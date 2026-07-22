تكاليف البناء في السعودية ترتفع 2.7 % خلال يونيو

ارتفع الرقم القياسي لتكاليف البناء في السعودية خلال شهر يونيو (حزيران) 2026 بنسبة 2.7 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025، مدفوعاً بزيادة تكاليف البناء في القطاع السكني بنسبة 2.6 في المائة، والقطاع غير السكني بنسبة 3.1 في المائة.

وحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة اليوم (الأربعاء)، ارتفع الرقم القياسي لتكاليف البناء خلال يونيو 2026 بنسبة 0.1 في المائة مقارنة بشهر مايو (أيار) 2026، نتيجة ارتفاع تكاليف البناء في كل من القطاعين السكني وغير السكني بنسبة 0.1 في المائة لكل منهما.

وسجل الرقم القياسي لتكاليف البناء في القطاع السكني ارتفاعاً سنوياً بنسبة 2.6 في المائة، مدفوعاً بزيادة تكاليف استئجار المعدات والآلات بنسبة 4.5 في المائة، نتيجة ارتفاع تكاليف استئجار المعدات والآلات مع مشغل بنسبة 6.2 في المائة.

كما ارتفعت تكاليف العمالة بنسبة 2.5 في المائة، وأسعار الطاقة بنسبة 3 في المائة، في حين زادت تكاليف المواد الأساسية بنسبة 1.8 في المائة، مدعومة بارتفاع أسعار الأخشاب والنجارة بنسبة 3.8 في المائة، ومواد البناء الأخرى بنسبة 2.8 في المائة.

وفي القطاع غير السكني، ارتفع الرقم القياسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مدفوعاً بزيادة تكاليف استئجار المعدات والآلات بنسبة 6.7 في المائة، نتيجة ارتفاع تكاليف استئجار المعدات والآلات مع مشغل بنسبة 8.4 في المائة.

كما ارتفعت تكاليف العمالة بنسبة 3 في المائة، وأسعار الطاقة بنسبة 3 في المائة، بينما زادت تكاليف المواد الأساسية بنسبة 1.9 في المائة، نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء الأخرى بنسبة 4 في المائة، وأسعار الأخشاب والنجارة بنسبة 2.4 في المائة.