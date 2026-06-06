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الرياضة رياضة سعودية

الأحد ... أخضر السيدات يواجه سريلانكا وديًا في بانكوك

يتأمل الجهاز الفني أن تمنح هذه المباريات اللاعبات مزيد من الخبرة (الكرة النسائية)
يتأمل الجهاز الفني أن تمنح هذه المباريات اللاعبات مزيد من الخبرة (الكرة النسائية)
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الأحد ... أخضر السيدات يواجه سريلانكا وديًا في بانكوك

يتأمل الجهاز الفني أن تمنح هذه المباريات اللاعبات مزيد من الخبرة (الكرة النسائية)
يتأمل الجهاز الفني أن تمنح هذه المباريات اللاعبات مزيد من الخبرة (الكرة النسائية)

تنطلق اليوم الأحد أولى مباريات المنتخب السعودي الأول للسيدات ضمن معسكره الإعدادي المقام حالياً في العاصمة التايلندية بانكوك، حين يواجه منتخب سريلانكا في افتتاح سلسلة من المباريات الودية التي تأتي ضمن برنامج التحضير للاستحقاقات المقبلة، وذلك بعد تعديل موعد المواجهة الأولى عمّا كان معلناً سابقاً.

ويواصل “أخضر السيدات” معسكره الخارجي الذي يستمر حتى 14 يونيو الجاري، بقيادة المدير الفني الإسباني لويس كورتيس، في إطار خطة فنية تهدف إلى رفع الجاهزية البدنية والفنية للاعبات، وتعزيز الانسجام بين عناصر المنتخب قبل خوض المنافسات القادمة.

واستدعى الجهاز الفني 26 لاعبة للمشاركة في المعسكر، الذي يتضمن برنامجاً تدريبياً مكثفاً إلى جانب ثلاث مباريات ودية تسعى من خلالها الأجهزة الفنية إلى الوقوف على مستويات اللاعبات واختبار الجوانب التكتيكية المختلفة.

وبعد مواجهة سريلانكا، يلتقي المنتخب السعودي نظيره اللاوسي يوم 10 يونيو، قبل أن يختتم مبارياته الودية بمواجهة ثانية أمام منتخب لاوس يوم 13 يونيو، في سلسلة لقاءات تمثل محطة مهمة لتقييم جاهزية المنتخب واستمرار بناء الفريق خلال المرحلة الحالية.

ويأمل الجهاز الفني أن تسهم هذه المباريات في منح اللاعبات المزيد من الاحتكاك الدولي واكتساب الخبرات، بما يدعم تطور المنتخب ويعزز جاهزيته للاستحقاقات المقبلة على الساحة القارية والدولية.

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الأخضر السعودي يشارك في ورشتي التحكيم والنزاهة قبل المونديال

لاعبو الأخضر خلال ورشة العمل (المنتخب السعودي)
لاعبو الأخضر خلال ورشة العمل (المنتخب السعودي)
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الأخضر السعودي يشارك في ورشتي التحكيم والنزاهة قبل المونديال

لاعبو الأخضر خلال ورشة العمل (المنتخب السعودي)
لاعبو الأخضر خلال ورشة العمل (المنتخب السعودي)

شارك لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، إلى جانب أعضاء الجهازين الفني والطبي، في اجتماعين توعويين عُقدا عبر الاتصال المرئي، ضمن البرنامج المصاحب لمعسكر الأخضر الإعدادي لكأس العالم 2026، والمتوافق مع المتطلبات الإلزامية التي يفرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على المنتخبات المشاركة في البطولة.

وتناول الاجتماع الأول، الذي قدمه ممثل لجنة الحكام في «فيفا»، أبرز التعديلات والمستجدات المعتمدة في قوانين كرة القدم، إلى جانب شرح آليات تطبيقها وتفسيرها خلال المباريات والبطولات الدولية، بما يعزز إلمام اللاعبين والأجهزة الفنية بأحدث التحديثات التنظيمية الخاصة باللعبة.

أقيمت ورش العمل عن طريق الاتصال المرئي (المنتخب السعودي)

في المقابل، خُصص الاجتماع الثاني لبرنامج النزاهة التابع لـ«فيفا»، حيث استعرض عدداً من المحاور التوعوية المتعلقة بالنزاهة الرياضية، وآليات الإبلاغ عن المخالفات، وأهمية الالتزام بالأنظمة واللوائح المعتمدة، بما يضمن حماية المنافسات والحفاظ على مبادئ اللعب النظيف.

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الرياضة رياضة سعودية

أبطال آسيا لكرة اليد: الخليج يرد اعتباره من الشارقة... ويفتتح مشواره بانتصار

بداية مثالية لفريق الخليج بحثاً عن الزعامة القارية (نادي الخليج)
بداية مثالية لفريق الخليج بحثاً عن الزعامة القارية (نادي الخليج)
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أبطال آسيا لكرة اليد: الخليج يرد اعتباره من الشارقة... ويفتتح مشواره بانتصار

بداية مثالية لفريق الخليج بحثاً عن الزعامة القارية (نادي الخليج)
بداية مثالية لفريق الخليج بحثاً عن الزعامة القارية (نادي الخليج)

استهل فريق الخليج لكرة اليد مشواره في بطولة آسيا للأندية لكرة اليد المقامة في الكويت بانتصار مهم على نظيره الشارقة الإماراتي بنتيجة 32 مقابل 30، في مواجهة حملت طابعاً خاصاً بين الفريقين بعد نهائي النسخة الماضية الذي حسمه الشارقة حينها لمصلحته وتوج باللقب القاري.

وأظهر الخليج جاهزية فنية كبيرة في اللقاء الذي جمع بينهما على صالة الشيخ سعد العبد الله الرياضية بالكويت، مؤكداً طموحه في المنافسة على اللقب الآسيوي، واستعادة الزعامة القارية.

ولعبت كتيبه الخليج التي يقودها النجم البحريني حسين الصياد بقوة بوجود عدد من نجوم الخبرة يتقدمهم منصور السيهاتي الذي سيكون ظهوره الأخير في هذه البطولة بعد أن أعلن اعتزاله مؤخراً، حيث دعم الفريق صفوفه بعدد من الأسماء الأوروبية، وحيث عمل المدرب اليوناني ديمتروس الذي يقود الخليج للموسم الرابع على التوالي مما خلق الكثير من الاستقرار في صفوف الفريق.

رد الخليج اعتباره أمام الشارقة الإماراتي بفوز ثمين (نادي الخليج)

ونال اللاعب الأوكراني الدولي ديمترو هورينا جائزة أفضل لاعب بعد أن ظهر أثره الفني الكبير في صفوف الخليج، حيث يلعب معاراً من نادي فارادار المقدوني أحد أبطال اللعبة في أوربا.

وسيخوض الخليج عصر الأحد مباراته الثانية أمام فريق العربي القطري عند الساعة «4» عصرا بتوقيت السعودية.

وتم تعديل نظام البطولة لتكون بنظام الدوري بدلاً من نظام المجموعتين بعد انسحاب أحد الفرق الصينية في وقت حرج قبل انطلاقة البطولة وليتقلص عدد الفرق إلى «7» فرق لتتأهل الأربعة فرق الأولى في الدور التمهيدي إلى النهائيات وتغادر الثلاثة المتبقية.

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الاتحاد يفعّل بند شراء عقد الكاميروني كيلر ويبقيه في صفوفه حتى 2029

يمتد عقد الكاميروني ستيفان كيلر حتى 2029 (نادي الاتحاد)
يمتد عقد الكاميروني ستيفان كيلر حتى 2029 (نادي الاتحاد)
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الاتحاد يفعّل بند شراء عقد الكاميروني كيلر ويبقيه في صفوفه حتى 2029

يمتد عقد الكاميروني ستيفان كيلر حتى 2029 (نادي الاتحاد)
يمتد عقد الكاميروني ستيفان كيلر حتى 2029 (نادي الاتحاد)

فعّلت إدارة الاتحاد بند شراء اللاعب الكاميروني ستيفان كيلر بشكل نهائي من نادي أيل ليماسول، عقب المستويات المميزة التي قدّمها اللاعب خلال فترة إعارته مع الفريق في الموسم الماضي.

كيلر نجح في تقديم إضافة فنية واضحة خلال مشاركته مع الفريق في منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، الأمر الذي دفع النادي إلى اتخاذ قرار تفعيل بند الشراء والإبقاء على اللاعب ضمن صفوفه بعقد يمتد حتى عام 2029.

كما قدّمت إدارة الاتحاد شكرها وتقديرها لإدارة نادي ليماسول على تعاونها الإيجابي واحترافيها خلال المفاوضات التي أفضت إلى إتمام الصفقة بشكل رسمي.

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