الجبال: هبوط الأخدود نقطة تصحيحية للمستقبل

أكد فتحي الجبال مدرب فريق الأخدود، أن المرحلة الحالية التي يمر بها النادي تتطلب تقييمًا شاملًا بعد الهبوط من دوري روشن السعودي، مشددًا على أن ما حدث يجب أن يكون نقطة تصحيح للمستقبل، وذلك عقب خسارة فريقه أمام الرياض في الجولة الأخيرة من الدوري.

واستهل الجبال حديثه بتهنئة فريق النصر بتحقيق لقب الدوري، كما بارك لنادي الرياض ضمان البقاء في دوري المحترفين، مشيرًا إلى أن فريقه حاول الظهور بصورة جيدة خلال المواجهة رغم صعوبة الظروف التي عاشها الفريق في الفترة الماضية.

وأوضح مدرب الأخدود أن الجهاز الفني منح الفرصة لعدد من اللاعبين الذين لم يحصلوا على دقائق كافية هذا الموسم، مضيفًا أن الفريق كان يسعى للخروج بنتيجة إيجابية، إلا أن حاجة الرياض للنقاط ودافعه الكبير كانا العامل الأبرز في حسم المواجهة.

وأشار الجبال إلى أن المباراة شهدت روحًا رياضية عالية بين الطرفين، مؤكدًا أن الفترة التي عمل خلالها مع الفريق كانت معقدة للغاية، خصوصًا مع ارتباط مصير الأخدود بنتائج الفرق الأخرى حتى في الأوقات التي حقق فيها الفريق نتائج إيجابية.

وشدد مدرب الأخدود على أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى مراجعة حقيقية، مع الاعتراف بوجود أخطاء حدثت خلال الموسم، مضيفًا أن الهبوط لا يمثل نهاية الطريق، بل فرصة لإعادة ترتيب الأوراق وتصحيح المسار.