مصادر لـ«الشرق الأوسط»: «الأخضر» سيلاعب نيكاراغوا قبل المونديال

تحصلت «الشرق الأوسط» على أسماء المنتخبات التي سيلاعبها المنتخب السعودي وديا قبل المشاركة في كأس العالم 2026.

وقالت المصادر أن الاختيار وقع على منتخب نيكاراغوا لمواجهته في الرابع من شهر يونيو المقبل، ومنتخب السنغال في 9 يونيو، على ملعب نادي سان أنطونيو في سان أنطونيو بولاية تكساس.

ومن المقرر أن يخوض الأخضر مبارياته الودية ضمن معسكره الإعدادي في أميركا، والمقام خلال الفترة من 25 مايو وحتى 11 يونيو المقبل، وذلك في إطار المرحلة الرابعة والأخيرة من برنامج الإعداد لبطولة كأس العالم.

وحل المنتخب السعودي في المجموعة الثامنة ضمن بطولة كأس العالم 2026، إلى جانب منتخبات إسبانيا، الأوروغواي، والرأس الأخضر.

من جانب ىخر، قالت مصادر مطلعة أن اليوناني دونيس المدير الفني للمنتخب السعودي، قرر الاستعانة بعدد من الكوادر والخبرات العاملة في الأندية المحلية لتدعيم جهازه المعاون قبل المونديال.

ومن بين هذه الأسماء المترجم أحمد العجمي من نادي الخليج "لضمان سهولة التواصل والربط بين الجهاز الفني واللاعبين"، ومحللي الأداء منذر الجاسم ومحمد القضيب من الفتح والخليج على الترتيب للانضمام إلى الطاقم.

وفي سياق تطوير المنظومة الطبية والجهوزية البدنية تم تكليف الكولومبي خوان ديفيد بينا دوكي المدير الطبي لكرة القدم النسائية السعودية بمهام ضمن الطاقم المشرف.