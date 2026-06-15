قائد هيرتا برلين ينتقل لفولفسبورغ

ذكر تقرير إعلامي، اليوم الاثنين، أن فابيان ريس، قائد فريق هيرتا برلين الألماني لكرة القدم، سينتقل إلى فولفسبورغ، المنافس بدوري الدرجة الثانية.

وذكرت مجلة «كيكر» الألمانية أن الناديين توصلا لاتفاق شفهي على الانتقال، حيث تصل قيمة الصفقة لنحو 8 ملايين يورو (9.3 مليون دولار).

ويقال إن اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً اتفق على بنود العقد الأسبوع الماضي مع فولفسبورغ، الذي هبط من الدوري الألماني الممتاز (البوندسليغا) في مايو (أيار) الماضي بعد خسارته 1-2 أمام بادربورن في الملحق الفاصل.

ولا يزال الفحص الطبي لريس، الذي انضم إلى هيرتا برلين في صفقة انتقال حر من هولشتاين كيل عام 2023 وسجل 10 أهداف في دوري الدرجة الثانية هذا الموسم، معلقاً.

وكان لاعب الوسط المهاجم، مدد تعاقده مع هيرتا برلين الصيف الماضي حتى 2030، ولكن يعتقد أن هيرتا برلين، الذي يعاني من ضائقة مالية بحاجة إلى زيادة إيرادات الانتقالات.

وانتقل النجم الشاب كينيت إيشهورن (16 عاماً)، بالفعل إلى باير ليفركوزن مقابل نحو 9 ملايين يورو، بينما قد يرحل لاعبون أساسيون آخرون مثل تيارك إرنست ومارتون دارداي في إطار عملية إعادة الهيكلة.

ويعد فولفسبورغ، بطل «البوندسليغا» عام 2009، من بين أبرز المرشحين للعودة الفورية إلى «البوندسليغا» في الموسم المقبل.