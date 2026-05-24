سعيد الربيعي يقترب من الدرعية

كشفت مصادر «الشرق الأوسط»، اليوم (الأحد)، اقتراب المدافع السعودي سعيد الربيعي من تمثيل نادي الدرعية خلال الموسم المقبل، في خطوة تعكس رغبة النادي في تعزيز خطه الخلفي بعنصر يمتلك خبرة واسعة في الملاعب السعودية.

ويُعد الربيعي من الأسماء التي راكمت تجارب متعددة في دوري المحترفين، بعدما دافع عن ألوان أندية الأهلي والاتفاق والفيصلي، والشباب إلى جانب تجربته الأخيرة مع الأخدود، حيث قدّم مستويات لافتة بفضل حضوره البدني وخبرته الدفاعية الكبيرة.

ويمتاز الربيعي بقدرته على قراءة اللعب والتميز في الكرات الهوائية، إضافة إلى شخصيته القيادية داخل الملعب، وهو ما جعله أحد العناصر المهمة في الفرق التي مثّلها خلال السنوات الماضية.