أخضر السيدات... يكتسح سريلانكا ودياً برباعية

استهل المنتخب السعودي الأول للسيدات معسكره الإعدادي المقام في العاصمة التايلاندية بانكوك، بفوز عريض على منتخب سريلانكا بنتيجة 4-0 في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم، ضمن برنامج التحضير للاستحقاقات المقبلة.

وفرض أخضر السيدات أفضليته منذ بداية اللقاء، لينهي الشوط الأول متقدماً بثلاثة أهداف دون رد، افتتحتها البندري مبارك في الدقيقة 24 قبل أن تضيف أميرة أبو السمح هدفين متتاليين في الدقيقتين 26 و27.

وواصل المنتخب السعودي سيطرته خلال الشوط الثاني ليعزز تقدمه بهدف رابع حمل توقيع البندري مبارك مجدداً في الدقيقة 37، مؤكداً تفوق الأخضر في أولى مبارياته الودية خلال المعسكر.

ويأتي هذا الانتصار ضمن برنامج فني يقوده المدير الفني الإسباني لويس كورتيس، ويهدف إلى رفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبات، وتعزيز الانسجام بين عناصر المنتخب قبل خوض الاستحقاقات المقبلة.

ومن المقرر أن يواصل المنتخب مبارياته الودية خلال المعسكر بمواجهة منتخب لاوس يوم 10 يونيو (حزيران)، قبل أن يختتم تحضيراته بلقاء آخر أمام المنتخب ذاته يوم 13 يونيو.