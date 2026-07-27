«نيكي» يرتفع مع انخفاض أسعار النفط قبيل إعلان نتائج الأرباح

أنهى مؤشر «نيكي» الياباني جلسة تداول يوم الاثنين على ارتفاع، مدعوماً بانخفاض أسعار النفط بعد توقف الهجمات الأميركية على إيران، في حين ساد الحذر بين المستثمرين قبيل إعلان نتائج الأرباح الرئيسية هذا الأسبوع.

وصعد مؤشر «نيكي» القياسي بنسبة 0.5 في المائة ليغلق عند 64,931.19 نقطة بعد تذبذبه بين المكاسب والخسائر. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 1.37 في المائة ليصل إلى 4,066.07 نقطة.

وعلقت الولايات المتحدة حملتها الجوية على إيران بعد نحو أسبوعين من الغارات الجوية المكثفة، بينما صرح مسؤول إيراني رفيع المستوى لـ«رويترز» بأن طهران ستوقف هجماتها أيضاً شريطة أن تحذو واشنطن حذوها. وانخفضت أسعار النفط بأكثر من 6 في المائة يوم الاثنين وسط توقعات بتحسن الأوضاع الدبلوماسية.

وقال تاكايوكي مياجيما، كبير الاقتصاديين في مجموعة سوني المالية: «من المتوقع أن يدعم انخفاض المخاوف بشأن ارتفاع أسعار النفط الخام الأسهم اليابانية بشكل عام، كما يُتوقع عمليات إعادة شراء للأسهم التي شهدت تصحيحاً متزايداً خلال الأسبوع الماضي»، وأضاف: «مع ذلك، ونظراً لتوقع إعلان شركات الحوسبة السحابية الأميركية الكبرى عن أرباحها هذا الأسبوع، قد يتردد المستثمرون في الإقبال بقوة على الشراء، إذ يُقيّمون خطط الإنفاق الرأسمالي واستثمارات الذكاء الاصطناعي».

ويركز المستثمرون على أسبوع حافل بإعلانات الأرباح في الولايات المتحدة واليابان، فضلاً عن قرارات البنوك المركزية.

وفي طوكيو، من المقرر أن تُعلن شركة أدفانتست، المُصنّعة لمعدات اختبار الرقائق، عن أرباحها يوم الأربعاء، بينما من المقرر أن تُعلن شركة كيوكسيا، المُصنّعة لرقائق الذاكرة، عن أرباحها يوم الجمعة.

وكان أداء السوق إيجابياً، حيث ارتفعت أسهم 194 شركة في مؤشر «نيكي» مقابل انخفاض أسهم 31 شركة.

وحققت شركة «شيفت»، المزودة لخدمات اختبار البرمجيات وضمان الجودة، أعلى نسبة ربح على المؤشر، بارتفاع قدره 9.32 في المائة، تلتها شركة «باي كارنت»، المزودة للخدمات الاستشارية، بارتفاع قدره 8.95 في المائة، ثم شركة «شيسيدو» لمستحضرات التجميل والعناية بالبشرة، التي ارتفعت بنسبة 7.62 في المائة.

وانخفضت أسهم شركة «شين إيتسو كيميكال» بنسبة 8.3 في المائة، لتصبح بذلك أكبر خاسر على مؤشر «نيكي»، بعد أن جاءت توقعاتها للأرباح الصافية الموحدة للعام بأكمله أقل من توقعات السوق.

وكانت هذه أكبر خسارة نسبية للسهم منذ يناير (كانون الثاني). وخسرت شركة «فوجيكورا» المنتجة للألياف البصرية 5.83 في المائة، بينما تراجعت أسهم مجموعة «سوفت بنك» بنسبة 3.07 في المائة.

تهدئة مخاوف التضخم

ومن جانبها، انخفضت عوائد السندات الحكومية اليابانية قصيرة الأجل يوم الاثنين، متأثرة بالانخفاض الحاد في أسعار النفط، حيث عزز توقف الهجمات الأميركية على إيران الآمال في انفراجة دبلوماسية وخفف من المخاوف من التضخم.

وانخفض عائد السندات لأجل عامين، وهو الأكثر تأثراً بأسعار الفائدة التي يحددها بنك اليابان، بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 1.495 في المائة. وانخفض عائد السندات لأجل خمس سنوات بمقدار 4.5 نقطة أساس إلى 2 في المائة. وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات.

وانخفضت أسعار النفط بأكثر من 5 في المائة، وقال كيسوكي تسورتا، كبير استراتيجيي الدخل الثابت في شركة «ميتسوبيشي يو إف جيه مورغان ستانلي» للأوراق المالية، في مذكرة: «مع انحسار التوترات المفرطة خلال عطلة نهاية الأسبوع، من المتوقع أن يستعيد السوق بعض الهدوء مؤقتاً».

وسيعقد بنك اليابان اجتماعاً للسياسة النقدية، بالتزامن مع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) وبنك إنجلترا هذا الأسبوع.

ومن المرجح أن يُبقي بنك اليابان أسعار الفائدة ثابتة عند 1 في المائة ويُبقي على تحذيره بشأن خطر تجاوز التضخم هدفه البالغ 2 في المائة خلال اجتماع يستمر يومين وينتهي يوم الجمعة.

وقالت سالي أولد، كبيرة الاقتصاديين في بنك أستراليا الوطني، في بودكاست: «لن يرفع بنك اليابان بالضرورة أسعار الفائدة (هذا الأسبوع)، ولكنه قد يُشير إلى أنه قد يكون أكثر نشاطاً».