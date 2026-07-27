تراجع أرباح «بيكر هيوز» لتكنولوجيا الطاقة خلال الربع الثاني

أعلنت شركة تكنولوجيا الطاقة الأميركية «بيكر هيوز»، تراجع أرباحها خلال الربع الثاني من العام الحالي، مع ضعف الإيرادات، رغم زيادة الطلبيات الجديدة مقارنة بالعام الماضي.

وعن توقعاتها للعام المالي الحالي، قالت الشركة: «العوامل الأساسية الإيجابية تدعم ثقتنا في تحقيق متوسط توقعاتنا للعام كله، في ظل استمرارنا في إدارة الوضع في ظل حالة عدم اليقين السائدة في الشرق الأوسط».

وبلغ صافي أرباح الشركة القابلة للتوزيع خلال الربع الثاني من العام الحالي 681 مليون دولار، بما يعادل 0.68 دولار للسهم، بانخفاض نسبته 3 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي التي سجلت أرباحاً بقيمة 701 مليون دولار، بما يعادل 0.71 دولار للسهم.

في الوقت نفسه، بلغ صافي أرباح «بيكر هيوز» بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب 640 مليون دولار، بما يعادل 0.64 دولار للسهم، مقابل 623 مليون دولار بما يعادل 0.63 دولار للسهم خلال الربع الثاني من العام الماضي.

في المقابل، زادت أرباح تشغيل الشركة بعد حساب المتغيرات الموسمية خلال الربع الثاني بنسبة 2 في المائة إلى 1.231 مليار دولار، مقابل 1.212 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يزيد على أقصى نطاق توقعات الشركة.

وتراجعت إيرادات «بيكر هيوز» خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي بنسبة 2 في المائة سنوياً إلى 6.742 مليار دولار مقابل 6.910 مليار دولار في العام الماضي. كما زادت طلبيات الشركة خلال الربع الثاني بنسبة 49 في المائة إلى 10.501 مليار دولار، مقابل 7.032 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.