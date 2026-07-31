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الاقتصاد

الذكاء الاصطناعي يقود تايوان لتحقيق نمو يتجاوز 12% في الربع الثاني

منظر عام لأفق مدينة تايبيه أثناء شروق الشمس (رويترز)
منظر عام لأفق مدينة تايبيه أثناء شروق الشمس (رويترز)
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الذكاء الاصطناعي يقود تايوان لتحقيق نمو يتجاوز 12% في الربع الثاني

منظر عام لأفق مدينة تايبيه أثناء شروق الشمس (رويترز)
منظر عام لأفق مدينة تايبيه أثناء شروق الشمس (رويترز)

واصل الاقتصاد التايواني الاستفادة من موقعه كمركز رئيسي في سلسلة توريد الذكاء الاصطناعي العالمية، مسجلاً نمواً أسرع من المتوقع خلال الربع الثاني، وفقاً لما أعلنته هيئة الإحصاء الحكومية يوم الجمعة.

وأظهرت البيانات الأولية أن الناتج المحلي الإجمالي لتايوان ارتفع بنسبة 12.92 في المائة على أساس سنوي خلال الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران).

وتجاوز النمو توقعات المحللين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، والبالغة 10.8 في المائة، لكنه جاء دون الزيادة المسجلة في الربع الأول، والتي بلغت 14.55 في المائة، وهي الأسرع خلال نحو خمسة عقود.

وتؤدي تايوان دوراً محورياً في سلسلة توريد الذكاء الاصطناعي العالمية لشركات مثل «إنفيديا» و«أبل»، مستفيدة من وجود أكبر شركة في العالم لتصنيع الرقائق وفق عقود، وهي شركة «تايوان لصناعة أشباه الموصلات» (تي إس إم سي).

وأظهرت بيانات سابقة صادرة عن وزارة المالية أن صادرات تايوان خلال الربع الثاني من عام 2026 ارتفعت بنسبة 43.7 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 220.93 مليار دولار.

ورغم قوة نمو الصادرات، التي قد تشكّل حافزاً لتعديل أسعار الفائدة، قال بعض المحللين إنهم ما زالوا يتوقعون أن يُبقي البنك المركزي التايواني سياسته النقدية دون تغيير خلال اجتماعه المقبل لتحديد أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول).

وقالت «كابيتال إيكونوميكس» في مذكرة بحثية: «نتوقع حالياً أن يُبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير خلال فترة توقعاتنا».

وأضافت أن «بيانات التضخم الأخيرة، إلى جانب النمو الاقتصادي السريع، تزيد بالتأكيد من احتمالات أن يتجه البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة»، مشيرة إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.6 في المائة على أساس سنوي في يونيو، وسط ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، وهو أكبر ارتفاع منذ زيادة بلغت 2.67 في المائة في يناير (كانون الثاني) 2025.

وبفضل طفرة الذكاء الاصطناعي، رفعت هيئة الإحصاء التايوانية في مايو (أيار) توقعاتها لنمو الاقتصاد خلال عام 2026 إلى 9.64 في المائة، مقارنة بتوقع سابق عند 7.71 في المائة.

وكان الاقتصاد التايواني قد نما بنسبة 8.76 في المائة خلال عام 2025، ليسجل أسرع وتيرة نمو له خلال 15 عاماً.

وعلى أساس فصلي، نما الاقتصاد في الربع الثاني من عام 2026 بنسبة سنوية معدلة موسمياً بلغت 9.91 في المائة.

ومن المقرر إعلان بيانات أكثر تفصيلاً ومعدلة، إلى جانب توقعات مستقبلية، في 14 أغسطس (آب).

مواضيع
اقتصاد نمو الذكاء الاصطناعي تايوان

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