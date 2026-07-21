تراجع عبور السفن مضيق هرمز مع تصاعد التوترات بالشرق الأوسط

أظهرت بيانات شحن، الثلاثاء، أن عدد السفن التي تعبر مضيق هرمز انخفض أكثر في بداية الأسبوع، مع ازدياد الحذر عقب تبادل الولايات المتحدة وإيران الهجمات مجدداً.

وأظهرت بيانات شركة «كبلر» أن 4 سفن لشحن السلع الأساسية عبرت المضيق الاثنين، معظمها عبر المسار الإيراني، بانخفاض عن 7 في اليوم السابق.

وشملت السفن الـ4 ناقلتين خرجتا من المضيق بالإضافة إلى أخريين دخلتا إليه.

وكانت إحدى السفينتين اللتين خرجتا من المضيق تحمل بتروكيماويات، فيما كانت الأخرى فارغة.

وفي الوقت نفسه، كانت الناقلتان اللتان دخلتا المضيق إحداهما تحمل مادة البيتومين والثانية نفطاً.

ولم يُشاهد أي ناقلات نفط عملاقة أو ناقلات غاز طبيعي مسال تعبر المضيق الاثنين.

وتصاعدت حدة التوتر في مجال الشحن البحري بعد أن أعلن الحوثيون المتحالفون مع إيران في اليمن، الاثنين، التصعيد عن طريق باب المندب.

وقالت «هيئة عمليات التجارة البحرية» البريطانية، الثلاثاء، إنها تلقت تقارير متعددة تفيد بأن ناقلة بعثت برسالة عن إصابتها بمقذوف مجهول المصدر في مضيق هرمز.

وفي سياق منفصل، قالت شركة الشحن اليونانية «دايناكوم تانكرز» إن اثنتين من السفن التي تديرها أصيبتا بقذائف مجهولة المصدر، الاثنين، في أثناء إبحارهما قبالة سواحل عمان، في حين تعرضت ناقلة ثالثة لهجوم بطائرة مسيرة في محطة «نوفوروسيسك سي بي سي» الروسية على البحر الأسود.