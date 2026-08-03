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الاقتصاد

الأسهم الأوروبية تستهل أغسطس بمكاسب مدعومة بآمال حل دبلوماسي

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
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الأسهم الأوروبية تستهل أغسطس بمكاسب مدعومة بآمال حل دبلوماسي

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف، الاثنين، لتبدأ شهر أغسطس (آب) بأداء إيجابي، مدعومة بآمال تحقيق تقدم دبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران، بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن المحادثات مع طهران ستُعقد في وقت لاحق من الاثنين؛ ما عزز التوقعات بإمكانية التوصل إلى اتفاق يخفف من حدة ارتفاع أسعار النفط.

وصعد مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.4 في المائة إلى 651.88 نقطة بحلول الساعة 07:09 بتوقيت غرينتش، وفق «رويترز».

في المقابل، تراجعت أسهم قطاع الطاقة بنسبة 2 في المائة مع انخفاض العقود الآجلة للنفط بنحو 5.9 في المائة، بعدما أحجم ترمب عن شن هجوم جديد على إيران، مفضلاً السعي إلى التوصل لاتفاق سريع يحدّ من طموحات طهران النووية ويسمح بإعادة فتح مضيق هرمز.

وفي القطاعات الأخرى، تصدر قطاع السفر والترفيه المكاسب بارتفاع بلغ 2.1 في المائة.

وكان مؤشر «ستوكس 600» قد أنهى يوليو (تموز) مرتفعاً بأكثر من 1 في المائة، مدعوماً بنتائج أعمال قوية ساعدت في تخفيف المخاوف المرتبطة بالصراع الأميركي - الإيراني، الذي دفع أسعار خام برنت إلى تجاوز مستوى 90 دولاراً للبرميل. وتُعدّ أوروبا من المناطق الأكثر تأثراً بارتفاع تكاليف الطاقة بسبب اعتمادها الكبير على واردات النفط.

وارتفع سهم شركة «بريسميان» بنسبة 1.5 في المائة بعد موافقتها على الاستحواذ على شركة «أتكور» الأميركية المتخصصة في تصنيع المنتجات الكهربائية مقابل 95 دولاراً للسهم نقداً، في صفقة تبلغ قيمتها المؤسسية نحو 3.8 مليار دولار.

في المقابل، تراجع سهم «أسترازينيكا» بنسبة 7 في المائة بعد تقارير أفادت باحتمال اندماج شركة الأدوية الأوروبية العملاقة مع شركة «بريستول مايرز سكويب» الأميركية.

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أسواق أسهم حرب إيران طاقة بريطانيا

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