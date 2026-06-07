وفاة نجم الشباب والكرة السعودية مساعد السويلم

نعى نادي الشباب، المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، يوم الأحد، لاعبه الدولي السابق مساعد السويلم الذي وافته المنية بعد معاناة طويلة مع المرض، تاركاً خلفه سيرة رياضية حافلة بالعطاء والإنجازات مع نادي الشباب والمنتخب السعودي خلال فترة الثمانينات الماضية.
وقال نادي الشباب، عبر بيان صحافي نشره عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «يتقدم رئيس مجلس إدارة نادي الشباب ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة ومنسوبي النادي بأحر التعازي وأصدق المواساة في وفاة اللاعب الدولي السابق مساعد السويلم، الذي توفي اليوم أثناء رحلة علاج خارج المملكة بعد معاناة طويلة مع المرض».
ويُعد السويلم أحد أبناء الجيل الذهبي لنادي الشباب في ثمانينات القرن الماضي، ومن اللاعبين الذين أسهموا في بناء شخصية الفريق خلال مرحلة مهمة من تاريخه، تزامنت مع انطلاقة البطولات الشبابية وترسيخ مكانة النادي بين كبار الأندية السعودية.
كما كان مساعد أحد أفراد أول منتخب سعودي يُحقق لقب كأس آسيا 1984، وهي البطولة التي شهدت تتويج الأخضر بأول ألقابه القارية، في إنجاز تاريخي شكّل نقطة التحول الكبرى لكرة القدم السعودية. وقد شارك السويلم ضمن قائمة المنتخب في تلك النسخة، وخاض 5 مباريات دولية بقميص الأخضر خلال تلك الفترة الذهبية.
وعلى الصعيد الدولي، حمل السويلم شعار المنتخب السعودي في منتصف الثمانينات، وشارك في منافسات كأس آسيا 1984 وتصفيات كأس العالم 1986 وعدد من المباريات الدولية الودية، ليكون جزءاً من الجيل الذي وضع الأساس للإنجازات السعودية القارية اللاحقة.
وبرز السويلم مهاجماً وجناحاً يمتلك السرعة والحيوية، وسجل العديد من الأهداف لفريقه، وارتبط اسمه بفريق الشباب الذي كان يشق طريقه نحو منصات التتويج؛ حيث عاصر البدايات الفعلية لحقبة الإنجازات الشبابية التي تُوجت لاحقاً بإحراز كأس الاتحاد السعودي موسم 1987 - 1988، وكان من العناصر التي أسهمت في ترسيخ ثقافة المنافسة والانتصارات داخل النادي. كما مثّل الشباب في عدد من المواجهات المحلية والرسمية، وكان من اللاعبين الذين حظوا بتقدير الجماهير الشبابية وزملائهم في تلك الحقبة.