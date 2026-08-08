صناديق الأسهم العالمية تسجل تدفقات للأسبوع الـ11 على التوالي

سجلت صناديق الأسهم العالمية تدفقات نقدية للأسبوع الحادي عشر على التوالي، حيث عزز التفاؤل بشأن موسم أرباح قوي وانخفاض أسعار النفط الخام، إقبال المستثمرين على الأصول عالية المخاطر.

وضخ المستثمرون صافي سيولة بنحو 21.15 مليار دولار في صناديق الأسهم العالمية خلال الأسبوع المنتهي في 5 أغسطس (آب)، مقارنة بصافي مشتريات بلغ نحو 27.72 مليار دولار في الأسبوع السابق، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي ليبر».

وأعلنت «أمازون» الأسبوع الماضي أقوى نمو لأعمالها السحابية منذ أكثر من 4 سنوات. كما أعلنت «كاتربيلر»، التي يُنظر إليها على نطاق واسع باعتبارها مؤشراً رئيسياً لأداء الاقتصاد الصناعي العالمي، وشركة «بالانتير تكنولوجيز»، نتائج قوية في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وأظهرت بيانات الأرباح لنحو 808 شركات مدرجة ضمن مؤشر «إم إس سي آي العالمي» أعلنت نتائجها حتى الآن، أن إجمالي أرباحها في الربع الأخير ارتفع بنسبة 40.9 في المائة مقارنة بالعام السابق، فيما تجاوزت نتائج نحو 75 في المائة منها توقعات المحللين.

وعلى مستوى المناطق، استقطبت صناديق الأسهم الأوروبية 12.52 مليار دولار، وهو أكبر تدفق أسبوعي لها منذ 8 يوليو (تموز)، بينما سجلت الصناديق الآسيوية تدفقات داخلة بلغت 8.15 مليار دولار. وفي المقابل، خالفت الصناديق الأميركية الاتجاه، وسجلت تدفقات خارجة بنحو 1.58 مليار دولار.

وعلى مستوى القطاعات، تباطأت التدفقات إلى صناديق التكنولوجيا إلى أدنى مستوى لها في 6 أسابيع، عند 1.44 مليار دولار. وسجلت صناديق القطاعات الصناعية والسلع الاستهلاكية الكمالية والرعاية الصحية صافي مشتريات بلغ 1.08 مليار دولار و710 ملايين دولار و653 مليون دولار على التوالي.

وفي الوقت نفسه، ضخ المستثمرون صافي 12.27 مليار دولار في صناديق السندات العالمية، مسجلين أكبر صافي مشتريات أسبوعية في 3 أسابيع.

واستقطبت صناديق السندات مرتفعة العائد 3.66 مليار دولار، وهو أكبر تدفق أسبوعي لها في 5 أسابيع. كما سجلت صناديق السندات قصيرة الأجل وصناديق المشاركة في القروض، تدفقات داخلة بلغت 3.43 مليار دولار و915 مليون دولار على التوالي.

واستقطبت صناديق أسواق النقد صافي تدفقات داخلة بلغ 57.48 مليار دولار، منهية سلسلة استمرت 3 أسابيع من التدفقات الخارجة الصافية.

وعلى مستوى صناديق السلع الأولية، واصلت صناديق الذهب والمعادن النفيسة الأخرى جذب المستثمرين للأسبوع الرابع على التوالي، مستقطبة صافي تدفقات بلغ 345 مليون دولار. وفي المقابل، سجلت صناديق الطاقة ثاني تدفق أسبوعي صافٍ خارج على التوالي، بقيمة 153 مليون دولار.

وفي الأسواق الناشئة، اكتسبت صناديق الأسهم زخماً؛ إذ ارتفعت التدفقات الأسبوعية الداخلة إليها إلى أعلى مستوى لها في أكثر من 5 أشهر، عند 9.26 مليار دولار. كما استقطبت صناديق السندات استثمارات صافية بلغت 303 ملايين دولار، وفقاً لبيانات شملت 28959 صندوقاً.

صناديق الأسهم الأميركية تخالف الاتجاه

سجلت صناديق الأسهم الأميركية تدفقات خارجة خلال الأسبوع المنتهي في 5 أغسطس، وسحب المستثمرون صافي 1.58 مليار دولار من صناديق الأسهم الأميركية خلال الأسبوع، في تراجع جزئي عن صافي استثمارات بلغ 11.77 مليار دولار في الأسبوع السابق، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي ليبر». وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 6.5 في المائة من أدنى مستوى سجله الأسبوع الماضي عند 7,313.92 نقطة، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 7,793.68 نقطة يوم الأربعاء.

وسجلت صناديق الأسهم الأميركية ذات النمو صافي تدفقات خارجة بلغ 5.5 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو ما عوّض بأكثر من الزيادة البالغة 3.1 مليار دولار في التدفقات الداخلة خلال الأسبوع السابق. وفي المقابل، سجل المستثمرون صافي مشتريات بقيمة 1.99 مليار دولار في صناديق أسهم القيمة.

وفي الوقت نفسه، تراجعت الاستثمارات الأسبوعية في الصناديق القطاعية إلى أدنى مستوى لها في 3 أسابيع، عند 1.62 مليار دولار، مع انخفاض صافي مشتريات صناديق التكنولوجيا إلى أدنى مستوى لها في 6 أسابيع، عند 388 مليون دولار.

وفي المقابل، استقطبت صناديق القطاعات الصناعية والرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية الكمالية صافي تدفقات داخلة ملحوظة بلغ 875 مليون دولار و866 مليون دولار و708 ملايين دولار على التوالي.

وسجلت صناديق السندات الأميركية صافي تدفقات أسبوعية داخلة بلغ 6.52 مليار دولار، مع ارتفاع الطلب مقارنة بصافي تدفقات بلغ 1.26 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وتصدرت صناديق السندات ذات الدرجة الاستثمارية قصيرة إلى متوسطة الأجل، وصناديق السندات الحكومية وأذون وسندات الخزانة قصيرة إلى متوسطة الأجل، وصناديق الديون البلدية تدفقات صناديق السندات؛ إذ استقطبت صافي مشتريات بلغ 2.05 مليار دولار و1.3 مليار دولار و1.15 مليار دولار على التوالي.

كما تجدد اهتمام المستثمرين بصناديق أسواق النقد، التي استقطبت 55.69 مليار دولار من التدفقات الداخلة، بعد 3 أسابيع متتالية من التدفقات الخارجة.