عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
12:7 دقيقه
الاقتصاد

الطلب والتوسع الإقليمي يرفعان أرباح «جمجوم فارما» لـ81.5 مليون دولار في النصف الأول

شعار شركة «مصنع جمجوم للأدوية» السعودية (الموقع الإلكتروني للشركة)
شعار شركة «مصنع جمجوم للأدوية» السعودية (الموقع الإلكتروني للشركة)
TT
TT

الطلب والتوسع الإقليمي يرفعان أرباح «جمجوم فارما» لـ81.5 مليون دولار في النصف الأول

شعار شركة «مصنع جمجوم للأدوية» السعودية (الموقع الإلكتروني للشركة)
شعار شركة «مصنع جمجوم للأدوية» السعودية (الموقع الإلكتروني للشركة)

حققت شركة مصنع جمجوم للأدوية (جمجوم فارما) السعودية ارتفاعاً في صافي أرباحها خلال الربع الثاني بنسبة 4.2 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 137.63 مليون ريال (36.70 مليون دولار)، مقارنة بـ132.02 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وعلى صعيد الأداء النصف سنوي، ارتفع صافي ربح الشركة خلال الستة أشهر الأولى من عام 2026 بنسبة 5.8 في المائة ليبلغ 305.84 مليون ريال (81.56 مليون دولار)، مقارنة بـ289.06 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي، لترتفع بذلك ربحية السهم الواحد إلى 4.37 ريال مقارنة بـ.13 ريال للفترة نفسها من العام السابق، وفق نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2026 والمنشورة على موقع السوق المالية السعودية (تداول).

وفي جانب الإيرادات، سجَّلت مبيعات الشركة خلال الربع الثاني نمواً بنسبة 12.4 في المائة لتصل إلى 445.31 مليون ريال (نحو 118.75 مليون دولار)، مقارنة بـ396.22 مليون ريال في الربع المقابل من عام 2025. كما ارتفعت إيرادات النصف الأول بنسبة 8.5 في المائة لتسجل 926.70 مليون ريال (نحو 247.12 مليون دولار).

وأرجعت «جمجوم فارما» نمو الإيرادات إلى ارتفاع الكميات المباعة وملاءمة توزيع المنتجات التجارية الاستراتيجية، مدعومة باستمرار الطلب القوي في أسواق منطقة الخليج وشمال أفريقيا وأسواق التصدير الأخرى.

وأوضحت الشركة أن نمو صافي الأرباح جاء مدعوماً بزيادة الإيرادات وتوسُّع هامش الربح الإجمالي، وهو ما حدَّ جزئياً من أثر ارتفاع المصروفات التشغيلية والأنشطة الترويجية وتكلفة التوظيف التجاري، بالإضافة إلى الأثر السلبي لتغيرات أسعار صرف العملات الأجنبية وانخفاض الدخل وحصة الربح من المشروع المشترك.

هذا وقرر مجلس إدارة «جمجوم فارما» توزيع أرباح بواقع 2.2 ريال للسهم عن النصف الأول من العام الحالي.

مواضيع
شركات أرباح السوق المالية السعودية تداول الاقتصاد السعودي السعودية

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

خسائر التكنولوجيا تقود الأسهم الأوروبية للهبوط عقب نتائج «ألفابت» و«إس تي مايكرو»

الاقتصاد رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

خسائر التكنولوجيا تقود الأسهم الأوروبية للهبوط عقب نتائج «ألفابت» و«إس تي مايكرو»

تراجعت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف، يوم الخميس، متأثرةً بانخفاض أسهم قطاع التكنولوجيا عقب إعلان شركة «ألفابت» الأميركية العملاقة نتائجها الفصلية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شعار شركة «توتال إنرجيز» في محطة وقود بمدينة جينيك شمال فرنسا (أ.ف.ب)
الاقتصاد

«توتال إنرجيز» تحقق أفضل أرباح في 3 أعوام بدعم قفزة أسعار النفط

حققت شركة «توتال إنرجيز» الفرنسية أفضل نتائج فصلية لها في نحو 3 أعوام، مستفيدة من الارتفاع الحاد في أسعار النفط وتحسن هوامش التكرير.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد شعار «نستله» في إحدى منشآتها في ألمانيا (د.ب.أ)
الاقتصاد

«نستله» تتجاوز التوقعات في الربع الثاني وتعيد هيكلة أعمال المياه

حققت شركة «نستله»، أكبر شركة للأغذية المعبأة في العالم، نمواً في المبيعات العضوية خلال الربع الثاني فاق توقعات الأسواق.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شاشة تعرض شعار شركة «نوكيا» في قاعة التداول في بورصة نيويورك (رويترز)
الاقتصاد

«نوكيا» تتجاوز التوقعات بدعم طفرة الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية

حققت شركة «نوكيا» الفنلندية لصناعة معدات الاتصالات أرباحاً فصلية فاقت توقعات السوق، مدعومة بارتفاع الطلب من شركات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.

«الشرق الأوسط» (ستوكهولم)
الاقتصاد لافتة لـ«آي بي إم» معروضة في معرض الاتحاد الوطني لتجارة التجزئة في نيويورك (رويترز)
الاقتصاد

«آي بي إم» تخفض توقعات الإيرادات مع طفرة الذكاء الاصطناعي

خفضت شركة «آي بي إم» توقعاتها لنمو الإيرادات خلال عام 2026، بعدما أظهرت نتائج الربع الثاني أن الشركات تفضل توجيه إنفاقها إلى البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)