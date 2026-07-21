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الاقتصاد

مؤسسة النفط الهندية تلغي التحميل من العراق بسبب المخاطر

سفن قليلة في مضيق «هرمز» تنتظر العبور في 21 يوليو 2026 (رويترز)
سفن قليلة في مضيق «هرمز» تنتظر العبور في 21 يوليو 2026 (رويترز)
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مؤسسة النفط الهندية تلغي التحميل من العراق بسبب المخاطر

سفن قليلة في مضيق «هرمز» تنتظر العبور في 21 يوليو 2026 (رويترز)
سفن قليلة في مضيق «هرمز» تنتظر العبور في 21 يوليو 2026 (رويترز)

ألغت مؤسسة النفط الهندية عمليات تحميل النفط من محطة البصرة العراقية؛ بسبب ازدياد المخاطر والهجمات التي تعرَّضت لها بعض السفن المارة عبر مضيق «هرمز». حسبما نقلت وكالة «رويترز» عن مصادر مطلعة.

وكانت المؤسسة الهندية الحكومية تستعد لتحميل مليونَي برميل من النفط العراقي على متن ناقلة النفط الخام الضخمة «ليلا غامناغار» في 23 يوليو (تموز) تقريباً.

وذكرت المصادر، أنَّ شركة تكرير حكومية أخرى، هي «مانغالور للتكرير والبتروكيماويات المحدودة»، ألغت أيضاً خططها لتحميل نفط من العراق على متن الناقلة «ديش غوراف»، التي ترفع العلم الهندي.

ونصحت الهند الشركات المالكة للسفن، وتلك المشغِّلة لها، وشركات التوظيف، بعدم إيفاد بحَّارة هنود على متن السفن التي تقوم برحلات عبر المضيق بعد استئناف الأعمال القتالية في المنطقة.

وطلبت هيئة تنظيم الملاحة البحرية من قباطنة السفن توخي الحذر بشأن الوضع الأمني في الخليج والمضيق والمياه المجاورة، ودعت إلى استمرار متابعة التحذيرات الملاحية.

وتصاعد التوتر منذ انهيار الهدنة الهشة بين واشنطن وطهران في أوائل يوليو وعودة تبادل الضربات بكثافة، وتفاقم تعطُّل حركة الملاحة عبر مضيق «هرمز»، الذي كان يمر عبره نحو 20 في المائة من إمدادات العالم من الطاقة قبل الحرب.

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نفط حرب إيران مضيق هرمز العراق الهند

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