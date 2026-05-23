قائمة الأخضر المونديالية: سالم «القائد»... وغياب الفرج والبليهي

على طريقة المنتخبات العالمية الكبرى، أعلن رسمياً، السبت، عن قائمة الأخضر المشاركة في المعسكر الإعدادي الذي سيُقام خلال الفترة من 25 مايو (أيار) حتى 10 يونيو (حزيران) المقبل في الولايات المتحدة الأميركية، وذلك ضمن المرحلة الرابعة والأخيرة من برنامج إعداد الأخضر للمشاركة في كأس العالم 2026.

ضمّت القائمة التي أعلن عنها قائد منتخب الناشئين السعودي علي اليحيى كبادرة وتأكيد من المدرب اليوناني دونيس على دعمه للجيل الصاعد والشاب، 30 لاعباً هم: محمد العويس، نواف العقيدي، أحمد الكسار، عبد القدوس عطية، عبد الإله العمري، حسان التمبكتي، جهاد ذكري، علي لاجامي، حسن كادش، سعود عبد الحميد، محمد أبو الشامات، علي مجرشي، متعب الحربي، نواف بوشل، زكريا هوساوي، محمد كنو، عبد الله الخيبري، زياد الجهني، ناصر الدوسري، مصعب الجوير، علاء آل حجي، سالم الدوسري، خالد الغنام، أيمن يحيى، سلطان مندش، صالح أبو الشامات، فراس البريكان، عبد الله آل سالم، صالح الشهري، وعبد الله الحمدان.

وشهدت القائمة غياب سلمان الفرج، قائد المنتخب السعودي، الذي عاد في الفترة الأخيرة للمشاركة مع المدرب السابق هيرفي رينارد، وكذلك المدافع علي البليهي الذي لمح في وقت سابق لجاهزيته من أجل خدمة الأخضر.

اليوناني دونيس خلال المؤتمر الصحافي (المنتخب السعودي)

ومن المقرر أن تغادر بعثة الأخضر إلى الولايات المتحدة الأميركية، مساء الاثنين، لإقامة المرحلة الأولى من المعسكر الإعدادي في مدينة نيويورك، التي ستمتد حتى الحادي والثلاثين من الشهر الحالي، وتتخللها مباراة ودية يوم 30 مايو أمام منتخب الإكوادور على ملعب «سبورتس إليستريتد» بمدينة هاريسون في ولاية نيوجيرسي.

في حين ستغادر بعثة الأخضر في الأول من شهر يونيو المقبل إلى مدينة أوستن في ولاية تكساس لبدء المرحلة الثانية من برنامج الإعداد، التي ستمتد حتى التاسع من الشهر ذاته، وستتخللها مباراتان وديتان، تجمع الأولى الأخضر بمنتخب بورتوريكو يوم الجمعة الخامس من شهر يونيو على ملعب «كيو 2» في مدينة أوستن، في حين يلاقي الأخضر في المباراة الثانية منتخب السنغال يوم الثلاثاء التاسع من الشهر ذاته، على ملعب نادي سان أنطونيو في مدينة سان أنطونيو بولاية تكساس، وسيدخل المنتخب السعودي في العاشر من شهر يونيو المقبل مرحلة البطولة، حيث ستتخذ بعثة المنتخب السعودي من مدينة أوستن مقراً رئيساً لها خلال المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026.

يُذكر أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة الثامنة ضمن بطولة كأس العالم 2026 إلى جانب منتخبات إسبانيا، والأوروغواي، والرأس الأخضر.

بدوره أكد اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب المنتخب السعودي، أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل التدريجي لبناء منتخب تنافسي قادر على القتال في كأس العالم 2026، مشدداً على أهمية منح اللاعبين الثقة، والإيمان بقدراتهم، وذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي سبق إعلان قائمة الأخضر لمعسكر الإعداد المقبل.

وبعد الكشف عن قائمته، تطرق دونيس إلى مسألة تأثير اللاعبين الأجانب في الدوري السعودي، قائلاً: أغلب القرارات لها جوانب إيجابية وسلبية، ومن ضمن الإيجابيات خلال السنوات العشر الأخيرة وجود لاعبين أجانب بمستوى عالٍ، وهذا يساعد اللاعب السعودي على التطور، والارتقاء في جميع النواحي، ومنافستهم.

جانب من المؤتمر الصحافي الذي عقده مدربه الأخضر للإعلان عن القائمة المونديالية (المنتخب السعودي)

وعن طموحات المنتخب في كأس العالم 2026، قال دونيس: «هدفنا أن نكون منافسين، ونقاتل، أنا سعيد ببطولة كأس العالم الأخيرة، وفوز المنتخب على الأرجنتين، وهدفي الآن نعطي كل شيء في كل مباراة، ونقاتل لأجل النتائج الإيجابية».

وأضاف: «نريد أن نرى فريقاً منظماً، ومنضبطاً، وكل لاعب يعرف دوره، ونريد أن نرى منتخباً يلعب بشغف كبير، ورغبة كبيرة».

وكشف دونيس عن متابعته الدقيقة للاعبين منذ تعيينه، قائلاً: «التعيين الرسمي قبل 35 يوماً، وكل هذه الفترة قضيتها بالتواصل مع الأندية، ورؤية الأرقام البدنية الخاصة باللاعبين، والمعلومات التي تخص اللاعبين من الناحية الطبية».

وأضاف: «كنّا في تواصل مستمر مع اللاعبين الذين كنّا نتابعهم، وعقدنا اجتماعات فردية مع أغلب لاعبي المنتخب المنضمين للقائمة.

وأوضح بشأن جاهزية اللاعبين: «لدينا جميع المعلومات التي نحتاجها، ومن الناحية الطبية أغلب اللاعبين جاهزون، باستثناء نواف العقيدي حالياً في آخر مراحل التأهيل».

ورفض دونيس الدخول في تفاصيل فردية تخص بعض الأسماء المستبعدة، وذلك عند سؤاله عن استبعاده همام الهمامي، ومراد هوساوي، موضحاً: «لا أحب الحديث عن اللاعبين بشكل شخصي، مراد كان لاعبي مع الخليج، وهو موهوب، لكنه لم يخض دقائق لعب كافية مع الهلال، وباب المنتخب السعودي دائماً مفتوح للجميع».

وعن فلسفته الفنية، قال دونيس: «أنا مدرب أحب الاحتفاظ بالكرة، والضغط العالي، والكرة الهجومية، لكن حين أواجه إسبانيا فسيكون الاستحواذ على الكرة أمراً غير طبيعي، وعلينا الاعتماد على الدفاع».