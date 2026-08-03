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الاقتصاد

«المركزي المصري» يطلق بوابة إلكترونية للجنة الاستقرار المالي الأفريقية

بالتعاون مع جمعية البنوك المركزية في القارة السمراء

مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
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«المركزي المصري» يطلق بوابة إلكترونية للجنة الاستقرار المالي الأفريقية

مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

أطلق البنك المركزي المصري بالتعاون مع جمعية البنوك المركزية الأفريقية، البوابة الإلكترونية للجنة الاستقرار المالي الأفريقية، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون المؤسسي بين البنوك المركزية الأفريقية، وترسيخ آليات تبادل المعرفة والخبرات في مجال الاستقرار المالي على مستوى القارة.

وأفاد البنك المركزي في بيان صحافي يوم الاثنين، بأن «إطلاق البوابة يعكس نجاح الجهود المشتركة التي أسفرت في الأساس عن تأسيس لجنة الاستقرار المالي الأفريقية، بمبادرة من البنك المركزي المصري، وبرعاية المحافظ حسن عبد الله، وتحت مظلة جمعية البنوك المركزية الأفريقية، لتكون أول إطار مؤسسي قاري معني بقضايا الاستقرار المالي من المنظور الاحترازي الكلي، بما يساهم في دعم التنسيق والتعاون بين البنوك المركزية الأفريقية، وتعزيز استقرار الأنظمة المالية بالقارة».

وأكد البيان أن تلك البوابة تمثل خطوة مؤسسية مهمة في مسار عمل اللجنة؛ حيث توفر منصة رقمية متكاملة للتعريف باللجنة وأهدافها واختصاصاتها وهيكلها التنظيمي وأعضائها من البنوك المركزية الأفريقية، كما تسلط الضوء على مجموعات العمل التابعة لها، بما في ذلك مجموعة عمل تقرير الاستقرار المالي الأفريقي، ومجموعة عمل تطوير وتنفيذ السياسات الاحترازية الكلية، ودورهما في دعم تحقيق أهداف اللجنة، وتعزيز التعاون الفني بين البنوك المركزية بالقارة. كذلك، تبرز البوابة الدور المحوري لسكرتارية اللجنة، في دعم أعمال اللجنة ومجموعات العمل التابعة لها من خلال التنسيق الفني والإداري، فضلاً عن توليها إدارة البوابة الإلكترونية والإشراف على تحديث محتواها.

وتُعد البوابة منصة رئيسية لنشر مخرجات اللجنة ومجموعات العمل التابعة لها، بما يشمل التقارير والدراسات والأوراق الفنية والمواد المرجعية المختلفة، وعلى رأسها تقرير الاستقرار المالي الأفريقي، الذي يمثل أول تقييم قاري شامل للاستقرار المالي في أفريقيا يتم إعداده من قبل البنوك المركزية الأفريقية.

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