فوزينيا... الحارس المغمور الذي خطف الأضواء من «يامال»

لم يكن فوزينيا من الأسماء التي تحظى بالشهرة على الصعيد الإعلامي والجماهيري قبل ظهوره في مونديال 2026، لكن الحارس البالغ من العمر 40 عاماً، بات حديث العالم بعد تألقه اللافت وأدائه الملحمي في المباراة الافتتاحية لمنتخب بلاده أمام إسبانيا، ليصبح بطلاً قومياً في بلاده وأحد أكثر الشخصيات تداولاً في الصحافة الرياضية.

بعد التعادل التاريخي الذي فرضه منتخب الرأس الأخضر على إسبانيا بنتيجة 0 - 0 في أتلانتا، تحوّل فوزينيا إلى العنوان الأبرز في معظم التقارير التي تناولت المباراة، خصوصاً أن المنتخب الإسباني دخل اللقاء باعتباره أحد أبرز المرشحين للفوز باللقب، بينما كان المنتخب الأفريقي يخوض أول مباراة في تاريخه بكأس العالم.

صحيفة «هافينغتون بوست» الإسبانية خصصت تقريراً كاملاً للحارس المخضرم تحت عنوان: فوزينيا، حارس الرأس الأخضر، ينتقل من إيقاف إسبانيا إلى كسب محبة بلد كامل.

عدسات المصورين توجهت نحو فوزينيا بعد نهاية المباراة (أ.ب)

وأشارت الصحيفة إلى أن الحارس لم يكتف بحرمان الإسبان من التسجيل، بل أصبح أيضاً الشخصية الأكثر شعبية في الرأس الأخضر خلال ساعات قليلة.

وركز التقرير على المشاهد المؤثرة التي ظهر فيها بعد المباراة، وعلى ردود الفعل الواسعة التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرة أن فوزينيا أصبح رمزاً وطنياً بعد هذه النتيجة التاريخية.

أما إذاعة «كادينا سير» الإسبانية فاختارت عنواناً مباشراً يلخص ما حدث داخل الملعب: العارضة وفوزينيا يمنعان المنتخب الإسباني من التسجيل.

ورأت الإذاعة أن الحارس كان العقبة الرئيسية أمام هجوم إسبانيا طوال المباراة، مشيرة إلى أن تصديه لرأسية ميكيل أويارزابال في الشوط الأول كان من أبرز لقطات اللقاء، إلى جانب نجاحه في التعامل مع العديد من الكرات العرضية والتسديدات التي حاول الإسبان من خلالها فك الشفرة الدفاعية للرأس الأخضر.

وفي صحيفة «ماركا»، ورغم أن التركيز كان منصباً على خيبة أمل المنتخب الإسباني، فإن تقييمات اللاعبين وضعت فوزينيا في الصدارة، ووصفت أداءه بأنه أحد أبرز الأسباب التي صنعت «المعجزة الرياضية» في أتلانتا.

كما أشادت الصحيفة بشخصية الحارس وخبرته، مؤكدة أنه لعب المباراة بثقة كبيرة رغم فارق الإمكانات والخبرة الدولية بين المنتخبين.

صحيفة «إل باييس» من جهتها اعتبرت أن فوزينيا كان أحد أبطال «المفاجأة الكبرى» في الجولة الأولى من البطولة، مشيرة إلى أن المنتخب الإسباني سيطر على الكرة معظم فترات اللقاء لكنه اصطدم بحارس يعيش واحدة من أفضل أمسياته الكروية.

وكتبت الصحيفة أن الحارس المخضرم وقف سداً منيعاً أمام منتخب يضم أسماء مثل رودري وبيدري وأويارزابال وفيران توريس، لينجح في قيادة منتخب بلاده إلى أول نقطة في تاريخه بكأس العالم.

أما بعض المواقع الأوروبية فذهبت أبعد من ذلك، إذ وصفته بأنه «بطل أتلانتا» و«رجل المعجزة» و«الحارس الذي أوقف أحد أبرز المرشحين للفوز بالمونديال».

أداء ملحمي قدمه فوزينيا أمام إسبانيا (أ.ف.ب)

وذكرت تقارير عدة أن فوزينيا أعاد إلى الأذهان القصص الكلاسيكية التي تجعل كأس العالم بطولة مختلفة عن أي منافسة أخرى، حيث يستطيع لاعب مغمور أو منتخب صغير قلب التوقعات في ليلة واحدة.

ولم تقتصر الإشادات على الجانب الفني فقط، بل امتدت إلى قصته الشخصية. فالحارس الذي يلعب مع نادي تشافيش البرتغالي انتظر سنوات طويلة للوصول إلى هذه اللحظة.

ومنذ انضمامه إلى المنتخب عام 2012، ظل يحلم بخوض مباراة في كأس العالم، قبل أن يتحقق ذلك أخيراً في سن الأربعين.

ورأت العديد من التقارير أن ما يجعل قصته أكثر تميزاً هو أن ظهوره الأول في كأس العالم لم يكن عادياً، بل جاء أمام إسبانيا، بطلة أوروبا وأحد أبرز المرشحين للفوز بالبطولة.

كما ركزت بعض الصحف على المفارقة اللافتة التي شهدتها المباراة، إذ دخلت الجماهير إلى الملعب وهي تتحدث عن لامين يامال ورودري وبيدري، لكنها غادرته وهي تتحدث عن فوزينيا.