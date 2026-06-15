حارس إنجلترا: توخيل سيرفع مستوى الخطابات التحفيزية في المونديال

يتوقع جوردان بيكفورد، حارس مرمى المنتخب الإنجليزي لكرة القدم، أن يرفع توماس توخيل، المدير الفني، من مستوى خطبه التحفيزية خلال بطولة كأس العالم هذا الصيف.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن المدرب الألماني يشتهر بشغفه الكبير، وقد ظهر جزء من ذلك عندما ألقى خطاباً حماسياً على اللاعبين في أول اجتماع له معهم في مارس (آذار) 2025، حيث شبَّه الفوز بكأس العالم بتسلق جبل إيفرست.

ويعتقد بيكفورد، الذي يستعد للمشاركة في خامس بطولة كبرى حارساً أساسياً للمنتخب الإنجليزي، أن توخيل سيزيد من شدة وحماس خطبه في محاولة لإلهام لاعبيه نحو تحقيق مجد في أميركا الشمالية.

وقال حارس إيفرتون لبرنامج «تاك سبورت» الإذاعي: «أعتقد أن المدرب، بالشغف الذي سيُظهره، وبالخطابات التحفيزية، سيزيد من مستواها». وأضاف: «إنها جيدة جداً، وذات جودة عالية بصراحة».

وأكمل: «إنه رائع. الأمر المعتاد أنه عندما نتدرب نعمل بجد، وعندما نكون في الاجتماعات نستمع ونركز، والمدرب يقود هذه الاجتماعات، وهذا ينعكس على التدريب أو المباراة. بصراحة، هو من الطراز الرفيع».

ويأمل الاتحاد الإنجليزي أن يكون توخيل هو المدرب القادر على قيادة إنجلترا للتتويج بلقب كبير، بعد خسارة نهائي بطولتي كأس أمم أوروبا الأخيرتين تحت قيادة غاريث ساوثغيت.