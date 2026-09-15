رئيس «سدايا»: المرحلة المقبلة تتطلب سياسات عملية لإدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي

قال رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، الدكتور عبد الله بن شرف الغامدي، إن المرحلة المقبلة تتطلب تحويل المبادئ المشتركة لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي إلى تطبيق عملي، من خلال سياسات قابلة للتنفيذ، وأدوات فاعلة لإدارة المخاطر.

وأضاف الغامدي، خلال افتتاح المنتدى العالمي الرابع لليونيسكو لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي في الرياض، أنه «في ظلِّ المخاوف التي عبَّرت عنها مؤخراً قيادات الشركات الكبرى حول التسارع في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة (Frontier AI)، ودعواتهم المتواترة إلى كبح جماح هذا التسارع وترشيده، فإن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على هذه المبادئ المشتركة وتحويلها إلى تطبيق عملي».

وأوضح أن ذلك يتطلب «سياسات قابلة للتنفيذ، وأدوات فاعلة لإدارة المخاطر، وقدرات مؤسسية تمكِّن الدول من تطبيقها في واقعها».

وقال الغامدي إن هذا التوجه «لا يعني بالضرورة أن تتبنى الدول نموذجاً موحداً»، مضيفاً: «بل الانطلاق من مبادئ مشتركة، وأن نتبادل الخبرات والأدوات مع احترام أولويات كل دولة وثقافتها».

وفي الجانب المرتبط بتمكين الدول من الاستفادة من التقنية، قال الغامدي: «لا ينبغي أن تنفصل الحوكمة عن التمكين؛ فالدول تحتاج إلى الأطر كما تحتاج إلى المهارات، والبيانات، والبنية التحتية التي تمكِّنها وتعظِّم الاستفادة من تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي».

وأشار إلى أن السعودية أطلقت في 2026 «الإطار الوطني لإدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي» و«علامات أخلاقيات الذكاء الاصطناعي»، في إطار توجه يجعل الحوكمة وإدارة المخاطر جزءاً من تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأكد الغامدي أن أهمية المنتدى تتمثل في الانتقال «من الاتفاق على المبادئ إلى القدرة على تنفيذها»، مشدداً على أن التعاون الدولي ينبغي أن يركز على بناء القدرات، وليس الحوار فقط.