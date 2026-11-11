الدولار يواصل مكاسبه مع تصاعد رهانات رفع الفائدة الأميركية

واصل الدولار ارتفاعه في التعاملات الآسيوية، الأربعاء، مقترباً من أعلى مستوياته في أسبوعين، مدعوماً ببيانات التضخم الأميركية التي تجاوزت التوقعات، وتصريحات متشددة لمسؤولين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي عززت رهانات الأسواق على رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.1 في المائة إلى 102.30 نقطة، مقترباً من أعلى مستوى له منذ 29 أكتوبر (تشرين الأول). وكان المؤشر قد صعد 0.5 في المائة، الثلاثاء، عقب صدور بيانات أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة خلال أكتوبر بأكثر من المتوقع، مدفوعة بزيادة تكاليف الغذاء والسكن.

وقال كريس ويستون، رئيس قسم الأبحاث لدى مجموعة «بيبرستون»، إن أسواق أسعار الفائدة لا تكتفي بتسعير زيادة جديدة، بل بدأت تتساءل عن مدى التشديد الذي قد يتعين على السياسة النقدية الأميركية بلوغه في نهاية المطاف، معتبراً أن هذا النقاش يحمل تداعيات أكبر على الأصول عالية المخاطر.

وحافظ الدولار على مكاسبه أمام العملات الرئيسية خلال التعاملات الآسيوية، فيما استقر اليورو عند 1.1163 دولار، والجنيه الإسترليني عند 1.3346 دولار. كما استقرت العملة الأميركية أمام الين الياباني عند 158.82 ين.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.1 في المائة إلى 0.6875 دولار، مبتعداً قليلاً عن أدنى مستوى له في سبعة أشهر، بينما استقر الدولار النيوزيلندي عند 0.5606 دولار.

وعززت تصريحات أعضاء لهم حق التصويت في لجنة تحديد أسعار الفائدة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي، أبدوا قلقاً إزاء استمرار ارتفاع التضخم، التوقعات بمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة، ما دفع المتعاملين إلى التخلي تقريباً عن رهانات تثبيت الفائدة في الاجتماع المقبل، المقرر اختتامه في 9 ديسمبر (كانون الأول).

وبحسب أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، تعكس العقود الآجلة لأسعار الفائدة احتمالاً بنسبة 85 في المائة لرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل، بعدما استبعدت الأسواق تماماً سيناريو التثبيت، الذي كانت تقدر احتماله بنحو 16 في المائة قبل يوم واحد.

وفي المقابل، باتت الأسواق تسعّر احتمالاً بنسبة 15 في المائة لزيادة أكبر تبلغ 50 نقطة أساس، إلى جانب ترجيح تجاوز احتمال رفع الفائدة مرة أخرى في يناير (كانون الثاني) مستوى 50 في المائة.

وفي أسواق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات بمقدار 13.8 نقطة أساس إلى 4.996 في المائة.

أما في سوق العملات المشفرة، فتراجعت بتكوين 0.1 في المائة إلى 73 ألفاً و712.34 دولار، مقتربة من أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر، بينما ارتفعت إيثريوم 0.6 في المائة إلى 2067.24 دولار.