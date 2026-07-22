الطلب والتوسع الإقليمي يرفعان أرباح «جمجوم فارما» لـ81.5 مليون دولار في النصف الأول

حققت شركة مصنع جمجوم للأدوية (جمجوم فارما) السعودية ارتفاعاً في صافي أرباحها خلال الربع الثاني بنسبة 4.2 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 137.63 مليون ريال (36.70 مليون دولار)، مقارنة بـ132.02 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وعلى صعيد الأداء النصف سنوي، ارتفع صافي ربح الشركة خلال الستة أشهر الأولى من عام 2026 بنسبة 5.8 في المائة ليبلغ 305.84 مليون ريال (81.56 مليون دولار)، مقارنة بـ289.06 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي، لترتفع بذلك ربحية السهم الواحد إلى 4.37 ريال مقارنة بـ.13 ريال للفترة نفسها من العام السابق، وفق نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2026 والمنشورة على موقع السوق المالية السعودية (تداول).

وفي جانب الإيرادات، سجَّلت مبيعات الشركة خلال الربع الثاني نمواً بنسبة 12.4 في المائة لتصل إلى 445.31 مليون ريال (نحو 118.75 مليون دولار)، مقارنة بـ396.22 مليون ريال في الربع المقابل من عام 2025. كما ارتفعت إيرادات النصف الأول بنسبة 8.5 في المائة لتسجل 926.70 مليون ريال (نحو 247.12 مليون دولار).

وأرجعت «جمجوم فارما» نمو الإيرادات إلى ارتفاع الكميات المباعة وملاءمة توزيع المنتجات التجارية الاستراتيجية، مدعومة باستمرار الطلب القوي في أسواق منطقة الخليج وشمال أفريقيا وأسواق التصدير الأخرى.

وأوضحت الشركة أن نمو صافي الأرباح جاء مدعوماً بزيادة الإيرادات وتوسُّع هامش الربح الإجمالي، وهو ما حدَّ جزئياً من أثر ارتفاع المصروفات التشغيلية والأنشطة الترويجية وتكلفة التوظيف التجاري، بالإضافة إلى الأثر السلبي لتغيرات أسعار صرف العملات الأجنبية وانخفاض الدخل وحصة الربح من المشروع المشترك.

هذا وقرر مجلس إدارة «جمجوم فارما» توزيع أرباح بواقع 2.2 ريال للسهم عن النصف الأول من العام الحالي.