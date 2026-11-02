الصناعات التحويلية في إسبانيا تسجل أسرع وتيرة نمو منذ أغسطس 2025

أظهر مسح للشركات، الاثنين، أن قطاع الصناعات التحويلية في إسبانيا سجل، خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أسرع وتيرة نمو منذ أغسطس (آب) 2025، مدفوعاً بارتفاع الإنتاج والطلبيات الجديدة بأقوى معدلاتهما منذ نحو عام.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز» لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية الإسباني إلى 52.2 نقطة في أكتوبر، مقارنةً بـ51 نقطة في سبتمبر (أيلول). وتشير القراءة التي تتجاوز 50 نقطة إلى نمو النشاط، في حين تعكس المستويات دونها انكماشه، وفق «رويترز».

قال بول سميث، مدير الشؤون الاقتصادية لدى «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، إن قطاع الصناعات التحويلية الإسباني أظهر مؤشرات متجددة على قدرته على الصمود في مواجهة التحديات المستمرة خلال أكتوبر، مع انتعاش الإنتاج وارتفاع الطلبيات الجديدة للمرة الأولى منذ ستة أشهر.

وزاد الإنتاج للشهر الثاني على التوالي، في حين سجلت الطلبيات الجديدة أقوى وتيرة نمو خلال 12 شهراً. كما ارتفعت أعمال التصدير، للشهر الثاني على التوالي، مدعومة بالطلب من أسواق أوروبية رئيسية.

وسجلت الأعمال المتراكمة أسرع زيادة منذ أغسطس 2025. وفي المقابل، تراجع التوظيف بشكل طفيف، مع استمرار إحجام الشركات عن تعويض الموظفين الذين يغادرون العمل، ما أدى إلى زيادة أعباء العمل على الموظفين الحاليين.

واستمرت فترات تسليم المورّدين في الارتفاع، في اتجاه يعكس تدهوراً متواصلاً منذ يوليو (تموز) 2023، كما ارتفع نشاط الشراء، للمرة الأولى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وزادت مخزونات المشتريات، للمرة الأولى في 13 شهراً.

وعلى صعيد التكاليف، تسارعت وتيرة ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أقوى مستوياتها منذ مايو (أيار)، حين سجلت أعلى مستوى لها في أربع سنوات؛ وذلك بفعل زيادة تكاليف الطاقة والوقود والخدمات اللوجستية والشحن. كذلك ارتفعت أسعار المنتجات بأسرع وتيرة منذ يونيو (حزيران)، مع تمرير الشركات جانباً من الزيادة في تكاليفها إلى العملاء.

ورغم استمرار تفاؤل الشركات المصنّعة بشأن الإنتاج، خلال العام المقبل، تراجعت مستويات الثقة، مقارنةً بسبتمبر إلى ما دون متوسطها المعتاد، في ظل مخاوف من ارتفاع التكاليف واستمرار الضبابية الجيوسياسية.