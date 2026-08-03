انخفاض عوائد السندات الأوروبية مع انحسار مخاطر تصعيد الشرق الأوسط

تراجعت عوائد سندات منطقة اليورو، يوم الاثنين، مع انخفاض أسعار النفط عقب تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن قرب بدء محادثات مع إيران، مما عزَّز الآمال في التوصل إلى اتفاق قد يسمح بإعادة فتح مضيق هرمز، أحد أهم ممرات الطاقة البحرية في العالم.

إلا أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية قال، يوم الاثنين، إنه لا توجد مفاوضات جارية مع الولايات المتحدة، رغم استمرار المحادثات مع سلطنة عُمان.

وانخفض عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المؤشر المرجعي لمنطقة اليورو، بمقدار 5 نقاط أساس إلى 3.158 في المائة، بعدما ارتفع يوم الجمعة مقترباً من أعلى مستوى له في 15 عاماً.

وكان ترمب قد أبلغ الصحافيين يوم الأحد بأن المفاوضات ستبدأ بعد ظهر الاثنين، من دون أن يحدد الأطراف المشاركين فيها أو مكان انعقادها.

وتراجعت أسعار النفط عقب تصريحات ترمب، إذ انخفض خام برنت بنسبة 5 في المائة إلى 83.30 دولار للبرميل يوم الاثنين.

كما تراجع عائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر تأثراً بتوقعات سياسة البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة، بمقدار 5 نقاط أساس إلى 2.765 في، مع دفع توقعات تراجع الضغوط التضخمية المستثمرين إلى تقليص رهاناتهم على مزيد من رفع أسعار الفائدة.

وتشير أحدث توقعات الأسواق إلى تشديد نقدي إضافي من البنك المركزي الأوروبي بنحو 41 نقطة أساس، مقارنة مع 44 نقطة أساس في نهاية تعاملات الجمعة.

وقال ميشيل توكر، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في المملكة المتحدة ومنطقة اليورو لدى بنك «آي إن جي»، إن العلاقة بين أسعار النفط وأسعار الفائدة، وبالتالي عوائد السندات، لا تزال قوية.

وأضاف أن المؤشرات الأخيرة أصبحت أكثر إيجابية، لكن الأسواق ستحتاج إلى خطوات ملموسة لإعادة فتح مضيق هرمز، تفادياً لعودة أسعار النفط إلى الارتفاع.

وانخفض عائد السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات، الذي يُعد مرجعاً تقليدياً لاقتصادات منطقة اليورو الطرفية، بمقدار 6 نقاط أساس إلى 3.968 في المائة.