجراءات المرتبطة بعملية التخصيص، في خطوة تمثل محطة جديدة ضمن مسار التحول الاستثماري الذي تشهده الرياضة السعودية خلال السنوات الأخيرة.

كما يتوقع أن يتضمن المؤتمر الإعلان عن طرح 5 أندية سعودية جديدة، ضمن المرحلة المقبلة من مشروع التخصيص، دون أن يتم الكشف رسمياً عن هوية هذه الأندية حتى الآن. وتشير المصادر إلى أن نادي الاتفاق يعد أحد الأندية المرشحة للدخول ضمن قائمة الطرح الجديدة.

ويأتي هذا التطور امتداداً لمشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية، الذي أطلقته وزارة الرياضة بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص، بهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في القطاع الرياضي، ورفع كفاءة الأندية مالياً وإدارياً، بما يتوافق مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030».

وكانت وزارة الرياضة، بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص، قد أعلنت في 20 أغسطس (آب) 2025 بدء مرحلة إبداء الرغبة وطلب التأهيل للاستحواذ على ناديي النجمة والأخدود، استكمالاً لخطوات العمل ضمن مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية.

وجاءت تلك الخطوة امتداداً لما تم الإعلان عنه في يوليو (تموز) 2025، عندما فُتح المجال أمام الجهات الاستثمارية المحلية والدولية لتقديم طلبات إبداء الرغبة للاستحواذ على أندية رياضية سعودية، في إطار توسيع قاعدة المستثمرين المهتمين بالقطاع الرياضي السعودي.

وشهد المشروع خلال مراحله السابقة استكمال تخصيص عدد من الأندية الرياضية، حيث انتقلت ملكية نادي الزلفي إلى شركة «نجوم السلام»، فيما انتقلت ملكية نادي الخلود إلى شركة «مجموعة بن هاربورغ»، في حين انتقلت ملكية نادي الأنصار إلى شركة «عودة البلادي وأبناؤه»، وذلك بعد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة وقيام المركز الوطني للتخصيص بالإجراءات الخاصة بتأسيس شركات الأندية ونقل ملكيتها إلى الملاك الجدد.

وينتظر أن يمثل المؤتمر المرتقب مؤشراً جديداً على تقدم مشروع التخصيص الرياضي في المملكة، خصوصاً مع دخول أندية جديدة إلى دائرة الاستثمار، واستمرار العمل على تعزيز الحوكمة والاستدامة المالية وتطوير البنية الإدارية للأندية الرياضية.

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