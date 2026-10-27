قبرص توقع اتفاقيات بـ1.8 مليار دولار لتطوير حقل غاز «كرونوس»

اتخذت قبرص خطوة أقرب نحو تحويل غازها الطبيعي البحري إلى مصدر دخل للبلاد، بعد أن وقّعت عقوداً تصل قيمتها إلى 1.8 مليار دولار، لتطوير حقل غاز «كرونوس» البحري.

وأفادت صحيفة «كاثيميرني» اليونانية، الثلاثاء، بأن الاتفاقيات -التي تم توقيعها في القصر الرئاسي- تغطي بناء وتركيب البنية التحتية اللازمة لتطوير الحقل الذي تم اكتشافه في المربع رقم 6 من المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.

ومن المقرر بدء الإنتاج عام 2028، بعد الموافقة على قرار الاستثمار النهائي في يوليو (تموز) المقبل.

ويستهدف مسار مشروع الطاقة التصدير، حيث سيتم نقل الغاز إلى مصر للمعالجة والتسييل في المنشآت القائمة، بما يشمل محطة دمياط للغاز الطبيعي المسال، قبل أن يتم شحنه بشكل رئيس إلى أوروبا.

ويقدر احتياطي حقل «كرونوس» بأكثر من 3 تريليونات قدم مكعبة من الغاز الطبيعي. وتدير شركة «إيني» الإيطالية المربع رقم 6 بحصة 50 في المائة، إلى جانب شركة «توتال إنرجيز» الفرنسية.