ناقلات الغاز عبر مضيق هرمز تسجل أعلى حركة شهرية منذ اندلاع الحرب في أكتوبر

سجلت حركة ناقلات الغاز الطبيعي المسال المحمّلة المغادرة عبر مضيق هرمز أعلى مستوياتها الشهرية خلال أكتوبر (تشرين الأول) منذ اندلاع الحرب الأميركية - الإيرانية في فبراير (شباط) الماضي، في مؤشر على تحسن تدريجي لحركة صادرات الغاز من الخليج، رغم استمرار القيود والاضطرابات التي طالت الملاحة في الممر البحري الحيوي.

وأظهرت بيانات تتبع السفن الصادرة عن «إس آند بي غلوبال إنرجي» عبور 31 ناقلة محمّلة بالغاز الطبيعي المسال عبر المضيق خلال أكتوبر، مقارنة بـ23 ناقلة في سبتمبر (أيلول). وشملت الشحنات 23 ناقلة جرى تحميلها في ميناء رأس لفان القطري، وثماني ناقلات من جزيرة داس في الإمارات.

وقال إريك يب، كبير المحللين لدى «إس آند بي غلوبال إنرجي»، إن حركة العبور الإماراتية عادت إلى مستويات ما قبل الحرب، فيما استعادت قطر أكثر من 30 في المائة من مستويات العبور السابقة للنزاع.

وفي قراءة أخرى لحركة الشحن، أظهرت بيانات شركة «كبلر» ارتفاع عدد شحنات الغاز الطبيعي المسال المحمّلة خلال أكتوبر إلى 42 شحنة، مقارنة بـ27 شحنة في سبتمبر. كما بلغت عمليات التحميل في رأس لفان 35 شحنة، تجاوزت حمولتها 2.7 مليون طن، وهو أعلى مستوى منذ اندلاع الحرب، وإن ظل أقل بكثير من صادرات قطر التي قاربت 6.2 مليون طن في فبراير.

وشهدت حركة الشحن أيضاً استخدام عمليات نقل الغاز من سفينة إلى أخرى قبالة سواحل سلطنة عُمان، في مؤشر على لجوء الشركات إلى ترتيبات لوجستية بديلة لتسهيل وصول الشحنات إلى وجهاتها.

وأظهرت بيانات «كبلر» أن ناقلتين غادرتا رأس لفان عبر المضيق ونفذتا عمليات نقل من سفينة إلى أخرى قبالة منطقة المخطاف في صحار. ونقلت الناقلة «إس سي بريستيج» حمولتها إلى «بي دبليو إن إن كريستال سكاي»، التي تتجه حالياً إلى كوريا الجنوبية.

كما نقلت الناقلة «المفير» شحنتها إلى الناقلتين «شاندونغ ريدوود» و«إجنان»، اللتين أوصلتا الشحنات إلى باكستان.

وفي المقابل، ظلت صادرات جزيرة داس الإماراتية مستقرة عند سبع عمليات تحميل خلال أكتوبر، دون تغيير عن سبتمبر، وفق بيانات «كبلر».