أسعار الجملة في ألمانيا تسجل في أغسطس أسرع ارتفاع منذ أكثر من 3 سنوات

قال مكتب الإحصاء الاتحادي يوم الثلاثاء، إن أسعار الجملة في ألمانيا ارتفعت بأسرع وتيرة لها منذ أكثر من 3 سنوات في أغسطس (آب)؛ إذ أدى الصراع في إيران والشرق الأوسط إلى ارتفاع تكاليف منتجات الطاقة والمواد الخام، على وجه الخصوص.

ووفقاً للمكتب، ارتفعت أسعار الجملة، التي تُعد مؤشراً مبكراً لاتجاهات التضخم، بنسبة 6.8 في المائة في أغسطس، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وأشار المكتب إلى أن آخر قراءة شهرية تجاوزت هذا المستوى سُجلت في فبراير (شباط) 2023، عندما بلغت 9.5 في المائة.

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 0.9 في المائة، وفق «رويترز».

وقال المكتب: «على غرار الأشهر السابقة، يُعزى ارتفاع الأسعار المسجل في أغسطس 2026 إلى حد بعيد إلى الصراع في إيران والشرق الأوسط، ما أدى إلى زيادة أسعار الجملة لمنتجات الطاقة والمواد الخام بشكل خاص».

وقفزت أسعار المنتجات البترولية بنسبة 36.1 في المائة على أساس سنوي، في حين ارتفعت أسعار المنتجات الكيميائية بنسبة 13.6 في المائة.

وظل معدل التضخم في ألمانيا أعلى من المستوى المستهدف للبنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة منذ اندلاع الحرب في إيران أواخر فبراير، مسجلاً 2.9 في المائة في أحدث قراءة له في أغسطس.

وكانت إيزابيل شنابل، عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، قد وصفت الارتفاعات الأخيرة في أسعار الطاقة بأنها «مثيرة للقلق للغاية» يوم الاثنين، كما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة الأسبوع الماضي للمرة الثانية هذا العام، وعدَّل بالزيادة كثيراً من توقعاته للتضخم.